Za 200 metara državne ceste HC daje skoro milijun eura: Izmješta se trasa do mora, pa gradi novo raskrižje

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08. listopad 2026.
U Komiži se priprema rekonstrukcija prometnice i priključka ribarske luke, uz proširenje kolnika, nove nogostupe i opsežne infrastrukturne radove.
Hrvatske ceste (HC) pripremaju 'teren' za rekonstrukciju državne ceste oznake DC117 i izgradnja priključka Ribarske luke u Komiži. Ovaj naizgled mali građevinski zahvat na otoku Visu promatra se u posve novom svijetlu kada se uzme u obzir da projekt obuhvaća trasu od približno 200 metara u koju će biti uloženo čak 780 tisuća eura bez PDV-a, odnosno približno 975 tisuća eura s PDV-om.
Projekt se trenutačno nalazi u javnom savjetovanju do 13. listopada ove godine nakon čega slijedi raspisivanje natječaja za izvođača radova.
Državna cesta D117 u dijelu koji ide u radove prolazi urbanim područjem grada Komiže, približno 500 metara od središta mjesta. Rub prometnice je sa sjeverne strane omeđen postojećim stambenim objektima, dok je s južne strane većim dijelom omeđen kamenim zidićem i kolonama.
Postojeće stanje D117 na lokaciji planiranog priključka ribarske luke tehničkim elementima ne zadovoljava kriterije sigurnog odvijanja prometa, te zahtjeva korekciju, a u cilju jasnog definiranja prometnih tokova naročito kroz samo planirano raskrižje.
Prometnica koja ide u radove se na lokaciji zahvata sastoji od dva prometna traka ukupne širine cca 4.60 metara. Postojeća kolnička konstrukcija je dotrajala s znatnim brojem raznovrsnih pukotina (mrežaste, uzdužne i poprečne). Postojeći sustav odvodnje riješen je na način da se voda sa kolnika ispušta direktno u kolni teren, odnosno prisutan je otvoreni sustav odvodnje.
Horizontalna i vertikalna signalizacija je mjestimično u vrlo lošem stanju, te ju je potrebno obnoviti i nadopuniti elementima koji nedostaju za sigurno odvijanje prometa.
Prema projektnoj dokumentaciji, rekonstrukcija državne ceste D117 obuhvatit će ukupno 207,50 metara prometnice, dok je za priključak buduće ribarske luke predviđen dodatni zahvat u duljini od 36,15 metara. Najveća promjena dogodit će se na mjestu budućeg raskrižja, gdje će se dio državne ceste potpuno izmjestiti iz postojećeg koridora.
Na taj će se način omogućiti povoljniji geometrijski elementi prometnice i sigurnije povezivanje s ribarskom lukom. Priključak je projektiran kao raskrižje u obliku slova T, bez prometnih otoka, a nalazit će se u zavoju polumjera 15 metara. Zanimljivo je da se dio stare trase državne ceste neće ukloniti iz prometne funkcije, nego će se prenamijeniti u kolno-pješačku zonu.
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Rekonstrukcijom je predviđeno i proširenje prometnih površina, pri čemu će širina kolnika na državnoj cesti iznositi od pet do šest metara, ovisno o dijelu trase. Priključak ribarske luke imat će dva prometna traka širine po tri metra, odnosno ukupnu širinu kolnika od šest metara.
Uz prometnicu će se urediti pješačke staze, čija će širina na pojedinim dijelovima iznositi 1,60 ili dva metra. Pješačke površine bit će odvojene od kolnika betonskim rubnjacima, dok je na južnom dijelu trase predviđena i zaštitna ograda uz potporni zid. Projekt obuhvaća i zelene pojaseve, koji će na pojedinim dijelovima državne ceste dosezati širinu do 4,5 metara.
