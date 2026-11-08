Galerija: Ploče na najvećem sudu u Hrvatskoj nakon obnove promijenile boju, stare nisu tako izgledale

Prolazeći Palače pravde, odnosno zgrade Općinskog građanskog suda u Zagrebu, našem čitatelju nešto je privuklo pozornost. U poslijepodnevnim satima, kaže, na zapadnoj strani zgrade, uočio je promjenu boje na novim pločama kojima je zgrada obložena u sklopu energetske obnove prije samo četiri godine.

Ne bi mu to bilo čudno da obnova nije bila nedavno, a nije bio ni siguran je li dobro vidio pa smo pored zgrade i sami prošli. Nekoliko dana nakon dojave, vidjeli smo pojavu koja nam je izgledala isto kao ono što je opisao. Podsjećamo, nakon energetske obnove i unutrašnjost Palače pravde sanirana je i zbog otpadanja gipsanih ploča. Ministarstvu pravosuđa javili smo se u vezi promjene boja na pločama na zapadnom dijelu zgrade.

Palača pravde u srpnju 2019. (prije obnove) | Foto: GoogleKarte, snimka zaslona

Palača pravde u srpnju 2025. (nakon obnove) | Foto: GoogleKarte, snimka zaslona

Zgrada nedavno obnovljena

Palača pravde, u kojoj se nalazi Općinski građanski sud u Zagrebu, smještena je u Ulici grada Vukovara 84. Kako su izvijestili iz Ministarstva pravosuđa i uprave RH, građevinski radovi energetske obnove započeli su u travnju 2022. godine.

- Projekt obnove sedmog kata i povećanja energetske učinkovitosti zgrade Općinskog građanskog suda u Zagrebu započeo je, s proračunom od 133 milijuna kuna, financiranim kreditom Svjetske banke, napisali su iz Ministarstva.

Prvom fazom radova obuhvaćeni su demontaža postojeće fasade i kamenih obloga, odnosno uklanjanje svih 'starih' materijala, nakon čega je postavljena nova fasada. Potpuno je zamijenjen i sustav grijanja i hlađenja. Na stranicama Ministarstva može se vidjeti da je u ožujku 2021. raspisan natječaj za prvu fazu obnove, a odnosila se isključivo na povećanje energetske učinkovitosti, a posao je dobila tvrtka Krekić Avangard iz Zadra. Ugovorena vrijednost radova iznosila je 131,7 milijuna kuna, odnosno oko 17,5 milijuna eura. Zahvati su krenuli u ožujku 2022., a završeni su početkom 2024. godine.

Nakon radova - oksidacija?

Baš stoga nas je iznenadila promjena boje ploča koju smo vidjeli prolazeći pokraj zgrade, a na koju nas je uputio čitatelj. Čini se da je pojava ograničena na zapadni dio objekta, a koja se doima kao neka vrsta 'oksidacije' prvotne boje zbog izloženosti suncu, no kako bismo potvrdili ili opovrgnuli tu pretpostavku, poslali smo upit Ministarstvu pravosuđa i uprave.

Zanimalo nas je koji su materijali korišteni tijekom obnove, jesu li u Općinskom građanskom sudu primijetili promjenu boje na pojedinim pločama te zna li se što bi mogao biti uzrok. Uz upit smo priložili i fotografije kako bismo jasno pokazali na što se referiramo. Međutim, odgovor od ministarstva nismo zaprimili. Napomenuli bismo da starijim fotografijama zgrade Općinskog građanskog suda ne uočavamo istu pojavu (što je vidljivo na snimkama zaslona na početku članka).

Otpadale stropne ploče

U upitu smo se osvrnuli i na hitnu adaptaciju zbog opasnosti od urušavanja, nakon što su u unutrašnjosti Palače pravde počele otpadati gipsane stropne ploče.

Podsjećamo, u zgradi izgrađenoj 1970. godine, koja dugi niz godina nije prošla značajniju sanaciju, tijekom 2025. pojavili su se problemi s otpadanjem stropnih elemenata. Zgrada je naposljetku privremeno ispražnjena kako bi se problem sanirao. Pred kraj iste godine demontirani su stari gipsani elementi sa stropova procijenjenih kao 'kritični' prema procjeni sudskih vještaka. Prema informacijama koje su prenijeli mediji, sigurnosna sanacija trajala je dva tjedna.