Gradilište iz zraka: Pogled na Sabor s 96 metara, stari krov je nestao, a uzdiže se nova konstrukcija

Neobičan pogled na Saborsku palaču otkriva da je zgrada trenutačno bez krova. Rekonstrukcija vrijedna 73,75 milijuna eura složen je projekt koji uključuje i razgradnju najviših etaža jer je objekt na tom dijelu dograđen.

Nakon završetka tih radova, na posljednjoj etaži planira se urediti vidikovac. Nakon što smo imali priliku baciti oko na gradilište s 96 metara provjerili smo i u kojoj su fazi radovi.

AB ojačanje do prvog kata

Saborska palača na Markovu trgu u Zagrebu obnavlja se od listopada 2024. godine, a završetak radova po novome se očekuje do ljeta 2028. godine. Rekonstrukcija podrazumijeva očuvanje pročelja, ali i opsežne zahvate u unutrašnjosti zgrade. Radove od početka izvodi tvrtka Ing-grad, s kojom je sklopljen ugovor vrijedan gotovo 74 milijuna eura. Kako napreduje obnova?