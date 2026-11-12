Ide sanacija 400 metara vijadukta na Dalmatini! Ovdje su gužve ljeti nenormalne, imperativ je brzi start

Hrvatske autoceste (HAC) pripremaju veliku sanaciju na A1 Zagreb – Split – Dubrovnik. Riječ je o obostranoj sanaciji vijadukta Garišta na 347. kilometru i 86. metru najvažnije prometnice u RH. Procijenjena vrijednost radova iznosi 720.000 eura bez PDV-a, odnosno 900.000 eura s PDV-om.

U fokusu projekta je zamjena dotrajalih prijelaznih naprava na oba objekta vijadukta koji se nalazi na dionici autoceste između Vrpolja i Prgometa. No, zahvat će obuhvatiti i sanaciju dijelova betonske konstrukcije, obnovu asfaltnog zastora, hidroizolacije te pješačkih staza. Da je intervencija potrebna, pokazao je detaljan specijalistički vizualni pregled koji je za potrebe HAC-a proveo Institut IGH, ujedno i autor izvedbenog građevinskog projekta sanacije iz ožujka 2025. godine.

Vijadukt Garišta nalazi se na jednoj od ključnih dionica Dalmatine kojom se tijekom ljetnih mjeseci slijevaju rijeke turista prema Splitu i jugu Hrvatske. U jeku turističke sezone prometno opterećenje ove dionice znatno raste, a svako smanjenje propusnosti može rezultirati zastojima i stvaranjem kolona. Stoga ne čudi da je u prometnom elaboratu preporučeno izvođenje sanacijskih radova izvan ljetne sezone. No, hoće li to biti moguće znat će se po zaključenu natječaja koji tek treba biti raspisan po isteknu javnog savjetovanja 19. studenog ove godine.