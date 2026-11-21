Grad Zagreb završio je javnu nabavu za dodatnih 20 novih niskopodnih tramvaja. Kao najpovoljniji ponuditelj, kao i u proteklim nabavama, odabrana je tvrtka Končar - Električna vozila s ponudom od 69,8 milijuna eura bez PDV-a, a rok za isporuku svih vozila je 36 mjeseci.

- Tramvaji su ključni za razvoj održivog javnog prijevoza, smanjenje prometnih gužvi i onečišćenja zraka. Posebno smo ponosni što se zagrebački tramvaji proizvode upravo u Zagrebu, malo se europskih gradova time može pohvaliti, rekao je o novom 'prometnom poslu' grada gradonačelnik Zagreba, Tomislav Tomašević.

U njih će stati više putnika

Novu nabavu, gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je na predstavljanju Gradskog proračuna ranije ovaj tjedan, kada je naveo da bi novi tramvaji grad koštali oko 70 milijuna eura. Kako je tada istaknuo, kompletnu nabavu financirat će Grad, jer još nije osigurano sufinanciranje.

U usporedbi s kraćim Končarevim tramvajima koji već voze gradom, duljine 20,8 metara i s 27 sjedećih mjesta, a koji ukupno mogu primiti oko 124 putnika, novi tramvaji bit će dugi 34,6 metara i široki 2,3 metra, najavljeno je. Imat će 51 mjesto za sjedenje, a ukupno će moć primiti do 208 putnika.

Niskopodni dizajn omogućit će lakši ulazak i izlazak, osobito osobama smanjene pokretljivosti, roditeljima s dječjim kolicima i starijim građanima, a dulji kao i kraći model bit će karakterističan po bijeloj pruzi na bočnoj strani. Foto: Grad Zagreb

Čekanje od 15 godina na nove tramvaje

Iz Grada navode da se na kupnju novih tramvaja čekalo se 15 godina, a nove tramvajske pruge nisu izgrađene više od 25 godina. Do sada je pristiglo 30 novih niskopodnih tramvaja, a u tijeku je isporuka preostalih deset, podsjećaju. Vrijednost te nabave od 40 tramvaja iznosi 77,7 milijuna eura bez PDV-a, od čega je 71,7 milijuna eura osigurano iz fondova Europske unije u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, a šest milijuna eura iz državnog proračuna.

Uz novu nabavu, Grad priprema i modernizaciju postojećih tramvaja tipa 2200, procijenjene vrijednosti 10 milijuna eura bez PDV-a. Uskoro će biti puštena u promet i nova tramvajska pruga Sarajevskom cestom, u koju je uloženo 11,7 milijuna eura bez PDV-a iz gradskog proračuna, najavljuju.

212 milijuna eura uloženo od 2021. do 2026.

Gradonačelnik Tomašević istaknuo je da je Grad Zagreb od 2021. do 2026. u modernizaciju ZET-a uložio ukupno 212,4 milijuna eura bez PDV-a, u sklopu čega je nabavljeno 258 autobusa i 39 tramvaja. Uz daljnja planirana ulaganja od 164 milijuna eura, ukupna vrijednost dosadašnjih i planiranih investicija doseže oko 376 milijuna eura bez PDV-a.

Modernizacija obuhvaća i elektrifikaciju autobusne flote. Ovog ljeta u Podsusedu je otvorena punionica sa 134 mjesta za punjenje, a u promet je uključeno 62 novih električnih autobusa. U pripremi je i nabava još 100 električnih autobusa procijenjene vrijednosti 75 milijuna eura bez PDV-a. Modernizacija ZET-a uključuje i obnovu uspinjače, okretišta i elektroenergetskih postrojenja te uvođenje novih sustava za nadzor i plaćanje karata, javljaju iz Grada Zagreba.

Članak nastao uz pomoć AI-ja