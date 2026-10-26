Skoro 700.000 eura za kilometar: Pod bagere ide državna cesta koja povezuje Gorski kotar i Liku

Hrvatske ceste pripremaju natječaj za izvanredno održavanje državne ceste oznake DC42, na potezu od Majera do granice Primorsko-goranske županije. Riječ je o velikom poslu, procijenjene vrijednosti od 3,1 milijuna eura. Projekt se trenutačno nalazi u javnom savjetovanju do 2. studenog ove godine nakon čega slijedi otvaranje javnog poziva za izvođača radova.

Riječ je o prometnici koja ima znatno širi značaj od povezivanja nekoliko goranskih naselja. Državna cesta DC42 proteže se na približno 90 kilometara, od Vrbovskog preko Ogulina, Josipdola i Plaškog do Grabovca, gdje se spaja na državnu cestu D1. Tako povezuje Gorski kotar s ogulinskim područjem i prostorom prema Plitvičkim jezerima, a ujedno predstavlja poveznicu između važnih prometnih pravaca, uključujući autoceste A6 i A1.

Cesta puna pukotina, bez nogostupa

Dionica predviđena za obnovu duga je približno 4,7 kilometara, a prolazi kroz naselja Ključ i Ljubošina te nenaseljene dijelove između njih. Uz cestu se nalaze stambeni objekti, od kojih su neki smješteni neposredno uz kolnik, dok su drugi s državnom cestom povezani kratkim, uglavnom neuređenim prilazima. Na cijelom potezu nema uređenih nogostupa ni pješačkih staza.

Da je prometnica već dulje vrijeme u lošem stanju, jasno je iz projektne dokumentacije. Na kolniku su uočene mrežaste pukotine, neravnine i oštećenja završnog asfaltnog sloja. Problem predstavljaju i brojna lokalna preasfaltiranja koja su se provodila tijekom redovitog održavanja. Zbog njih su se promijenili poprečni nagibi kolnika, smanjila visina rubnjaka i poremetio sustav odvodnje oborinskih voda.

Postojeća cesta pritom je relativno uska. Širina kolnika na ravnim dijelovima kreće se od približno 4,7 do 5,45 metara, uz povremena proširenja u zavojima. Projektom je zato predviđeno proširenje kolnika na 6,4 metra, s dva prometna traka širine po tri metra i rubnim trakama od po 20 centimetara. Iznimka je dio kroz Ljubošinu, od raskrižja za Tataloviće i Maraviće do kraja zahvata, gdje će kolnik biti širok 5,5 metara.

Novi asfalt, propusti i upojni zdenci

Radovi neće obuhvatiti samo postavljanje novog asfalta. Na dijelovima gdje se kolnik proširuje predviđena je izvedba nove kolničke konstrukcije s kamenim nosivim slojem debljine 45 centimetara, sedam centimetara nosivog asfaltnog sloja i četiri centimetra završnog asfalta.

Poseban dio zahvata odnosi se na odvodnju oborinskih voda, koja trenutačno ne funkcionira zadovoljavajuće. Postojeći sustav čine zemljani kanali, rigoli i propusti, pri čemu su pojedina okna oštećena, bez poklopaca ili sa slomljenim poklopcima, a neki su propusti zatrpani. Projekt zato predviđa njihovu obnovu, čišćenje i zamjenu te izgradnju novih elemenata odvodnje.

Uz cestu će se izvoditi asfaltni rigoli širine pola metra, kojima će se voda usmjeravati prema propustima ili ispuštati u okolni teren. Na više lokacija planirani su novi cijevni propusti promjera 630 milimetara, a na jednoj lokaciji propust promjera 800 milimetara.

Zanimljiv je i zahvat na postojećem svođenom propustu, koji će zbog proširenja ceste biti zamijenjen novim armiranobetonskim pločastim propustom svijetlog otvora dva puta 1,35 metara. Njegovo dno i dijelovi zidova bit će obloženi kamenom radi zaštite od erozije i mehaničkih oštećenja.

Također, u naselju Ljubošina odvodnja će se na pojedinim mjestima rješavati izgradnjom upojnih zdenaca jer konfiguracija terena i imovinskopravni odnosi ne dopuštaju jednostavno ispuštanje vode u okolni teren. Njihove konačne dimenzije i položaj utvrdit će se nakon ispitivanja upojnosti tla. DC42 | foto: screen shot EOJN

Zaštitne ograde i potporni zidovi

Osim kolnika i odvodnje, obnovit će se i prometna oprema. Postojeće odbojne ograde, koje su prema projektnoj dokumentaciji u lošem stanju, uklonit će se i zamijeniti novima. Na pojedinim mjestima predviđeno je i postavljanje ograda ondje gdje ih dosad nije bilo. Nove ograde imat će razinu zadržavanja H1, a postavljat će se u bankine ili sidriti u betonske podloge.

Zbog visinskih razlika na terenu, na više lokacija nije moguće izvesti klasične bankine. Zato će se graditi betonske pasice širine do 80 centimetara, koje će na pojedinim dijelovima služiti i kao podloga za zaštitnu ogradu. U naseljima Ključ i Ljubošina predviđena je i izgradnja betonskih upornih zidova uz rubove okućnica.

Obnovit će se i horizontalna prometna signalizacija, uključujući središnje i rubne crte te zaustavne linije. Dio postojećih prometnih znakova bit će uklonjen, dio premješten, a postavit će se i novi znakovi. Postojeći prilazi kućama i drugim objektima prilagodit će se novoj visini kolnika, uz izvedbu asfalta, betona ili kamenog nasipa, ovisno o trenutačnom stanju.

Stiže i nova infrastruktura

Zahvat uključuje i postavljanje nove distributivne telekomunikacijske kanalizacije za potrebe Hrvatskih cesta. Duž cijele trase planirano je polaganje četiriju cijevi promjera 50 milimetara, koje će se uglavnom smještati u bankine, berme ili uz sustav odvodnje. Na razmacima od približno 150 do 250 metara predviđena je ugradnja montažnih zdenaca.

Prije početka radova bit će potrebno utvrditi točan položaj postojećih podzemnih i nadzemnih instalacija, uključujući elektroenergetsku, vodovodnu i telekomunikacijsku infrastrukturu. Projektna dokumentacija također upozorava da prije izvođenja zahvata investitor mora riješiti sve imovinskopravne odnose na predmetnoj dionici.