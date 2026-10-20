Otvara se gradilište za novu vojarnu u Belom Manastiru! Imat će 13 građevina i primati do 800 vojnika

Projekt izgradnje nove vojarne Ban Josip Jelačić u Belom Manastiru ulazi u novu fazu realizacije. Nakon završetka uklanjanja dotrajalih objekata i pripreme potrebne dokumentacije, početak građevinskih radova na vanjskoj infrastrukturi planiran je krajem listopada 2026. godine, potvrdili su nam iz Ministarstva obrane Republike Hrvatske (MORH).

Riječ je o prostoru nekadašnje vojarne koji je u studenome 2024. godine vraćen na upravljanje MORH-u, čime su stvoreni preduvjeti za njegovu ponovnu vojnu namjenu. Prema tehničkoj dokumentaciji koju je izradila tvrtka Elektroprojekt, zahvat na prostoru buduće vojarne obuhvaća površinu od 68.747 četvornih metara.

Obuhvat radova

Uz prometnu i komunalnu infrastrukturu predviđeno je uređenje sportskih terena, pješačkih staza, heliodroma i prostora za postrojavanje. Novi glavni ulaz planiran je na raskrižju Osječke ulice i Ulice kralja Petra Svačića, dok će se postojeći ulaz iz Ulice Stjepana Štefanova na sjevernoj strani kompleksa proširiti i prilagoditi novom prometnom rješenju.