Mali grad u Gorskom Kotaru daje milijun eura za pola kilometra ceste: S jedne strane stijene, a s druge rijeka

Grad Vrbovsko priprema rekonstrukciju ceste Kamačnik na području poznatom po izletištu, skijalištu i zaštićenom istoimenom kanjonu. Projekt je vrijedan 816 tisuća eura bez PDV-a, odnosno s PDV-om nešto malo iznad milijun eura. Procedura je trenutno u fazi javnog savjetovanja koje traje do 23. listopada ove godine nakon čega će biti otvoren javni poziv za angažman izvođača radova.

Važnost ove prometnice nije samo u povezivanju dijelova Vrbovskog, već i u njezinu položaju uz rijeku Dobru. Riječ je o cesti koja prolazi zahtjevnim terenom, uz strme pokose i postojeće potporne zidove, a na pojedinim dijelovima široka je svega tri do četiri metra. Osim što omogućuje pristup području uz rijeku i lokaciji ribnjaka, njezina rekonstrukcija trebala bi donijeti sigurnije uvjete za vozače i pješake, ali i bolje riješiti problem oborinske odvodnje.

Pola kilometra

Zanimljivo je da je rekonstrukcija ceste prema Kamačniku izvorno zamišljena kao zahvat na tri dionice, ukupne duljine oko 820 metara. Grad Vrbovsko još je 2016. godine najavio rekonstrukciju u tri faze, a sve tri dionice spominju se i u kasnijim gradskim objavama. Međutim, projektna dokumentacija i četiri troškovnika dostavljena uz aktualno javno savjetovanje odnose se na drugu i treću dionicu, ukupne duljine 493,85 metara.