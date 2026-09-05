Još jedan slavonski grad dobiva veliki bazenski kompleks: Imat će osam staza i lijenu rijeku

Ako sve bude teklo prema planu, Virovitica će tako dobiti jedan od većih sportsko-rekreacijskih projekata u ovom dijelu Hrvatske, s ukupno tri bazena.

Virovitica je pred realizacijom jednog od svojih dugo najavljivanih projekata. Riječ je o izgradnji Bazenskog sportsko-turističkog centra, za koji uskoro slijedi potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Novi kompleks trebao bi obuhvatiti zatvoreni sportski bazen, veliki vanjski rekreacijski bazen i poseban bazen za djecu.

Nakon potpisivanja ugovora otvorit će se put prema nastavku realizacije projekta vrijednog oko 16,5 milijuna eura. Novi kompleks zamišljen je kao spoj sporta, rekreacije i obiteljskih sadržaja, a među zanimljivijim detaljima su 25-metarski bazen s osam plivačkih staza, vanjski bazen površine veće od 1.400 četvornih metara, lijena rijeka, gejzir, vodena gljiva i zaseban bazen za najmlađe.

Tri bazena na jednom mjestu

Novi kompleks trebao bi objediniti nekoliko različitih sadržaja namijenjenih sportašima, rekreativcima i obiteljima. Njegov najvažniji zatvoreni dio bit će sportski bazen dug 25 metara s ukupno osam plivačkih staza. Takva konfiguracija omogućit će redovite treninge, rekreativno plivanje, ali i organizaciju različitih sportskih natjecanja.

Uz bazen će biti postavljene teleskopske tribine kapaciteta 144 gledatelja, među kojima su predviđena i mjesta za osobe s invaliditetom. Projektom je predviđena i dodatna oprema koja bi kompleks trebala učiniti dostupnijim osobama smanjene pokretljivosti i osobama s oštećenjem sluha.

Novi bazeni u Virovitici | Foto: Grad Virovitica

Više od 1.400 kvadrata vode i lijena rijeka

Najatraktivniji dio kompleksa u ljetnim mjesecima trebao bi biti veliki vanjski rekreacijski bazen. Njegova vodena površina iznosit će 1.455,60 četvornih metara, a neće biti zamišljen samo kao klasičan bazen za plivanje.

Predviđene su različite vodene atrakcije i sadržaji za odmor, među kojima su masažni elementi, gejzir, vodena gljiva i takozvana lijena rijeka. Iznad dijela prostora bit će postavljena velika sunčana jedra koja će posjetiteljima pružati hladovinu. Projektom je predviđeno i hidrauličko dizalo sa stolicom, koje bi trebalo olakšati ulazak u bazen osobama slabije pokretljivosti i osobama s invaliditetom.

Poseban bazen za najmlađe

Treći bazen bit će namijenjen djeci. Njegova vodena površina iznosit će 246,83 četvorna metra, a dubina svega 30 centimetara, kako bi bio prilagođen najmlađim korisnicima.

U sredini bazena bit će postavljeno posebno igralo, a i taj će dio imati zaštitu od sunca. Uz bazen će se urediti i dodatno dječje igralište.

Oko bazena će se urediti i velika sunčališta sa suncobranima i ležaljkama, vanjski tuševi te montažne svlačionice. U jugoistočnom dijelu kompleksa predviđene su dodatne sportsko-rekreacijske površine. Ondje bi se trebali nalaziti teren za odbojku na travi, stolovi za stolni tenis te prostor za šah i druge društvene aktivnosti. Posjetiteljima će na raspolaganju biti i ugostiteljski sadržaj s velikom ljetnom terasom.

Novi bazeni u Virovitici | Foto: Grad Virovitica

Projekt vrijedan oko 16,5 milijuna eura

Valja još spomenuti kako je projekt Bazenskog sportsko-turističkog centra Virovitica vrijedan oko 16,5 milijuna eura. Grad je projekt pripremao u suradnji s Razvojnom agencijom VTA, a financiranje je vezano uz ITU mehanizam.

Nakon potpisivanja ugovora slijede daljnji administrativni i projektni koraci, a potom i postupci vezani uz samu izgradnju. Ako sve bude teklo prema planu, Virovitica će tako dobiti jedan od većih sportsko-rekreacijskih projekata u ovom dijelu Hrvatske, s ukupno tri bazena i nizom dodatnih sadržaja namijenjenih sportu, turizmu i obiteljima.