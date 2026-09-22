Dva nova traka na autocesti od Zagreba: Ovo su rokovi za početak i završetak radova

Autocesta kod Zagreba do Karlovca dobiva šest umjesto četiri traka. Zna se kada bi otprilike krenula dogradnja zbog sve veće prometne opterećenosti.

Dionica autoceste A1 Zagreb-Karlovac duljine 39 kilometara jedan je od najopterećenijih prometnih pravaca u Hrvatskoj. Trasom u prosjeku prođe između 40.000 i 70.000 vozila dnevno, no za vikende u ljetnim mjesecima broj zna biti i znatno viši.

Zbog konstantnog povećanja prometne opterećenosti Hrvatske autoceste (HAC) planiraju rekonstrukciju i dogradnju, a nadmetanje od 248 milijuna eura otvoreno je 26. srpnja 2026. godine. Dok se odgađa dostava ponuda zbog upita na koje treba odgovoriti, zadržava se okvirni planirani datum početka radova.

Kolnik iz sedamdesetih

U tehničkim specifikacijama projekta, pojašnjeno je da se pripremaju rekonstrukcija i dogradnja autoceste puštene u promet krajem 1972. godine. Glavni razlog je značajno povećanje prometa, posebno u ljetnim mjesecima, a zbog čega se pristupilo izradi projektne dokumentacije za proširenje postojeće autoceste.

Ovaj pravac danas je najvažnija poveznica kontinentalnih autocesta, od A2 do A8, a i sastavni je dio mreže europskih autocesta preko europskih pravaca. Projekt proširenja proveo bi se između čvora Lučko na Zagrebačkoj obilaznici, u pravcu Karlovca i čvora Bosiljevo, spoja s A6 prema Rijeci. Uže područje planiranog zahvata 'pokriva' šest jedinica lokalne samouprave, čitamo u tehničkom opisu.

Idejnim projektom planirana je dogradnja kolnika trećim voznim trakom radi poboljšanja kapaciteta prometnice. Zahvat bi omogućio povećanje propusne moći autoceste, poboljšanje lokalne dostupnosti i povezanosti s autocestom, povećanje sigurnosti sudionika u prometu, smanjenje rizika od utjecaja cestovnog prometa na onečišćenje okoliša, smanjenje utjecaja buke od cestovnog prometa na stanovništvo, povećavajući sigurnost, redom je navedeno u predmetu nabave.

Procjena porasta prometa | Foto: snimka zaslona (EOJN)

Proširenje za dodatni trak

Najveće promjene bit će proširenje s četiri na šest prometnih trakova. Svakom kolniku bi se dodao po jedan trak širine 3,75 metara, čime bi svaki kolnik imao tri prometna i jedan zaustavni trak, čitamo u tehničkom opisu. Ukupna širina ceste dogradnjom bi se povećala na 36 metara, uz razdjelni pojas širine od 2,5 metara, a na prilazima većim objektima povaćao bi se na 4 metra zbog njihovog oblikovanja.

Trasu bi se prilagodilo prošitenju pri čemu bi se u pravilu ipak zadržalo os postojeće trase. Na lokacijama mosta Kupčina, mosta Kupa-Kupa i vijadukta Orlovac predviđaju se devijacije kolnika radi izgradnje novih objekata. Treba napomenuti da se na lokacijama postojećih većih objekata planira izgradnja novih mostova i vijadukta, jer njihovo proširenje nije moguće.

Rušenje i zamjena postojećih nadvožnjaka na mjestima gdje proširenje autoceste to zahtijeva, uz izgradnju novih objekata na približno istim lokacijama, stoji u opisu. Tijekom izgradnje predviđeno je omogućiti odvijanje prometa po dva prometna traka u oba smjera, otkriva dokumentacija.

Za sve navedeno, ali i druge zahvate, kao što su prilagodba čvorišta, putnih prijelaza i sustava odvodnje, dimenzioniranje kolničke konstrukcije i druge zahvate kod otvaranja nadmetanja naručitelj (HAC) upravo je pomaknuo planirani rok za dostavu ponude za listopad.

Dogradnja autoceste | Foto: EOJN, snimka zaslona

Dogradnja autoceste | Foto: EOJN, snimka zaslona

Rok za početak i završetak radova

Prije koji dan, u sustavu javne nabave objavljena je obavijesto pomaku roka za dostavu ponuda do dana 20. listopada 2026. godine. Ponude zainteresiranih ponuditelja trebaju pristići do 13 sati, nakon čega će se otvoriti. Rok se mijenja jer je 'naručitelj zaprimio upite zainteresiranih gospodarskih subjekata na koja će odgovoriti u čim je moguće kraćem roku', a s novim rokom se 'mijenja i dokumentacija o nabavi', stoji u pojašnjenju.

Kako je istaknuto, okvirni planirani datum početka radova ostaje 1. rujna 2027. godine, uz rok izvršenja od 730 dana. Bude li se radilo po predloženom roku, poddionica na trasi čvor 'Lučko'-čvor Karlovac mogla bi biti proširena na jesen 2029. godine.