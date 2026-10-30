Nekretnine Novi kvart od nule i golemi park: Preobrazba 30 hektara zemljišta po zanimljivoj arhitektonskoj viziji

Novi kvart od nule i golemi park: Preobrazba 30 hektara zemljišta po zanimljivoj arhitektonskoj viziji

Nina Šantek
Nina Šantek

30. listopad 2026.

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Novi kvart od nule i golemi park: Preobrazba 30 hektara zemljišta po zanimljivoj arhitektonskoj viziji

Novo urbano naselje u Celju | Foto: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS)

Slovenski grad na neizgrađenoj površini od gotovo 30 hektara dobiva novo naselje. Gradit će se stanovi, urediti golemi park, ali i još puno više.

Površina od oko 28,5 hektara u slovenskom gradu Celje dobit će kompletnu preobrazbu. Na trenutno neizgrađenoj zelenoj površini između Dečkovog naselja i Lave planirana je nova urbana četvrti 'Sunčani park', a zna se i kako će točno izgledati. Pobjedničko rješenje izradili su arhitekti iz slovenskog studija Pilot projekt

'Zaokružen' novi kvart

Grad Celje i Komora za arhitekturu i prostor Slovenije objavili su rezultate za grad vrlo važnog urbanističkog natječaja koji će u potpunosti transformirati poveću gradsku zonu. Na neizgrađeno zemljište od gotovo 30 hektara doći će stambeno naselje i novo krajobrazno uređenje prostranog parka. Ideja uključuje oblikovanje otvorenih prostora, upravljanje vodama i povezivanje različitih područja. 

Pobjedničko rješenje predviđa novu stambenu četvrt sa zgradama smještenima u zelenilu, udaljenima od prometnih cesta. U planu su i dom za starije osobe te stanovi s uslugama, odnosno stanovanje prilagođeno osobama kojima je potrebna određena razina podrške. Pješačke veze trebale bi povezati ove sadržaje s obližnjom osnovnom školom i vrtićem, što se vidi na vizualizacijama Pilot projekta.

Novo urbano naselje u Celju | Foto: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS

Otvoren pogled prema dvorcu 

Središnji element urbanističkog rješenja je šetnica koja prolazi cijelim područjem, povezuje različite sadržaje i otvara poglede prema Celjskom dvorcu. Uz nju su planirani parkovne površine, dječja i sportska igrališta, zajednički vrtovi, otvorene travnate površine te mreža pješačkih i biciklističkih staza. Južni dio područja predviđen je i za sadržaje namijenjene aktivnijim oblicima rekreacije, uključujući igrališta za ekstremne sportove. 

Na javnom arhitektonskom, urbanističkom i krajobrazno-arhitektonskom natječaju, koji je organizirala Općina Celje u suradnji s Arhitektonskom i prostorno-planskom komorom Slovenije (ZAPS) pobijedio je među devet natječajnih radova. Pobjednički tim čine Lenart Piano, Timotej Resnik, Kristjan Nemec, Ana Martinšek, Dana Čuk i Lara Korelc Vrtarič, a u pripremi rješenja sudjelovali su i građevinski stručnjaci Mitja Conradi i Rok Fazarinc iz studija Pilot projekt, kako je navedeno u objavi natječaja.

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Očuvanje parka presudilo

Ocjenjivački odbor posebno je pohvalio cjelovitost urbanističkog pristupa, kvalitetno povezivanje novih sadržaja s heterogenom izgradnjom okolnih naselja te očuvanje parkovnog karaktera cijelog područja. Istaknuta je i mogućnost postupne realizacije projekta, što omogućuje razvoj stambenih i zelenih površina u fazama.

Važan dio plana čine održiva rješenja za upravljanje oborinskim vodama, ublažavanje ljetnih vrućina i prilagodbu klimatskim promjenama. Cilj je stvoriti pristupačan javni prostor koji će povezivati stanovanje, prirodu, rekreaciju i sadržaje za različite generacije.

No, završetak natječaja ipak ne znači i početak gradnje. Pobjednički rad poslužit će kao stručna osnova za izradu općinskog detaljnog prostornog plana za stambeni dio te projektne dokumentacije za uređenje parka. Nakon dovršetka potrebnih postupaka još će se definirati daljnji koraci provedbe projekta.

Novo urbano naselje u Celju | Foto: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS)
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