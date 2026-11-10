Bauštela s top pogledom: Krenula milijunska sanacija poznate dubrovačke plažu koju je zatvori opasni odron

U dubrovačkoj uvali Miramare započeli su radovi na sanaciji nestabilnog stijenskog pokosa, nakon odrona koji je u veljači 2025. godine oštetio kupalište Bellevue i ugrozio sigurnost posjetitelja. Ugovorena vrijednost radova iznosi 872.190,90 eura bez PDV-a, odnosno oko 1,09 milijuna eura s PDV-om.

Prema informacijama Grada Dubrovnika, radove izvodi riječka tvrtka Octopus, dok je stručni nadzor povjeren tvrtki Graf. Zbog zahtjevne konfiguracije terena očekivano trajanje sanacije je četiri mjeseca, pa bi radovi, budu li tekli prema planu, mogli završiti tijekom ožujka 2027. godine.

Zaštitne mreže, sidra i barijere

Sanacija obuhvaća stabilizaciju stijenskog pokosa i nestabilnih kamenih blokova postavljanjem zaštitnih mreža i sidara. Predviđena je i izgradnja zaštitnih barijera i zidova kojima bi se trebala smanjiti opasnost od novih odrona na prostor ispod stijena.

Radovi će se izvoditi prema tehničkom rješenju geotehničke sanacije koje je, prema nalogu Grada Dubrovnika, izradio Centar Građevinskog fakulteta iz Zagreba. Projekt obuhvaća dvije skupine zahvata, žurne mjere stabilizacije pokosa te nužne mjere zaštite od odrona. uvala Miramare | foto: Grad Dubrovnik

Sanacija najavljivana još lani

Potreba za sanacijom posebno je došla do izražaja nakon odrona u veljači 2025. godine, kada su se sa stijenskog pokosa odvojili veliki kameni blokovi i oštetili dijelove kupališta Bellevue. Zbog opasnosti od novih odrona pristup ugroženom dijelu uvale bio je ograničen, a postavljene su i fizičke prepreke kako bi se spriječio ulazak kupača.

Gradsko vijeće Dubrovnika u lipnju 2025. godine rebalansom proračuna osiguralo je 450 tisuća eura za hitnu sanaciju pokosa. Međutim, već u srpnju Grad je izvijestio da specijalizirane tvrtke zbog složenosti zahvata, zahtjevnog terena i potrebnog trajanja radova nisu u mogućnosti izvesti sanaciju tijekom ljetnih mjeseci.

Zbog toga je najavljeno provođenje redovnog postupka javne nabave kojim bi se objedinile sve potrebne mjere zaštite. U rujnu 2025. godine raspisan je natječaj, uz tada planirani početak radova tijekom jeseni, no postupci nabave nisu rezultirali izborom izvođača.

uvala Miramare | foto: Grad Dubrovnik

Financiranje

Nakon neuspješnih postupaka javne nabave Grad Dubrovnik 22. travnja 2026. godine sklopio je ugovor s tvrtkom Octopus iz Rijeke. Vrijednost ugovorenih radova znatno je premašila ranije procijenjenu vrijednost nabave od 550 tisuća eura bez PDV-a.

Iako je izvođač ugovoren u proljeće, početak sanacije planiran je nakon glavnog dijela turističke sezone, uzimajući u obzir uvjete izvođenja radova i poslovanje obližnjeg hotela Bellevue. Radovi su naposljetku započeli početkom studenoga, gotovo 21 mjesec nakon odrona koji je potaknuo potrebu za sanacijom.

Prema izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2026. godinu, koje je Gradsko vijeće usvojilo 31. listopada, za projekt uvale Miramare predviđeno je 995 tisuća eura. Od toga je 645 tisuća eura planirano iz primljenih zajmova za sufinanciranje, a preostalih 350 tisuća eura iz proračunskih sredstava.

Sanacijom bi se trebali stvoriti sigurniji uvjeti za korištenje uvale i smanjiti opasnost od novih odrona. Međutim, Grad Dubrovnik zasad nije objavio točan datum ponovnog otvaranja svih dijelova kupališta.