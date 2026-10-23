Gradilište iz zraka: Pogled na Sabor s 96 metara, stari krov je nestao, a uzdiže se nova konstrukcija

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23. listopad 2026.
Hrvatski sabor je bez krova, a doznali smo i što slijedi u nadolazećoj fazi radova te kad će se izgraditi vidikovac na 'vrhu' palače na Markovom trgu.
Neobičan pogled na Saborsku palaču otkriva da je zgrada trenutačno bez krova. Rekonstrukcija vrijedna 73,75 milijuna eura složen je projekt koji uključuje i razgradnju najviših etaža jer je objekt na tom dijelu dograđen.
Nakon završetka tih radova, na posljednjoj etaži planira se urediti vidikovac. Nakon što smo imali priliku baciti oko na gradilište s 96 metara provjerili smo i u kojoj su fazi radovi.
Saborska palača na Markovu trgu u Zagrebu obnavlja se od listopada 2024. godine, a završetak radova po novome se očekuje do ljeta 2028. godine. Rekonstrukcija podrazumijeva očuvanje pročelja, ali i opsežne zahvate u unutrašnjosti zgrade. Radove od početka izvodi tvrtka Ing-grad, s kojom je sklopljen ugovor vrijedan gotovo 74 milijuna eura. Kako napreduje obnova?
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Stara opeka, nova zgrada: Uz Dravu nadomak centra Osijeka niče novo naselje
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