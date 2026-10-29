Godine radova na jednoj od najljepših baroknih crkava: Opet je stabilna, a sada završni zahvati

Crkva sv. Katarine na Gornjem gradu jedan je od najznačajnijih primjera barokne crkve u Hrvatskoj. Nakon velikih oštećenja nastalih u potresu 2020., ovaj klasični primjer isusovačke jednobrodne crkve sa šest bočnih kapela i prostranim svetištem, ali i s čak pet drvenih oltara iz 17. stoljeća te sa znamenitim oltarom sv. Ignacija je u obnovi - ali svi postupci još nisu završili.

Naime, u prosinačkom potresu prije gotovo šest godina, koji je najviše pogodio područje Siska i Petrinje, urušio se gotovo čitav svod iznad svetišta. Nakon toga crkva je hitno zatvorena i krenula je složena sanacija. Kao hitna mjera, gađevina je poduprta da bi se zaustavilo daljnje urušavanje. Konstrukcijska obnova privedena je kraju sredinom 2025. godine, a novi postupak bit će detaljno žbukanje. Zna se tko će izvesti radove i za koji iznos.

Izvedba do prosinca

Hrvatski restauratorski zavod sklopio je 15. listopada 2026. ugovor s tvrtkom Žbuka Čakarić za izvođenje žbukanja u crkvi sv. Katarine Aleksandrijske na zagrebačkom Gornjem gradu. Radovi su ugovoreni za oko 43.892,50 eura bez uključenog PDV-a, odnosno 54.865,63 eura s uključenim PDV-om, a ugovoreno je razdoblje izvođenja do 1. prosinca ove godine.

Procjena vrijednosti bila je malo viša u odnosu na izvedenu - 45.000 eura bez uključenog PDV-a, a prema javnoj nabavi radovi se financiraju iz fondova EU. Poziv za dostavu ponuda 28. rujna upućen je tvrtkama Vira građenje i montaže, Žbuka Čakarić te Locrum Novus, ali je do isteka roka zaprimljena samo jedna ponuda, i to tvrtke s kojom je ugovoren posao. Ponuda je dostavljena 6. listopada.

Nakon pregleda i ocjene ponude, stručno povjerenstvo utvrdilo je da ponuditelj ispunjava tražene uvjete te da ne postoje osnove za njegovo isključenje. Ponuda je ocijenjena valjanom i ekonomski najpovoljnijom. Crkva svete Katarine | Foto: Župa sv. Marka

Kako očuvati brojne umjetnine

Odluka o odabiru donesena je 14. listopada 2026., a ugovor je sklopljen dan poslije. Ugovor je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske 27. listopada.

Radovi na žbukanju nastavak su procesa obnove crkve sv. Katarine, teško oštećene u zagrebačkom potresu 2020. godine. U ožujku 2025. župnik Župe sv. Marka i rektor akademske crkve sv. Katarine Vladimir Magić istaknuo je da nakon konstrukcijske obnove slijedi zahtjevnija faza sanacije unutrašnjosti, osobito očuvanja baroknih umjetnina i ukrasnih elemenata. Pritom je naglasio da je potrebno pažljivo pristupiti oštećenim površinama kako bi se sačuvalo što više izvornog sloja, a o čemu su izvijestili iz ika.hkm.hr.

Ugovoreni radovi žbukanja dio su daljnjih zahvata na obnovi ove vrijedne barokne crkve. Dostupna dokumentacija o nabavi, međutim, ne navodi detaljniji opis pojedinih zahvata.

U 1990-ima prošla kroz veliku obnovu

Prema informacijama na stranicama Župe sv. Marka, ova crkva na zagrebačkom Gornjem gradu jedan je od najznačajnijih spomenika barokne sakralne umjetnosti u Hrvatskoj. Današnja crkva podignuta je između 1620. i 1632. godine, a uz nju je podignut isusovački kolegij (današnji prostor Klovićevih dvora).

Unutrašnjost crkve oblikovana je darovima hrvatskog plemstva, osobito obitelji Erdödy. Njezinu umjetničku vrijednost čine bogata štukodekoracija iz prve polovice 18. stoljeća, freske s prizorima iz života sv. Katarine i apostola Pavla te mramorni oltar sv. Ignacija, remek-djelo slavnog baroknog kipara Francesca Robbe, izrađeno 1728. i 1729. godine. U crkvi su pokopani i hrvatski banovi Franjo Vlašić i Ignacije Gyulay. Nakon ukinuća isusovačkog reda 1773. godine crkva je nastavila služiti obrazovnim ustanovama, zbog čega nosi i naziv Sveučilišna ili Akademska crkva.