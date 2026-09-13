Sprema se zahvat na zavojitoj cesti preko Učke: Kopat će se duboko, sređuju i zidove i odvodnju

Na dionici dugoj 630 metara obnavljat će se kolnik, potporni zidovi, bankine, rigoli i odvodnja.

Na staroj cesti preko Učke sprema se nova građevinska intervencija. Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije raspisala je nabavu za sanaciju dijela ŽC 5047, prometnice koja povezuje Vranju, Veprinac, Matulje i Kastav. Cijela cesta duga je nešto više od 21 kilometra, a ovaj zahvat odnosi se na oko 630 metara dionice na području prijevoja Učka. Procijenjena vrijednost radova iznosi 190 tisuća eura, no iz projektne dokumentacije vidi se da posao neće stati samo na novom sloju asfalta.

Sanira se 630 metara ceste preko Učke

Predmet javne nabave je sanacija ceste na ŽC 5047, na lokalitetu Učka DPL, a naručitelj je Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije. Procijenjena vrijednost radova iznosi 190.000 eura, dok je evidencijski broj postupka 4-17.1.-26-MV.

Županijska cesta 5047 važna je prometnica u zaleđu Opatije i Rijeke. Prema službenoj klasifikaciji proteže se od Vranje, gdje se veže na A8 i državnu cestu DC500, preko Veprinca i Matulja do Kastva. Ukupna joj je duljina nešto više od 21 kilometra.

Konkretna sanacija znatno je kraća. Projekt obuhvaća dionicu od stacionaže 0+000 do 0+630, odnosno oko 630 metara ceste na lokalitetu Učka. Pregledna situacija pokazuje izrazito zavojitu trasu na brdskom terenu, što dodatno objašnjava zašto projekt, osim samog kolnika, dosta pažnje posvećuje odvodnji, rubnim dijelovima ceste i pokosima.

stara cesta, Učka | Foto: ilustracija, EOJN, Ministarstvo

Projekt je pripremljen još 2022. godine

Riječ je o zahvatu koji se priprema već neko vrijeme. Izvedbeni projekt sanacije kolnika izrađen je u prosincu 2022. godine, pod brojem 790-50-2022. Investitor naveden u dokumentaciji je Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, a projekt je izradila tvrtka Erman projekt.

Sada je projekt stigao i do faze javne nabave radova. Iako se na prvu može činiti da se radi o klasičnom asfaltiranju nekoliko stotina metara ceste, nacrti otkrivaju znatno širi opseg zahvata.

Na dijelovima ide potpuno nova kolnička konstrukcija

Na pojedinim mjestima neće se mijenjati samo završni asfaltni sloj, nego kompletna kolnička konstrukcija. Projekt predviđa sloj zrnatog kamenog materijala debljine 50 centimetara, deset centimetara bitumeniziranog nosivog sloja AC32 Base te četiri centimetra asfaltbetonskog habajućeg sloja AC11 Surf.

U prometnim nacrtima posebno su označene zone u kojima se mijenja kompletna konstrukcija debljine 64 centimetra, kao i dijelovi gdje je predviđena sanacija konstrukcije dubine 39 centimetara.

To znači da će se na lošijim dijelovima ulaziti znatno dublje od samog habajućeg sloja, što je posebno važno na planinskoj prometnici izloženoj vodi, niskim temperaturama i zimskim uvjetima.

stara cesta, Učka | Foto: ilustracija, EOJN, Ministarstvo

Radit će se zidovi, rigoli, bankine i pokosi

Velik dio zahvata odnosi se upravo na ono što se nalazi uz asfalt. Predviđeno je uređenje bankina, zamjena i postavljanje rubnjaka, izgradnja betonskih rigola i kanalica te zahvati na postojećim potpornim zidovima.

Na pojedinim dionicama projektirana je mjestimična sanacija postojećeg kamenog potpornog zida u duljini od 64 metra, dok se na drugim mjestima rade betonske bankine uz postojeće potporne konstrukcije.

Predviđen je i betonski rigol s položenim rubnjakom i bermom u duljini od oko 65 metara, betonske kanalice, kao i zaštitna mreža na pokosu. Sanirat će se postojeća taložnica, a projekt obuhvaća i postojeći betonski kanal te uklapanje sustava odvodnje u postojeće propuste. stara cesta, Učka | Foto: ilustracija, EOJN, Ministarstvo

Na Učki voda nije sporedan detalj

Odvodnja je jedan od važnijih dijelova cijelog projekta. Kod ovakve ceste voda koja se slijeva s okolnog terena može vrlo brzo napraviti štetu na bankinama i kolničkoj konstrukciji, zbog čega su u projektu detaljno razrađeni rigoli, kanalice, taložnica i propusti.

Za betonske rigole određen je minimalni uzdužni nagib, predviđene su razdjelnice, a spoj rigola i rubnjaka mora se dodatno zabrtviti. Uz građevinske radove mijenjat će se i dio prometne opreme. Projektna dokumentacija predviđa postavljanje novih prometnih znakova na više mjesta uz trasu.