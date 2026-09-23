Stigla dozvola za golem projekt bazena blizu autoceste, posao od 15 milijuna eura u rukama Tehnike

Poveći posao izgradnje novih bazena blizu Zagreba dobila je tvrtka Tehnika, a sada je stigla i građevinska dozvola. Važna je to potvrda za početak radova na bazenskom kompleksu vrlo blizu starom Lječilištu Jodno, u Sisku. Dokument investitoru, Sisačko-moslavačkoj županiji, dozvoljava 'dogradnju kompleksa vanjskih lječilišnih turističkih bazena Lječilišta s pratećim sadržajem'. Predviđeno je da će izgradnja i opremanje, vrijedni 15,48 milijuna eura, završiti okvirno dvije godine nakon početka radova.

'Može se pristupiti građenju'

Na katastarskoj čestici oznake 1729/2, u katastarskoj općini Sisak Stari, službeno može krenuti dogradnja kompleksa vanjskih lječilišnih turističkih bazena Lječilišta Jodno, s pripadajućim sadržajem. Gradit će se zgrada javne i društvene namjene, točnije zdravstvena ustanova, te građevina športsko-rekreacijske namjene, navodi građevinska dozvola koju je Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu, Sjedište Sisak izdao 15. rujna ove godine.

Ovim dokumentom dozvoljena je izgradnja u Ulici Nikole Tesle 11, u skladu s glavnim projektom projektanta Gorana Denka. Odobrava se gradnja prema pripadajućem glavnom arhitektonskom projektu, arhitektonskom projektu fizike zgrade, projektu konstrukcije, kao i projektu hidroinstalacija te projektu strojarskih instalacija. Izrađeni su i elektrotehnički projekt, projekt vertikalnog transporta, projekt bazenske tehnike i druga dokumentacija koja će se koristiti prije izgradnje bazena.

- Građenju građevine može se pristupiti na temelju pravomoćne građevinske dozvole, a graditi se mora u skladu s tom dozvolom, stoji u dokumentu.

Tehnika jedina odgovarala

Podsjetimo, ugovor o građevinskim radovima sklopljen je 7. svibnja 2025. nakon Odluke o odabiru od dana 31. ožujka ove godine. Odlukom je u konkurenciji od 12 tvrtki za izvedbu odabrana tvrtka Tehnika. Bili su najpovoljniji, a na izbor nije bilo žalbe. Sve druge tvrtke, njih čak 11, odbijene su jer su sve redom bile preskupe odnosno prelazile su osigurana sredstva za projekt.

Prema projektnoj dokumentaciji iz srpnja 2023. godine, čestice za gradnju su jedna izduženog poligonalnog oblika, površine 11.132 četvorna metra, i druga trapeznog oblika, površine 952 četvorna metra. Na manjoj parceli nalazi se ruševna kuća u kojoj je nekada stanovao domar bolnice, ali više nema svrhu. Kuća je predviđena za uklanjanje.

Građevina kupališta koja će se graditi na odabranom zemljištu bit će samostojeća građevina izduženog pravokutnog oblika, pravilne tlocrtne površine od 3.227 kvadrata. Glavni ulaz u zgradu bit će s juga, preko rampe koja savladava visinu od 75 centimetara, a glavno centralno stubište, stubište u bazenskoj dvorani te stubište u polivalentnoj dvorani projektirana su kao stubišta malog nagiba. U unutrašnjosti će biti aula, svlačionice organizirane u dva bloka, teretana (na jugu), multifunkcionalna dvorana, kao i trostrano orijentirana bazenska dvorana. Sve navedeno moglo bi se završiti u razdoblju od dvije godine.

Kupalište Jodno, Sisak | Foto: SMZ

U blizini otpad i troska

Ono što je sporno dijelu Siščana jest lokacija. S jedne strane vrlo logična, u neposrednoj blizini starih zgrada Lječilišta koje više nemaju ovu funkciju, kompleks će biti vrlo blizu postrojenju za obradu otpada i industrijskoj trosci dopremljenoj u Sisak iz Biljana Donjih.

Radi se o lokaciji uz zonu jezera Ciglarska graba, pokraj pogona tvrtke Kemokop, zbog čega su građani i prosvjedovali. Na prosvjedu još u listopadu 2025. godine tražili su hitno zaustavljanje dovoza smeća kako bi se mogle provesti dodatne analize. Prvenstveno su se bunili protiv dovoza novog otpada na lokaciju, ali riječ je o zoni pored planirane parcele kupališta. Više o tome pročitajte ovdje.