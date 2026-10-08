Zatvara se tunel prema Jadranu na 90 dana, stižu bauštelci! Ovo su obilazni pravci od 18. listopada

Hrvatske ceste hvataju se u koštac s dotrajalom infrastrukturom grdosije koja je u pogonu 13 godina.

Ono o čemu se priča već više od godine dana – stiglo je. Hrvatske ceste (HC) 18. listopada 2026. godine započinju s realizacijom ugovora za izvođenje radova na sanaciji revizijskih okana zatvorenog sustava odvodnje u tunelu Sveti Ilija na državnoj cesti DC76. Zbog prirode i tehnologije izvođenja radova, tunel Sveti Ilija od 18. listopada bit će zatvoren za sav promet, a ugovoreni rok izvođenja radova iznosi 90 radnih dana, poručuju iz HC-a.

Izvođač radova je tvrtka Hidrostres iz Zagreba čiji će radnici posao obaviti za 221.371,66 eura s PDV-om obzirom da je njihova ponuda bila ekonomski najisplativija u okviru javnog poziva. Stručni nadzor nad izvođenjem radova provodi Sollertia constructum iz Splita.

Ključ za povezanost juga

Tunel Sveti Ilija cestovni je tunel kroz Biokovo koji povezuje obalni i kontinentalni dio Splitsko-dalmatinske županije. Tunel je dugačak 4.248 metara, ima kolnik širine od 7,7 metara i servisnu cijev sa zapadne strane dugu 4.255,62 metara. Tunel se nalazi na trasi državne ceste D76. Pozicioniran je tako da povezuje naselja Bast u općini Baška Voda s južne strane i Rastovac u općini Zagvozd sa sjeverne strane.

Nazvan je po biokovskom vrhu podno kojeg se nalazi. Radi se o četvrtom po duljini tunelu u Hrvatskoj, uz napomenu da je prema visini stijena od tunelske cijevi do vrha planine, prvi europski cestovni tunel u krškom masivu. Gradnja tunela počela je 2008. godine s sjeverne strane, probijen je u siječnju 2010. godine, a svečano otvoren 8. srpnja 2013. godine. U probijanju su sudjelovale tvrtke Hidroelektra niskogradnja iz Zagreba, koja je probijala tunel sa sjeverne strane te Konstruktor iz Splita, koji je probijao tunel s južne strane.

tunel Sv. Ilija | foto: Splitsko-dalmatinska županija

Rezultati pregleda

Vizualnim pregledom oštećenja obavljenim u svibnju 2024. godine, evidentirana su 84 revizijska okna. Utvrđeno je da je beton revizijskih okana generalno u vrlo dobrom stanju. No, na pojedinim oknima uočeno da je kod prethodnih sanacija mjestimično propušteno adekvatno reprofilirati zidove okna.

Oštećenja su grupirana u tipove: Tip A, Tip B i Tip C. Tip A predstavlja nepravilno postavljen ili dotrajao poklopac, s oštećenjima na ili oko poklopca (poklopac se ne može otvoriti, dotrajao mort za podlijevanje, oštećen asfalt oko poklopca), moguća zamjena poklopca. Tip B podrazumijeva oštećenja na AB ploči okna (pukotine u AB ploči, korozija armature), nemoguća zamjena poklopca bez nove AB ploče. Tip C je oznaka za nepravilno postavljen okvir poklopca, nije potrebna zamjena poklopca, potreban popravak oslanjanja poklopca.

Obuhvat radova

Radovima je obuhvaćena sanacija spomenutih revizijskih okana zatvorenog sustava oborinske odvodnje u tunelu.

- Tijekom eksploatacije na dijelu okana evidentirana su oštećenja poklopaca i njihovih okvira te armirano-betonskih ploča revizijskih okana, nastala uslijed dotrajalosti i nedostataka na pojedinim ranije izvedenim elementima, objašnjavaju iz HC-a.

Predviđenim zahvatom izvršit će se sanacija i reprofilacija oštećenih dijelova odgovarajućim sanacijskim mortovima, sanacija oslonaca armirano-betonskih ploča, izmjena sustava otvaranja, zamjena oštećenih poklopaca te, gdje je to potrebno, cjelovita sanacija pojedinih revizijskih okana. Cilj radova je, kažu iz Hrvatskih cesta, osigurati dugoročnu funkcionalnost sustava odvodnje te sigurno i pouzdano korištenje tunela.

tunel Sv. Ilija | foto: Splitsko-dalmatinska županija

Problem s materijalima

Prilikom odabira vrste sanacijskog zahvata, ističe se u projektu, vođeno je računa o dostupnim tunelskim poklopcima u RH. I tu je došlo do poteškoća. Naime, trenutno su na tržištu dostupni samo kružni poklopci u kružnom okviru Ø600 mm, nosivosti D 400 kN, a proces uvrštavanja u proizvodnju poklopaca novih dimenzija je zahtjevan i ne može se naručiti izrada poklopaca dimenzija koji bi odgovarali postojećim svijetlim otvorima revizijskih okana za relativno mali broj poklopaca.

Zbog toga se i kod tipa oštećenja A (dotrajao poklopac bez oštećenja AB ploče okna), mora odabrati tip sanacije koji uključuje zamjenu postojeće AB ploče okna (tip B). Budući da se kod nekih dvostrukih okana (sa dva poklopaca) sanira samo jedan poklopac, takav način sanacije nazvan je tip oštećenja A.

Kod 20 okana, iako je samo jedan poklopac dotrajao, dok drugi poklopac nema znakova neposrednog oštećenja, zamijenit će se oba poklopca, a sve u cilju pojednostavljenja radova i smanjenja budućih sanacija tunela – navedeni poklopci bi se u svakom slučaju u dogledno vrijeme trebali zamijeniti. tunel Sv. Ilija | foto: Splitsko-dalmatinska županija

Čekao se kraj sezone na Jadranu

Kao što je prethodno i najavljeno početak radova planiran je nakon završetka glavnog dijela turističke sezone i smanjenja intenziteta prometa na cestama u priobalju, kako bi se utjecaj nužnog zatvaranja tunela na odvijanje prometa sveo na najmanju moguću mjeru.

Za vrijeme zatvaranja tunela promet će se odvijati obilaznim pravcem Imotski – DC60 (Grubine) – DC39 (Cista Provo) – DC8 (Dubci) – Makarska, i obratno.

- Molimo sve sudionike u prometu za razumijevanje i strpljenje tijekom izvođenja radova te za poštivanje privremene prometne regulacije i postavljene prometne signalizacije, poručuju vozačima iz HC-a.