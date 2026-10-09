Galerija: Veliki radovi na mostu preko Save, ugrađeno 300 tona asfalta, a niče i novi kružni tok

Susjedi grade treći trak na jednoj od najprometnijih autocesta, ulaže se gotovo 100 milijuna eura
Projekt obuhvaća znatno više od gradnje trećeg traka - obnavlja se kolnik, širi autocesta i ugrađuje nova prometna oprema.
16:09 36 d 03.09.2026
09. listopad 2026.
Most je ponovno otvoren za promet, no radovi još traju, a vozače očekuje privremena prometna regulacija.
Dok u susjednoj Sloveniji punom parom napreduju veliki infrastrukturni projekti, poput rekonstrukcije Štajerske autoceste, zanimljivih radova ne nedostaje ni na manjim prometnicama. Jedan takav projekt privodi se kraju u Zagorju ob Savi, gdje se obnavlja važan most preko rijeke Save, a istodobno gradi i novi kružni tok. Riječ je o investiciji vrijednoj približno 1,3 milijuna eura, a posljednjih dana na gradilištu je bilo posebno zanimljivo.
Detalje su na svojoj stranici objavili slovenski prometni entuzijasti iz Infopota, s kojima smo već nekoliko puta razgovarali o velikim infrastrukturnim projektima. Ovoga puta objavili su fotografije gradilišta u Zagorju ob Savi, gdje je na mostu preko Save i pripadajućim prometnicama upravo završeno asfaltiranje.
Kako su objavili iz Infopota, nakon obnove pojedinih dijelova mosta na red su došli završni radovi na kolniku. Asfaltiranje je važan korak prema ponovnom otvaranju mosta za promet, a slovenski entuzijasti opisali su i atmosferu s gradilišta.
- Početak tjedna dočekali smo u Zagorju ob Savi, gdje nas je ujutro dočekao prepoznatljiv miris svježeg asfalta. Na mostu preko Save i priključnim prometnicama ugrađeno je oko 300 tona asfalta na duljini od približno 155 metara, napisali su.
Most je, prema njihovoj objavi, ponovno otvoren za promet u utorak, 6. listopada, u jutarnjim satima. Ipak, radovi još nisu u potpunosti završeni. Promet se zasad odvija naizmjenično jednim prometnim trakom, uz regulaciju semaforima, zbog čega se u vrijeme najvećih gužvi očekuju zastoji.
U sklopu dosadašnje obnove postavljena je nova hidroizolacija, saniran rubni vijenac i ugrađena nova dilatacija. U sljedećim tjednima slijede betoniranje nogostupa, postavljanje zaštitne ograde i uređenje javne rasvjete.
Iako su radovi već trebali biti završeni, zatvaranje mosta potrajalo je dulje od prvotno očekivanog. Iz Infopota su pritom objasnili zašto su upravo rekonstrukcije starijih mostova često nepredvidive.
- Kod obnove starijih mostova stvarno stanje pojedinih dijelova konstrukcije često se u potpunosti otkrije tek tijekom izvođenja radova, kada se uklone slojevi kolnika, hidroizolacija i ostali dotrajali elementi. Tada se može pokazati potreba za dodatnim zahvatima, a opseg sanacije i pojedine faze radova moraju se prilagoditi stvarnom stanju konstrukcije, objasnili su.
Upravo zbog takvih situacija produljenje rokova nije neuobičajeno kod obnove starijih infrastrukturnih objekata. Naime, tek nakon uklanjanja postojećih slojeva moguće je detaljnije provjeriti određene dijelove konstrukcije i utvrditi jesu li potrebni dodatni radovi.
Istodobno s obnovom mosta nastavlja se i izgradnja novog kružnog toka na raskrižju državnih cesta Litija - Trbovlje i Zagorje - most preko Save. Riječ je o drugom važnom dijelu projekta kojim će se poboljšati prometno rješenje na ovom području.
Za razliku od mosta, glavna cesta na području izgradnje kružnog toka ostaje otvorena za promet. Ipak, zbog radova je na snazi privremena prometna regulacija, pa se vozači moraju pridržavati postavljene signalizacije.
Radove izvode slovenske tvrtke AGM Nemec i CGP, dok je investitor Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturu. Ukupna vrijednost projekta, koji obuhvaća obnovu mosta i izgradnju kružnog toka, iznosi oko 1,3 milijuna eura. Ugovoreni rok za izvođenje radova iznosi 210 dana, a prema najavama, preostali zahvati trebali bi biti završeni tijekom posljednjih mjeseci ove godine.
Osim ovog projekta, Slovenija trenutačno provodi i nekoliko znatno većih infrastrukturnih investicija. Među najvažnijima je projekt drugog kolosijeka željezničke pruge Divača - Koper, vrijedan više od milijardu eura. Nova željeznička veza duga je oko 27 kilometara, a prolazi kroz sedam tunela i preko tri vijadukta. Nakon završetka glavnih građevinskih radova i probnih vožnji u ožujku 2026., nastavljene su aktivnosti povezane s opremanjem i budućim korištenjem pruge.
Susjedi grade treći trak na jednoj od najprometnijih autocesta, ulaže se gotovo 100 milijuna eura
Projekt obuhvaća znatno više od gradnje trećeg traka - obnavlja se kolnik, širi autocesta i ugrađuje nova prometna oprema.
16:09 36 d 03.09.2026
Veliki radovi izvode se i na Trećoj razvojnoj osi, jednom od najvažnijih cestovnih projekata u Sloveniji. Posebno je značajna sjeverna dionica između Velenja i Slovenj Gradeca, čija je procijenjena vrijednost oko 675 milijuna eura bez PDV-a. Projekt uključuje zahtjevne građevinske zahvate, među kojima su tuneli, vijadukti i nove prometne veze.
U Ljubljani se također nastavlja velika modernizacija željezničke infrastrukture u sklopu projekta Putničkog centra Ljubljana. Riječ je o investiciji koja obuhvaća obnovu kolodvorskih kapaciteta, perona, pothodnika i drugih sadržaja, a vrijednost ugovorenih radova na željezničkom dijelu iznosi gotovo 200 milijuna eura.
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