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20. studeni 2026.
Tisuće kvadrata u planu su na 'vratima' zagrebačke Dubrave. Dok se čeka odluka, rješavaju se imovinsko-pravna pitanja.
Jedna zgrada na istoku Zagreba, na vratima Dubrave, pored terminala za javni prijevoz, poznatog 'okretišta', toliko je velika da je ne možete ne primijetiti, ali i toliko sablasna da je nemoguće ignorirati. Do prije nekoliko godina tu je djelovao Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava, koji od potresa radi na drugoj lokaciji.
Ova sablasna zgrada koja bi svojom površinom mogla biti jedan od najprostranijih odgojno-obrazovnih objekata u Zagrebu zainteresirala nas je nakon što smo u Informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU) uočili važne izmjene na zemljištu. Za golemu parcelu koju dijele dva vlasnika, čini se, sprema se nešto veliko.
Nedavno, nakon tko zna kojeg prolaska kroz okretište Dubrava, nismo mogli ignorirati golemu zgradu Centra za odgoj i obrazovanje, na koju se s terminala pruža odličan pogled, a koja posljednjih godina izgleda - u najmanju ruku - sablasno.
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