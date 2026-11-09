Dionica kojom dnevno prođe 80.000 vozila: Čini se da više nema prepreka za treći trak Zagrebačke obilaznice

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09. studeni 2026.
Iako su još prije turističke sezone Hrvatske autoceste (HAC) odgađale dogradnju trećeg traka obilaznice nakon odlaska turista, i ovo je kočilo radove.
Zagrebačka obilaznica već je dulje vrijeme prometno preopterećena, zbog čega Hrvatske autoceste (HAC) imaju plan za proširenje dogradnjom trećeg prometnog traka. Za posao isprva procijenjen na 42 milijuna eura naručitelj je proljetos, u travnju, odabrao izvođača. Umjesto za predviđenu cijenu, s tvrtkama GIP Pionir i Pedom Asfalti potpisan je ugovor od 29,65 milijuna eura (bez uključenog PDV-a).
Unatoč tome, radovi nisu krenuli, a otkrivamo da je nabava između ostalog 'zapela' kod odabira stručnog nadzora. Na promjenu dokumentacije u javnoj nabavi požalio se Institut IGH, ali sad ipak stiže rješenje za proširenje dionice kojom dnevno prolazi i do 80.000 vozila.
HAC je u srpnju 2026. pokrenuo otvoreni postupak javne nabave za uslugu stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu tijekom rekonstrukcije obilaznice i dogradnje trećeg prometnog traka. Predmet zahvata obuhvaća poddionicu između čvorova Zagreb zapad i Lučko, a prva faza projekta odnosi se na obnovu približno 4,5 kilometara autoceste.
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