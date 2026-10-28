Zagreb priprema milijunska ulaganja u kvartove: Evo kako građani mogu odlučiti što će se urediti

Zagrepčani ponovno imaju priliku odlučiti kako će izgledati njihovi kvartovi. U sklopu projekta 'Daj prijedlog za bolji kvart!' građani su predlagali ulaganja u svojim gradskim četvrtima, a sada mogu glasati za projekte koje žele vidjeti realizirane.

U trećem ciklusu sudjeluje 13 gradskih četvrti, a za projekte je osigurano ukupno 1.762.000 eura. Građani su ove godine predložili 550 ideja, od kojih je 121 projekt ponuđen na glasanje.

Sve više četvrti i prijedloga

Projekt su predstavili gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet. Tomašević je istaknuo kako se broj gradskih četvrti uključenih u projekt povećava iz godine u godinu.

U prvom ciklusu, 2024. godine, sudjelovale su četiri četvrti, lani njih devet, a ove godine 13. Istodobno je rastao i broj prijedloga građana: u prvoj godini zaprimljena su 252, prošle godine 381, a ove godine 550 prijedloga.

Rastao je i iznos o čijoj namjeni odlučuju građani. Za prvi ciklus bilo je osigurano 363.000 eura, za drugi 830.000 eura, dok je ovogodišnji iznos više nego dvostruko veći od prošlogodišnjeg. Projekt uređenja kvartova u Zagrebu | Foto: Grad Zagreb

Od igrališta do sigurnijih ulica

Prema riječima zamjenice gradonačelnika Danijele Dolenec, građani najčešće predlažu projekte koji poboljšavaju javni prostor i mogućnosti za provođenje slobodnog vremena.

Među idejama se tako nalaze uređenje i obnova dječjih i sportskih igrališta, revitalizacija zelenih površina te poboljšanje pješačke infrastrukture. Građanima je važna i sigurnost u prometu, kao i uređenje prostora kojima se svakodnevno koriste.

Svi pristigli prijedlozi prošli su pregled predstavnika vijeća gradskih četvrti i gradskih službenika. Iz Grada navode i kako je na javnim tribinama ove godine sudjelovalo više od 500 građana.

Neki projekti već su zaživjeli

Iz prethodnih ciklusa već su vidljivi rezultati. Od 16 projekata odabranih 2024. godine, njih 14 je realizirano, a dva su u tijeku. U drugom ciklusu odabrano je 13 projekata, od kojih su dva realizirana, dok je preostalih 11 u tijeku.

Među primjerima je uređenje ulaza u dvorište Osnovne škole kralja Tomislava, gdje su postavljeni ograda i vrata te uređene stepenice i pristupna staza. Na dječjem igralištu Kalimero izrađen je motorički park za igru i rekreaciju.

U Gajnicama je jedan od projekata skate park površine 575 četvornih metara, a među kvartovskim idejama našle su se i sjenica na Knežiji te manja drvena kućica na Podsusedskom trgu. Iz Grada navode i kako su radovi na uređenju šetnice uz potok Kustošak započeli 26. listopada. Projekt uređenja kvartova u Zagrebu | Foto: Grad Zagreb

Glasanje traje do 22. studenoga

Glasanje za projekte otvoreno je do 22. studenoga 2026. godine. Građani mogu glasati putem platforme eparticipativno.zagreb.hr ili osobno u sjedištu svoje gradske četvrti.

Pravo glasa imaju građani s prebivalištem na području četvrti za koju daju glas. Projekti koji dobiju najveću podršku građana potom će se realizirati sredstvima iz planova komunalnih aktivnosti.