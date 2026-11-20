Na zagrebačkom Medveščaku završena je izgradnja nove zgrade u sklopu Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević. Novi objekt podignut je na mjestu dijela starih bolničkih paviljona, među kojima je bila i najstarija zgrada nekadašnje Gradske bolnice za zarazne bolesti, izgrađena 1893. godine. Ovo je tek početna etapa šireg projekta modernizacije bolničkog kompleksa, koji bi se trebao nastaviti izgradnjom još triju objekata. Ugovor za njihovo projektiranje već je potpisan u rujnu ove godine.

Srušena i najstarija bolnica za 'kužne'

Kako smo pisali još početkom 2026., rušenje starih objekata na mjestu kojih se planirala nova bolnička zgrada u okviru Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević započelo je u ožujku godinu prije. Uklanjanje je obuhvatilo paviljone 3, 4 i 1/5, u kojima je prije iseljenja djelovao Odjel za novorođenčad i dojenčad.

Radove rušenja izvodio je Eneos, a do sredine prosinca 2025. bili su završeni. Među ostalim je srušena i zgrada u kojoj je, ni manje ni više, bila najstarija zagrebačka bolnica za zarazne bolesti, osnovana 1893. godine. Sve stare objekte u međuvremenu je zamijenila netom završena bolnička zgrada. Radove na njoj provela je tvrtka Ing-grad.

Nova zgrada A ima više od 8.600 četvornih metara bruto površine, raspoređenih na pet etaža - podrum, prizemlje i tri kata. Projektirana je prema načelu kliničkih izolacijskih jedinica, uz prateće specijalističke sadržaje, kako je objavljeno na stranici Klinike, a poseban naglasak stavljen je na sigurnost, funkcionalnost i energetska svojstva.

Prema informacijama izvođača, korišteni su materijali s manjim ugljičnim otiskom i mogućnošću recikliranja, dok su unutarnja rješenja prilagođena higijenskim i tehnološkim zahtjevima bolničkog prostora. Prije završetka | Foto: Klinika za infektivne bolesti

Na gradilištu bilo više od 300 radnika

Prije završetka radova, Klinika je objavila da je na gradilištu više od 300 radnika dovršavalo unutarnje i vanjske radove. Planirani datum završetka tada je bio 30. lipnja 2026. godine. Međutim, Ministarstvo zdravstva je u objavi od 17. rujna 2026. potvrdilo da je zgrada A završena nešto kasnije, 31. srpnja ove godine. Ing-grad je novom LinkedIn objavom pokazao kako izgleda dovršeni objekt suvremenog izgleda i standarda.

Prema podacima Klinike objavljenima prije završetka radova, ugovorena vrijednost građevinskih radova prelazila je 40 milijuna eura s PDV-om. Od toga je 11,3 milijuna eura bilo osigurano bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a ostatak iz državnog proračuna. Za medicinsku, nemedicinsku i laboratorijsku opremu bilo je predviđeno dodatnih 1,9 milijuna eura bespovratnih sredstava. Ministarstvo zdravstva naknadno je, u rujnu 2026., objavilo da su radovi na zgradi A vrijedili više od 45 milijuna eura, od čega je 13,3 milijuna financirano iz NPOO-a.

Prisjetimo se i kako je projektiranje pripremnih radova, uklanjanja građevina i privremenog izmještanja instalacija bilo ugovoreno sa zajednicom ponuditelja Respect-ing i ENG projekt. Ugovor je kroz izmjene produljen na 165 dana, a njegova je vrijednost povećana na 204.990 eura bez PDV-a. Za pripremne radove, okolnu i pristupnu infrastrukturu te novi energetski kanal ugovor je 21. svibnja 2025. sklopljen s Ing-gradom, u vrijednosti od 4,57 milijuna eura s PDV-om. Istoga dana ugovoreni su i radovi na fazi A s Ing-gradom i Jedinstvom Krapina, vrijedni 39,95 milijuna eura s PDV-om.

Nova bolnica u sklopu Klinike za infektivne bolesti | Foto: Zvonimir Kušec

Ugovoren novi posao

No, završetkom zgrade A ne završava i obnova cijelog kompleksa. Naime, projekt podijeljen je na faze A i B, pri čemu faza B obuhvaća izgradnju triju objekata - B1, B2 i B3. U početnoj dokumentaciji za javnu nabavu procijenjena vrijednost postupka iznosila je 203,68 milijuna eura, a obuhvaćala je izradu glavnog projekta i izvođenje radova na središnjem kompleksu.

Vezano za nastavak izgradnje, Ministarstvo zdravstva objavilo je 17. rujna 2026. da je za fazu B predviđen ugovor vrijedan 224,77 milijuna eura, koji uključuje projektiranje i gradnju triju zgrada s ukupno 244 bolesničke postelje. Dan poslije, 18. rujna, Klinika je potvrdila potpisivanje ugovora sa zajednicom ponuditelja Ing-grad, Kamgrad i Tehnozavod. Očekivani završetak faze B je početkom 2029. godine.

Dvije veće zgrade, B1 i B2, trebale bi objediniti hitni prijam, dijagnostiku, centralnu sterilizaciju, kuhinju, praonicu, garažu sa skloništem i bolesničke odjele osam zavoda. Treća zgrada, B3, predviđena je kao logistička podrška, s bolničkom ljekarnom i skladištem. Posebnost novog kompleksa bit će mogućnost pristupa bolesničkim prostorijama izvana, preko zasebnih ulaza i balkona, što će omogućiti prilagodbu odjela u izolacijske jedinice prema potrebi, najavljeno je iz Klinike.

Prema objavi Ministarstva zdravstva od 17. rujna 2026., ukupna vrijednost cijelog središnjeg kompleksa procijenjena je na gotovo 273 milijuna eura, što je više od procjene za završetak dogradnje Kliničkog bolničkog centra Zagreb (KBC). Više o tome pročitajte ovdje.