Jedna zgrada na istoku Zagreba, na vratima Dubrave, pored terminala za javni prijevoz, poznatog 'okretišta', toliko je velika da je ne možete ne primijetiti, ali i toliko sablasna da je nemoguće ignorirati. Do prije nekoliko godina tu je djelovao Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava, koji od potresa radi na drugoj lokaciji.

Ova sablasna zgrada koja bi svojom površinom mogla biti jedan od najprostranijih odgojno-obrazovnih objekata u Zagrebu zainteresirala nas je nakon što smo u Informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU) uočili važne izmjene na zemljištu. Za golemu parcelu koju dijele dva vlasnika, čini se, sprema se nešto veliko.

'Objekt je u teškom stanju'

Nedavno, nakon tko zna kojeg prolaska kroz okretište Dubrava, nismo mogli ignorirati golemu zgradu Centra za odgoj i obrazovanje, na koju se s terminala pruža odličan pogled, a koja posljednjih godina izgleda - u najmanju ruku - sablasno.