Žalba ministarstva na Maksimir: Ovo nije prvi put, posljednji 'skandal' izazvale Bandićeve fontane

Nakon predstavljanja prvoodabranog, prema zajedničkom mišljenju Ocjenjivačkog suda najboljem arhitekonsko-urbanističkom rješenju za revitalizaciju zone SRC Svetice-Stadion Maksimir, slio se val nezadovoljstva javnosti. Navijači su bili nezadovoljni jer desetljećima čekaju stadion 'zatvorenih' tribina, a potom su i drugi arhitektonski uredi koji su se također javili na natječaj krenuli objavljivati svoje prijedloge.

Povela se rasprava čiji je sve rad bolji od odabranog, a u nešto novijem razvoju situacije krenulo se govoriti i o žalbama na odabir studija VG 13 iz Milana, odnosno na postupak provedbe natječaja u javnoj nabavi. Vrhunac svega vjerojatno je bila žalba Ministarstva gospodarstva, o kojoj je ministar Ante Šušnjar javnost izvijestio objavom na društvenoj mreži 'X'.

Reakcije javnosti, navijača i svih koji su se posljednjih dana uključili u raspravu o novom Maksimiru potaknule su nas da detaljnije pogledamo ne samo pobjednički projekt, nego i cijeli postupak njegova odabira. I, moram priznati, imali smo što vidjeti, napisao je ministar u objavi, potvrdivši da je zbog 'novih saznanja' i njegovo ministarstvo 'iskoristilo svoju zakonsku ovlast i podnijelo službenu žalbu DKOM-u na odluku o rezultatima natječaja za novi Maksimir i SRC Svetice'. Budući da žalba nekog ministarstva djeluje prilično nesvakidašnje, htjeli smo provjeriti je li se takvo što već dogodilo.

Je li već bilo žalbi ministarstva?

Na mrežnoj stranici Državne komisije za kontrolu javne nabave (DKOM) imali smo što za vidjeti.

Posljednju žalbu podnijelo je Šušnjarovo Ministarstvo gospodarstva, i ta žalba zaprimljena je 6. listopada 2026. godine. Odluka, odnosno rješenje ove žalbe još nije stiglo, a ono što je zanimljivo je koliko je vremena prošlo od posljednje žalbe ministarstva. Podnijelo ju je isto ministarstvo, prije skoro 15 godina. U 2012., Ministarstvo gospodarstva dvaput se žalilo na postupak 'izgradnje pješačkog pothodnika ispod Ulice hrvatske bratske zajednice, od Sveučilišne nacionalne biblioteke do zelene površine te izgradnja komunalne infrastrukture s fontanama'. Jedna žalba podnesena je u kolovozu, a druga u prosincu 2012. godine.

Obje žalbe su odbijene, a ovo su ujedno i jedine zabilježene žalbe na postupak u javnoj nabavi, koje pronalazimo na stranicama DKOM-a kada u polje 'žalitelj' u tražilici upišemo pojam 'ministarstvo'. Po tome, ovo su i jedine žalbe tog tijela državne uprave.

Pretraga 'ministarstvo' na DKOM-u | Foto: Snimka zaslona

Žalba na odabir zajednice ponuditelja

Dok se čeka Rješenje na najnoviju žalbu, koje će otkriti i detalje te žalbe, provjerili smo što je to prije 14 godina smetalo isto ministarstvo u spomenutom žalbenom postupku. Prva žalba zaprimljena je 31. kolovoza 2012. godine, a ticala se poznatog projekta 'Bandićevih fontana'.

U Obrazloženju se može pročitati da je u pitanju postupak izgradnje pješačkog pothodnika ispod Ulice hrvatske bratske zajednice koji povezuje Sveučilišnu nacionalnu knjižnicu i zelenu potvršinu na kojoj se nalaze fontane. Vidljivo je da je 16. veljače 2012. za izgradnju pothodnika kao najpovoljnija odabrana ponuda zajednice ponuditelja Mešić com, GIP Pionira, tvrtke Tempo-inženjering te Mjernik-Lima, redom iz Zagreba.

S navedenim ponuditeljem naručitelj je 20. ožujka sklopio Ugovor o izvedbi, koja je uz pothodnik uključivala i izgradnju komunalne infrastrukture s fontanama. Gradnja fontana i pripadajućih pothodnika krenula je 2012. godine, a fontane je nakon puštanja u rad u 2013. godini popratio niz javnih kontroverzi te istrage državnog odvjetništva. Dodatni južni pothodnik između NSK i fontana vrijedan oko 3 milijuna kuna pušten je tek u travnju 2018. godine, no, žalba Ministarstva u ovom slučaju je odbijena.

Odbijeno jer 'ministarstvo nije nadležno'

Žalitelj je tražio da Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave na temelju članka 167. i 168. Zakona o javnoj nabavi poništi predmetni Ugovor o javnoj nabavi u odnosu na one ugovorne obveze koje još nisu ispunjene. U nastavku se tražilo i određivanje novčane kazne javnom naručitelju u iznosu od 10 do 20 posto vrijednosti ugovora te određivanje privremene mjere 'radi sprečavanja izvršavanja Ugovora o izgradnji s ciljem pravodobnog ispravljanja kršenja Zakona i provođenja novog postupka'. DKOM je traženo odbio - jer ministarstvo 'nije nadležno' za ovakve postupke.

- Žalba žalitelja se odbacuje zbog nenadležnosti. Slijedom navedenog, s obzirom da je žalba izjavljena na ugovor o javnoj nabavi koji je sklopljen prema odredbama ranijeg Zakona, sa žalbenim traženjem da ovo državno tijelo poništi predmetni Ugovor u odnosu na one ugovorne obveze koje još nisu ispunjene, utvrđeno je da ovo tijelo nije nadležno za postupanje kako u glavnoj stvari tako ni u sporednim zahtjevima koji su akcesorne prirode pa je odlučilo kao u izreci ovog Zaključka, piše u Rješenju donesenom 7. prosinca u godini podnošenja žalbe. Detalje žalbe pronađite ispod.

Još jedna odbijenica: Javili se 'prekasno'

Isto ministarstvo ponovno se žalilo u prosincu, kada su opet odbijeni, ali ovaj puta 'zbog nepravodobnosti'. U ovom slučaju, žalba je podnesena odmah po prošlom odbijanju, dana 10. prosinca, i dalje u 2012. godini.

U ovom slučaju, žalitelj je podnio žalbu protiv Grada Zagreba zbog sklapanja ugovora o izgradnji pješačkog pothodnika s odabranom zajednicom ponuditelja bez provedbe novog postupka javne nabave. Naveo je da su izmjenama i dopunama glavnog projekta iz lipnja 2012. bitno promijenjeni način izvođenja pothodnika, potreba za projektom zaštite građevne jame i privremena regulacija prometa. Smatrao je da su te promjene utjecale na ugovorni odnos te da je naručitelj morao provesti novi postupak javne nabave. Predložio je poništenje ugovora, novčanu kaznu Gradu Zagrebu i građevinsko-ekonomsko vještačenje.

Naručitelj je osporio dopuštenost i pravodobnost žalbe, još jednom se osvrćući na raniji Zakon o javnoj nabavi. Državna komisija utvrdila je da je žalba nepravodobna jer je žalitelj za navodne nezakonitosti znao najkasnije u kolovozu 2012., a žalbu je podnio u prosincu 2012., nakon isteka zakonskog roka od 30 dana. Više pronađite u Rješenju te žalbe, ispod.