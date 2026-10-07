Rekonstrukcija dijela obilaznice Zagreba: Odbijena žalba Slovenaca, posao može krenuti!

Radovi na čvoru Rakitje bili bi prva faza rekonstrukcije čvora Zagreb Zapad, a neko vrijeme nisu kretali zbog žalbe. Nakon Rješenja, mogli bi početi.

Nakon odbijanja žalbe žalitelja iz Slovenije na postupak rekonstrukcije i dogradnje dijela čvora Zagreb Zapad, na autocesti A3, postupak može dalje. Radi se o prvoj etapi rekonstrukcije koja zahvaća čvor Rakitje, a postupak je nakon odabira izvođača, tvrtki GIP Pionir i Pedom Asfalti, zaustavila žalba. Nakon što je DKOM-ovim rješenjem žalitelj odbijen moglo bi uslijediti sklapanje ugovora o izvedbi.

Novi krak i rekonstrukcija raskrižja

Nadmetanje u javnoj nabavi pokrenuto je još početkom prosinca 2025., a rok za dostavu ponuda bio je 19. siječnja ove godine. Ponude su se slale za projekt rekonstrukcije i dogradnje postojećeg čvora Rakitje.

Rekonstrukcija sa sjeverne strane bi obuhvatila izgradnju novog kraka za smjer Rakitje-Bregana, te rekonstrukciju postojećeg T-raskrižja u kružno raskrižje s tri privoza. Novi krak koji će omogućiti ulaz na autocestu uklapa se na kolnik postojeće izlazne rampe čvora u duljini od okvirno 276 metara, a zatim se odvaja od postojećeg kolnika i spušta prema autocesti.

Čvor je predviđen za projektnu brzinu od 40 kilometara na sat, s minimalnim radijusom krivine od 45 metara i s minimalnom duljinom prijelazne krivine tipa klotoide. Uklop na autocestu A3 Bregana-Zagreb-Lipovac bio bi preko traka za ubrzanje u duljini od najmanje 250 metara s prijelaznim potezom 60 metara.

Nova traka za skretanje

Novoprojektirano kružno raskrižje smješteno je sa sjeverne strane čvora Rakitje. Predviđen je kružni kolnik odgovarajuće širine, kao i povozni dio središnjeg otoka. U sklopu rekonstrukcije raskrižja predviđene su i trake za skretanje izvan kružnog raskrižja (tzv. by-pass), čime će se poboljšati protočnost i sigurnost prometa.

Na području novog kraka raskrižja nalazi se postojeći cijevni propust preko potoka Goštiraj. Njegova rekonstrukcija već je predviđena projektom uređenja korita potoka Goštiraj, za koji su Hrvatske vode ishodile građevinsku dozvolu. Postojeći propust bit će zamijenjen većim okvirnim propustom, navedeno je u projektnoj dokumentaciji.

Projektom rekonstrukcije i dogradnje čvora Zagreb zapad predviđeno je dodatno produljenje propusta kako bi se omogućio smještaj budućih by-pass traka novoprojektiranog kružnog raskrižja, opisano je.

Odbačeni navodi žalitelja

Posao je mogao krenuli, no nakon što je početkom lipnja za posao odabrana zajednica GIP Pionira i Pedom Asfalta, žalbu je podnijela zajednica tvrtki CGP i CGP Aquaterm iz Slovenije što je na neko vrijeme zaustavilo postupak. Ipak, žalba je odbijena pa bi idući korak mogao biti dodjela ugovora i, posljedično, otvaranje gradilišta. Državna komisija za kontrolu javne nabave (DKOM) rješenje je donijela 3. rujna, ali se na stranici pojavilo tek dana 6. listopada ove godine.

Žalba je Rješenjem odbijena, kao i zahtjev za naknadu troškova žalitelju iz Slovenije. Kako se može pročitati u tekstu odluke, zainteresirani ponuditelj smatrao je da naručitelj nije pravilno proveo pregled i ocjenu ponude, jer, prema žalbi ponuditelj nije naveo traženu prosječnu brzinu vožnje, nije dovoljno dobro dokazano traženo iskustvo na rekonstrukciji ili izgradnji armirano-betonskog objekta, te nije dostavljen odgovarajući dokaz legalnosti asfaltne baze.

Na podneseno, žalbeno tijelo je pak zaključilo da žalbeni navodi nisu osnovani. Kod prvog navoda je utvrđeno da se prosječnu brzinu moglo jednostavno izračunati iz već dostavljenih podataka, udaljenosti od 51,49 kilometara i vremena putovanja od 42 minute. Za drugi navod je referenca, izvedena kao kontinuirana prednapeta ploča ocijenjena kao odgovarajući dokaz traženog iskustva. I treći navod žalitelja naručitelj je osporio, a više o navedenim i drugim detaljima možete pronaći u Rješenju ispod.