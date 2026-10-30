Novi kvart od nule i golemi park: Preobrazba 30 hektara zemljišta po zanimljivoj arhitektonskoj viziji

Površina od oko 28,5 hektara u slovenskom gradu Celje dobit će kompletnu preobrazbu. Na trenutno neizgrađenoj zelenoj površini između Dečkovog naselja i Lave planirana je nova urbana četvrti 'Sunčani park', a zna se i kako će točno izgledati. Pobjedničko rješenje izradili su arhitekti iz slovenskog studija Pilot projekt.

'Zaokružen' novi kvart

Grad Celje i Komora za arhitekturu i prostor Slovenije objavili su rezultate za grad vrlo važnog urbanističkog natječaja koji će u potpunosti transformirati poveću gradsku zonu. Na neizgrađeno zemljište od gotovo 30 hektara doći će stambeno naselje i novo krajobrazno uređenje prostranog parka. Ideja uključuje oblikovanje otvorenih prostora, upravljanje vodama i povezivanje različitih područja.

Pobjedničko rješenje predviđa novu stambenu četvrt sa zgradama smještenima u zelenilu, udaljenima od prometnih cesta. U planu su i dom za starije osobe te stanovi s uslugama, odnosno stanovanje prilagođeno osobama kojima je potrebna određena razina podrške. Pješačke veze trebale bi povezati ove sadržaje s obližnjom osnovnom školom i vrtićem, što se vidi na vizualizacijama Pilot projekta. Novo urbano naselje u Celju | Foto: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS

Otvoren pogled prema dvorcu

Središnji element urbanističkog rješenja je šetnica koja prolazi cijelim područjem, povezuje različite sadržaje i otvara poglede prema Celjskom dvorcu. Uz nju su planirani parkovne površine, dječja i sportska igrališta, zajednički vrtovi, otvorene travnate površine te mreža pješačkih i biciklističkih staza. Južni dio područja predviđen je i za sadržaje namijenjene aktivnijim oblicima rekreacije, uključujući igrališta za ekstremne sportove.

Na javnom arhitektonskom, urbanističkom i krajobrazno-arhitektonskom natječaju, koji je organizirala Općina Celje u suradnji s Arhitektonskom i prostorno-planskom komorom Slovenije (ZAPS) pobijedio je među devet natječajnih radova. Pobjednički tim čine Lenart Piano, Timotej Resnik, Kristjan Nemec, Ana Martinšek, Dana Čuk i Lara Korelc Vrtarič, a u pripremi rješenja sudjelovali su i građevinski stručnjaci Mitja Conradi i Rok Fazarinc iz studija Pilot projekt, kako je navedeno u objavi natječaja.

Očuvanje parka presudilo

Ocjenjivački odbor posebno je pohvalio cjelovitost urbanističkog pristupa, kvalitetno povezivanje novih sadržaja s heterogenom izgradnjom okolnih naselja te očuvanje parkovnog karaktera cijelog područja. Istaknuta je i mogućnost postupne realizacije projekta, što omogućuje razvoj stambenih i zelenih površina u fazama.

Važan dio plana čine održiva rješenja za upravljanje oborinskim vodama, ublažavanje ljetnih vrućina i prilagodbu klimatskim promjenama. Cilj je stvoriti pristupačan javni prostor koji će povezivati stanovanje, prirodu, rekreaciju i sadržaje za različite generacije.