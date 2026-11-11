HC htio zaustaviti preglede vijadukta i dva mosta, ali se umiješao DKOM, postupak ide dalje

Redovita, zakonski tražena kontrola triju važnih cestovnih objekata u nadležnosti Hrvatskih cesta (HC) na području Primorsko-goranske županije, prilično se zakomplicirala. Naime, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) novom odlukom poništila je poništenje postupka javne nabave Hrvatskih cesta, doneseno 20. kolovoza ove godine, proglasivši tu odluku neosnovanom. Time je i prihvaćena žalba zajednice ponuditelja Captura venti i Contech - prvorangirane u postupku - te im je odobren zahtjev za naknadu od 1.320 eura troškova zbog žalbenog postupka. Odluka se odnosi na pregled cestovnih objekata vijadukta Brajdica, mosta Raša i mosta Čiritež 2.

Odluka više mjeseci nakon slanja ponuda

Kako se može rekonstruirati iz Rješenja koje je osvanulo na stranicama DKOM-a, u listopadu 2025. godine, Hrvatske ceste (HC) objavljuju poziv na nadmetanje i dokumentaciju za javnu nabavu za glavni pregled triju svojih objekata u Primorsko-goranskoj. U prošloj godini zaprimljene su četiri ponude za provedbu pregleda, da bi 20. kolovoza ove godine HC donio odluku o poništenju postupka 'zbog nepravilnosti u troškovnicima', kako piše u Rješenju DKOM-a.

Odluka se objavljuje u rujnu 2026., na što Captura venti i Contech Državnoj komisiji podnose žalbu, nastavno za poništenje. Najnovijom odlukom, netom objavljenom, a donesenom još krajem listopada, ipak se poništava odluka Hrvatskih cesta - o poništenju postupka. Hrvatske ceste žalitelju su dužne nadoknaditi 1.320 eura, ali i postupiti sukladno rješenju Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, navodi rješenje.

Sporni bili troškovnici

Podsjetimo, predmet nabave koji su pokrenule Hrvatske ceste obuhvaćao je pregled konstrukcija, evidentiranje oštećenja, ocjenjivanje stanja pojedinih elemenata te potrebna terenska i laboratorijska ispitivanja. Problem se pojavio u troškovnicima, u kojima su, kako čitamo iz žalbe, pojedine stavke bile navedene s količinom 'nula'.

Dok se, između ostalog, tražilo preglede mostova površine do 200 četvornih metara koji nisu ušli u predmet nabave, ali i o određenim terenskim i laboratorijskim ispitivanjima, dokumentacija nije dovoljno jasno objašnjavala kako bi ponuditelji trebali postupiti s tim stavkama. Iz tog su razloga ponuditelji troškovnike popunili na različite načine. Neki su upisali jedinične cijene, a drugi su ostavili prazna polja.

Inače, u postupku su zaprimljene četiri ponude, koje su Hrvatske ceste ocijenile valjanima. Na prvom mjestu rangirana je zajednica ponuditelja Captura venti i Contech, dok su ostali ponuditelji bili Prometnice Zagreb, Institut IGH i Urbane ideje.

Ipak nije utjecalo na cijene

Vezano za problem s troškovnicima, Hrvatske ceste zaključile su da opisane razlike onemogućuju usporedivost ponuda i da narušavaju jednak tretman ponuditelja. Iz tog razloga, HC donosi odluku o poništenju postupka, a koja se u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) objavljuje početkom rujna, s razlogom za poništenje iz članka 298., stavke 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi.

Zajednica ponuditelja Captura venti i Contech podnijela je žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) 10. rujna 2026. Istaknuli su da različito popunjavanje stavki s količinom nula nije utjecalo na ukupne cijene ponuda ni na njihov poredak te da zbog toga nije bilo opravdano poništiti cijeli postupak.

DKOM je rješenjem od 21. listopada 2026. prihvatio žalbu i poništio odluku Hrvatskih cesta od 20. kolovoza 2026. Zaključio je da nejasnoće u dokumentaciji nisu odgovornost ponuditelja, nego naručitelja, koji je bio dužan pripremiti jasne i nedvosmislene troškovnike. Također je utvrdio da različito popunjavanje stavki s količinom nula nije utjecalo na ukupne cijene, usporedivost ponuda ni rangiranje. Budući da su sve četiri ponude ocijenjene valjanima, nije bilo opravdanog razloga za poništenje postupka.

Slijedi nastavak nabave

U narednom razdoblju očekuje se da Hrvatske ceste nastave postupak javne nabave u skladu s pravnim shvaćanjima DKOM-a. To znači da poništenje postupka više ne može biti opravdano razlozima navedenima u ukinutoj odluci.

Ipak, rješenje DKOM-a ne znači automatsku dodjelu ugovora prvoplasiranom ponuditelju. Hrvatske ceste moraju poduzeti daljnje radnje u skladu s rješenjem, najkasnije u roku od 30 dana od dostave izvršne odluke. Protiv rješenja može se pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom RH, u roku propisanom uputom o pravnom lijeku, piše u tom dokumentu - a sve detalje pronađite ispod.