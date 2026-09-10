Mali grad sprema veliku stvar: Tri bazena, sportska dvorana i termalna voda s vlastitog izvora

Projekt vrijedan 7,5 milijuna eura već ima građevinsku dozvolu, osigurano financiranje i spreman je za realizaciju.

U Svetom Ivanu Zelini sprema se veliki sportsko-rekreacijski projekt koji bi gradu trebao donijeti potpuno novi kompleks s bazenima, sportskom dvoranom i ugostiteljskim sadržajima. Projektiranje je započelo 2025. godine, danas je ishođena pravomoćna građevinska dozvola, a ono najvažnije je da je za realizaciju osigurano i financiranje. Ukupna vrijednost projekta iznosi 7,5 milijuna eura s PDV-om.

Detalje projekta na LinkedInu predstavio je Robert Gradečki iz ureda Gradečki projekt, koji potpisuje projekt. Novi kompleks planiran je na lokaciji nekadašnjeg kupališta, a osim sportskih sadržaja, velik naglasak stavljen je na prirodni ambijent, termalnu vodu i mogućnost cjelogodišnjeg korištenja dijela sadržaja.

Tri bazena, a jedan ulazi u staru školjku

Bazenski dio budućeg Sportsko-rekreacijskog centra Sveti Ivan Zelina sastojat će se od tri otvorena bazena različite namjene. Najveći će biti plivačko-vaterpolski bazen dimenzija 33 puta 25 metara i dubine dva metra. Predviđena je i rasvjeta koja će omogućiti održavanje večernjih treninga i utakmica.

Uz njega će se nalaziti rekreacijski bazen s vodenom površinom od 606,45 četvornih metara i najvećom dubinom od 1,35 metara. Zanimljivo je da će taj bazen biti ugrađen u školjku nekadašnjeg olimpijskog bazena, čime se dio postojeće strukture lokacije ponovno koristi u novom projektu. Najmlađima je namijenjen dječji bazen površine 56 četvornih metara i dubine svega 15 centimetara, uz dodatnu splash zonu. Sportski centar Zelina, novi bazeni | Foto: Robert Gradečki, Grad Zelina

Sport, ugostiteljstvo i sadržaji tijekom cijele godine

Kompleks neće živjeti samo tijekom kupališne sezone. Projekt uključuje i višenamjensku sportsku dvoranu s posebnim naglaskom na borilačke sportove, kao i pripadajuće svlačionice, sanitarije i servisne prostore.

Planirano je i približno 400 četvornih metara prostora namijenjenog ugostiteljsko-turističkom najmu. Uz glavni pristup kompleksu formirat će se i trg površine oko 200 četvornih metara, na kojem su predviđene kućice za brzu hranu, sladoled i sličnu ponudu.

Dvorana i prateći sadržaji trebali bi omogućiti korištenje centra tijekom cijele godine, dok će otvoreni bazeni raditi sezonski. Ipak, sezona kupanja trebala bi biti nešto dulja od uobičajene, ponajprije zahvaljujući termalnoj vodi.

Termalni izvor udaljen je samo 200 metara

Jedna od najvećih posebnosti projekta je korištenje lokalnog termalnog resursa. Izvorište Topličica nalazi se samo oko 200 metara od budućeg kompleksa, a temperatura vode na izvoru doseže do 27 stupnjeva.

Sustav grijanja bazenske vode neće se oslanjati samo na termalni izvor. Projekt predviđa i dizalice topline, kao i integriranu sunčanu elektranu.

Tehnički sustavi trebali bi biti povezani tako da se rad bazenske opreme i dizalica topline vremenski usklađuje. Cilj je smanjiti vršna električna opterećenja i racionalnije upravljati potrošnjom energije.

Posebna pažnja posvećena je i pristupačnosti. Od samog ulaza i vanjskih komunikacija pa sve do svlačionica, tuševa, sanitarnih prostora i ulaska u bazen planirana je kontinuirana pristupačna ruta za osobe smanjene pokretljivosti. Sportski centar Zelina, novi bazeni | Foto: Robert Gradečki, Grad Zelina

Zelenilo zauzima čak 83 posto parcele

Arhitektonski koncept polazi od karaktera nekadašnjeg kupališta, postojeće topografije i zelenog okruženja. Prizemni volumeni povezani su kontinuiranom nadstrešnicom koja objedinjuje različite sadržaje i stvara natkriveni prijelaz između ulaznog trga i kupališnog dijela.

Viši volumen sportske dvorane naglašava ulaz u kompleks, dok su bazeni i sunčališta otvoreni prema okolnom krajoliku. Terasasta sunčališta povezuju različite visinske razine, a prostor ispod njih iskorišten je za smještaj bazenske tehnike.

Zanimljiv je i podatak da će zelenilo zauzimati približno 83 posto ukupne građevinske čestice. Time otvoreni prostor i prirodni ambijent ostaju dominantan dio cijelog zahvata.

Projekt pritom nije zamišljen kao konačna faza razvoja ove lokacije. U budućnosti je predviđeno širenje kompleksa s unutarnjim bazenima, smještajnim kapacitetima i dodatnim sportskim sadržajima.