Jedan od građevinski zahtjevnijih dijelova projekta bit će izgradnja čak pet potpornih zidova, potrebnih zbog velikih visinskih razlika između nove prometnice i okolnog terena. Predviđeni su zidovi duljine 31,6, 28,8, 60,5, 34 i 50 metara, što ukupno iznosi gotovo 205 metara potpornih konstrukcija. Zidovi će se izvoditi kao armiranobetonske konstrukcije u obliku slova L, a projektirani su u pet različitih tipova, ovisno o potrebnoj visini.
Najviši tip zida, zajedno s temeljnom stopom, dosezat će čak 6,30 metara. Za izvedbu je predviđen beton razreda C30/37, odabran i zbog blizine mora, te armaturni čelik B500B. Kod viših zidova projektirani su i kontrafori, odnosno dodatna konstruktivna ojačanja kojima se smanjuju momenti savijanja i potrebna količina armature.
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Radovi neće obuhvatiti samo površinsko asfaltiranje, nego potpuno uklanjanje postojeće i izgradnju nove kolničke konstrukcije na cijeloj duljini zahvata. Prema projektu, nova konstrukcija sastojat će se od tri sloja ukupne debljine 47 centimetara. Najdonji će biti nosivi sloj od mehanički stabiliziranog drobljenog kamenog materijala debljine 35 centimetara, na koji će se postaviti osam centimetara asfaltbetonskog nosivog sloja. Završni habajući sloj asfaltbetona bit će debljine četiri centimetra, uz primjenu polimerom modificiranog bitumena. Za pješačke staze predviđena je zasebna konstrukcija, sastavljena od 15 centimetara kamenog nosivog sloja i četiri centimetra asfaltbetona.
Značajan dio zahvata odnosi se i na izgradnju zatvorenog sustava oborinske odvodnje, koji će biti povezan s infrastrukturom buduće ribarske luke. Sustav će se sastojati od slivnika, kanalskih rešetki i dvaju oborinskih kolektora, označenih kao K-1 i K-2. Glavni kolektor K-1 započinjat će na istočnom kraju zahvata te će prikupljene oborinske vode odvoditi prema južnom dijelu prometnice.
Na njega će se priključivati i kolektor K-2, koji će prihvaćati oborinske vode sa sjevernog dijela buduće prometnice. Za izgradnju kolektora predviđene su polipropilenske cijevi promjera 300 i 400 milimetara, a završni priključak izvest će se na sustav odvodnje buduće ribarske luke Komiža.
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Zbog promjene položaja i visine prometnice bit će potrebno izmjestiti i dio postojeće vodovodne infrastrukture koja prolazi trupom državne ceste. Projektom je predviđeno izmještanje približno 120 metara postojećeg vodovoda te polaganje novog vodoopskrbnog cjevovoda u duljini od 149,74 metra. Novi cjevovod izvest će se od polietilenskih cijevi promjera 110 milimetara, a bit će položen na dubini od približno jednog metra.
Na raskrižju s priključkom ribarske luke predviđeno je vodovodno okno iz kojeg će se mreža nastavljati prema budućoj luci, za potrebe njezine vodoopskrbe i protupožarne zaštite. U sklopu zahvata planirana je i ugradnja dvaju protupožarnih hidranata, kao i mogućnost budućeg proširenja vodovodne mreže.
Osim vodovoda, projektom su obuhvaćeni i zahvati na postojećem sustavu fekalne kanalizacije koji prolazi državnom cestom D117. Riječ je o gravitacijskom i tlačnom cjevovodu kojima se otpadne vode iz kućanstava odvode prema postojećoj crpnoj stanici u luci Komiža, a zatim dalje prema uređaju za pročišćavanje u smjeru Visa.
Rekonstrukcija prometnice najvećim dijelom neće zahtijevati promjenu položaja tih cjevovoda, ali će biti potrebno visinski prilagoditi postojeća kanalizacijska okna. Iznimka je dionica između stacionaža 0+019,30 i 0+045,00, na kojoj je predviđena korekcija trase gravitacijskog kolektora. Na tom će se dijelu cjevovod izmjestiti ispod budućeg nogostupa kako bi se izbjeglo njegovo zadržavanje ispod novoprojektiranog rubnjaka.
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