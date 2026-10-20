Otvara se gradilište za novu vojarnu u Belom Manastiru! Imat će 13 građevina i primati do 800 vojnika

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20. listopad 2026.
MORH nam je dao rokove i detalje ulaganja u novi vojni kompleks na istoku Hrvatske.
Projekt izgradnje nove vojarne Ban Josip Jelačić u Belom Manastiru ulazi u novu fazu realizacije. Nakon završetka uklanjanja dotrajalih objekata i pripreme potrebne dokumentacije, početak građevinskih radova na vanjskoj infrastrukturi planiran je krajem listopada 2026. godine, potvrdili su nam iz Ministarstva obrane Republike Hrvatske (MORH).
Riječ je o prostoru nekadašnje vojarne koji je u studenome 2024. godine vraćen na upravljanje MORH-u, čime su stvoreni preduvjeti za njegovu ponovnu vojnu namjenu. Prema tehničkoj dokumentaciji koju je izradila tvrtka Elektroprojekt, zahvat na prostoru buduće vojarne obuhvaća površinu od 68.747 četvornih metara.
Uz prometnu i komunalnu infrastrukturu predviđeno je uređenje sportskih terena, pješačkih staza, heliodroma i prostora za postrojavanje. Novi glavni ulaz planiran je na raskrižju Osječke ulice i Ulice kralja Petra Svačića, dok će se postojeći ulaz iz Ulice Stjepana Štefanova na sjevernoj strani kompleksa proširiti i prilagoditi novom prometnom rješenju.
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