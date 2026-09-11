Na dražbi 2.300 kvadrata u Zagorju: Prodaju se poslovna zgrada i veliko dvorište

U Zaboku se na sudskoj e-Dražbi prodaje poslovna zgrada s velikim dvorištem, ukupne površine gotovo 2.300 četvornih metara. Riječ je o nekretnini u Lugu Zabočkom koja je predmet ovršnog postupka zbog nepodmirenog duga prema Privrednoj banci Zagreb. Procijenjena vrijednost cijelog kompleksa iznosi nešto više od 535 tisuća eura, dok je početna cijena na prvoj dražbi spuštena na 428.336 eura.

Poslovna zgrada i dvorište na gotovo 2.300 kvadrata

Predmet prodaje je nekretnina upisana u zemljišnoknjižni uložak 4430 katastarske općine Zabok, na čestici broj 3386/4. Ukupna površina iznosi 2.298 četvornih metara, od čega se 424 četvorna metra odnose na poslovnu zgradu, a preostalih 1.874 četvorna metra na dvorište.

Vrijednost nekretnine sud je utvrdio na 535.420,55 eura. Budući da je riječ o prvoj elektroničkoj javnoj dražbi, nekretnina se ne može prodati ispod četiri petine utvrđene vrijednosti, odnosno ispod 428.336,44 eura. Ako prva dražba ne uspije, na drugoj bi minimalna cijena mogla pasti na tri petine procijenjene vrijednosti, odnosno na 321.252,33 eura. Novogradnja, ilustracija | foto: Unsplash

U pozadini kredit iz 2006. godine

Ovršni postupak vodi se po prijedlogu Privredne banke Zagreb protiv Darka Kušana iz Zaboka. Prema ovršnom prijedlogu, u pozadini je ugovor o kreditu sklopljen još 29. lipnja 2006. godine, kojim je na predmetnoj nekretnini bilo zasnovano založno pravo radi osiguranja naplate potraživanja banke. Taj je ugovor postao ovršan u rujnu 2012. godine.

Prema dokumentaciji, tražbina do studenoga 2024. nije bila podmirena. Tada je potraživanje banke iznosilo ukupno 288.627,92 švicarskih franaka, odnosno 307.230,74 eura prema tada iskazanoj protuvrijednosti. U taj iznos ulazili su glavnica, redovne i zatezne kamate te odvjetnički troškovi.

Sud je zbog toga odredio ovrhu na poslovnoj zgradi i dvorištu, uz zabilježbu ovrhe u zemljišnim knjigama, utvrđivanje vrijednosti nekretnine, njezinu prodaju i namirenje vjerovnika iz postignute kupoprodajne cijene.

Za ulazak u dražbu treba više od 53 tisuće eura

Elektronička javna dražba službeno je otvorena 7. rujna 2026. godine, dok razdoblje za podnošenje ponuda počinje 17. studenoga u 10 sati. Nadmetanje bi trebalo završiti 2. prosinca u 9:59 sati. Ako najviša valjana ponuda stigne u posljednjih deset minuta, rok se automatski produljuje za još deset minuta, i tako sve dok deset minuta ne prođe bez nove najviše ponude.

Dražbeni korak iznosi 1.350 eura. Za sudjelovanje je potrebno prethodno uplatiti jamčevinu od 53.542,06 eura, a ona na računu Fine mora biti evidentirana najkasnije 6. studenoga 2026. godine.

Ponuditelji se prijavljuju putem servisa e-Dražba, za što je potreban odgovarajući digitalni certifikat. Nakon uplate jamčevine potrebno je i provjeriti je li konkretno nadmetanje vidljivo u korisničkom sučelju, što potvrđuje da je uplata pravilno evidentirana. ID nadmetanja je 61257.

božićnice | foto: bauštela.hr

Kupac ima 30 dana za uplatu

Nakon završetka dražbe Fina dostavlja podatke sudu, a sud potom utvrđuje koji je ponuditelj dao najveću cijenu i jesu li ispunjeni uvjeti za dosudu nekretnine. O tome se donosi posebno rješenje.

Kupac je dužan položiti cjelokupnu kupovninu u roku od 30 dana od dostave rješenja o dosudi. U protivnom se prodaja može oglasiti nevažećom i odrediti nova dražba. Poreze i pristojbe povezane s prodajom snosi kupac.

U objavljenoj dokumentaciji nije navedeno je li nekretnina trenutačno slobodna od osoba i stvari niti je li eventualno dana u najam ili zakup. Za razgledavanje je kao kontakt naveden sudski ovršitelj Općinskog suda u Zlataru, Stalne službe u Zaboku.

Riječ je tako o poprilično zanimljivoj nekretnini iz poslovne perspektive: gotovo 2.300 kvadrata zemljišta, postojeća poslovna zgrada i početna cijena za više od 107 tisuća eura niža od sudski utvrđene vrijednosti. Hoće li takav omjer privući ponuditelje, znat će se krajem studenoga, kada počinje pravo nadmetanje.