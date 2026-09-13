Stiže omiljeni jesenski događaj: U ove kuće i zgrade u Zagrebu moć će se besplatno zaviriti

Iza ugla je dolazak jeseni, ali i još jednog Festivala Open House u Zagrebu. Nova 'sezona' donosi 38 novih lokacija za obići, tema je urbanizam.

Za sve obožavatelje arhitekture i interijera stiže odlična vijest! Sve je bliže još jedan listopad, a s njime i otvaranje novog, četvrtog po redu Festivala Open House Zagreb. U novoj 'sezoni' otvorit će se vrata 38 pomno odabranih zgrada, arhitektonske baštine i urbanih cjelina. Festival će se održati od 9. do 11. listopada.

Tri tematske cjeline

Program festivala Open House Zagreb, oblikovan od strane stručnog žirija, podijeljen je u tri tematske cjeline: Društveno uvjetovano stanovanje, Inovacije u očuvanju baštine i Novi izgled grada, a festival je etabliran kao platforma koja približava arhitekturu građanima te otvara dijalog između struke i javnosti.

Kroz susrete s arhitektima, građevinarima, investitorima i vlasnicima objekata, posjetitelji će imati priliku upoznati procese koji oblikuju grad te promisliti vlastitu ulogu u njegovu razvoju. Naglasak u obilascima bit će na kvalitetno planiranom i održivom prostoru.

U ovogodišnjem izdanju, fokus će biti na aktualnim urbanističkim pitanjima. Kako poboljšati ponudu kolektivnog stanovanja u Zagrebu te kakav je odnos ekonomskih i arhitektonskih vrijednosti stanovanja bit će neka od pitanja na koja će se ogledati u obilascima. S druge strane će se govoriti o očuvanju arhitektonskog nasljeđa. Posjetitelji će u obilascima moći istražiti kako izgled grada promatra suvremenu arhitekturu kao odraz društva i identiteta grada te promiče ideju otvorenog, dostupnog i inkluzivnog zajedničkog prostora.

Besplatni obilasci

Neke od odabranih lokacija su naselje Prve hrvatske štedionice, obnovljeni Hotel Palace, Franjevački samostan i Crkva Sv. Franje Asiškog na Kaptolu, zgrada HINA-e na Marulićevom trgu, kuća Mayer, naselje Novi Jelkovec, Studentski grad, kuća KADMO, ali i brojne druge lokacije među kojima je teško odlučiti koja je najzanimljivija. Tu odluku donijet će svaki posjetitelj za sebe.

Ovom prilikom podsjećamo da se koncept Open House festivala razvija više od tri desetljeća, od prvog izdanja u Londonu 1992. godine. Mreža Open House Worldwide danas povezuje više od 80 gradova, među kojima su Kopenhagen, New York, Milano i Prag. Festival godišnje privlači gotovo milijun posjetitelja i bilježi oko dva milijuna ulazaka u objekte, uz pomoć tisuća volontera.

Festival u Zagrebu organizira Udruga za promicanje arhitekture i dizajna Zagreb Open House. Kreativna ravnateljica je Dubravka Vrgoč, a izvršna ravnateljica Tomislava Blatnik. Besplatni stručni obilasci uz arhitekte, povjesničare umjetnosti i urbaniste održavaju se uz obaveznu prijavu putem službene mrežne stranice, a sve novosti možete pratiti ovdje, jer prijave kreću uskoro.