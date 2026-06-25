Novi bazeni na geotermalnim izvorima na mjestu starih: Sadržaji otprije 74 godine ne zadovoljavaju standard

Stare bazene izgrađene prije 74 godine u Križevcima zamijenit će novi. Još treba odlučiti između skuplje i jeftinije opcije na geotermalnom izvoru.

Uz terme Bjelovar, uređenje Topuskog i najavu novih bazena u Zaprešiću, novi bazeni trebali bi se graditi i u Križevcima, oko sat vremena vožnje od Zagreba. Grad Križevci gradnju bazena opisuje kao jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u posljednjih nekoliko godina, a novi sadržaji zamijenit će stare izgrađene prije više od 70 godina. Još treba odlučiti između dva moguća rješenja.

Stari bazeni ne zadovoljavaju nove propise

Postojeće stare bazene koji ne zadovoljavaju sigurnosne i tehničke standarde 74 godina nakon izgradnje u Križevcima će zamijeniti novo rješenje. Gradonačelnik Tomislav Katanović i pročelnici upravnih odjela Darko Masnec i Davor Zemljak predstavili su dvije idejne varijante budućeg kompleksa, međusobno različite po opsegu sadržaja, veličini i vrijednosti investicije.

Jedna varijanta gradila bi se za 12, a druga za 18 milijuna eura, a obje uključuju zatvorene i otvorene bazenske sadržaje namijenjene rekreaciji i sportu. No, druga, skuplja verzija proširena je dodatnim sportskim i društvenim sadržajima. Unutarnji i vanjski bazeni ostali bi jednaki, ali bi se u tom slučaju izvela veća SPA zona, uz više sadržaja koje se može koristiti cijele godine.

Bila bi tu kongresna dvorana, najmanje za 250 osoba, ali i kuglana s četiri staze i manjim gledalištemm - kao i teren za padel.

- Ovaj projekt prvenstveno je usmjeren na rekreaciju i uključivanje što šireg kruga građana. Koncept centra osmišljen je tako da bude dostupan i privlačan svim generacijama – od djece, za koju su predviđeni posebno prilagođeni sadržaji, pa sve do umirovljenika. Cilj nam je stvaranje prostora koji će koristiti cijela zajednica, rekao je gradonačelnik Križevaca, Tomislav Katanović.

Početak gradnje do kraja mandata

Projekt se planira financirati kombinacijom financijskih instrumenata, kreditnih sredstava Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) te vlastitih sredstava Grada Križevaca, navode iz Grada. Iako je riječ o projektu koji se planira godinama te će se dokumentacija pripremati oko godinu dana, a u tom razdoblju bi trebalo ishoditi i dozvole, početak gradnje očekuje se unutar ovog mandata.

Imovinsko-pravni odnosi u postupku su rješavanja te je Grad vlasnik zemljišta na kojem je planirana izgradnja, a pri kraju su i razgovori s postojećim zakupcem kako bi se osigurala nesmetana realizacija projekta.

Inače, projekt je posebno vrijedan jer će se nakon realizacije koristiti geotermalni izvori za zagrijavanje vode. Taj korak trebao bi smanjiti troškove i povećati energetsku učinkovitost te ekološku održivost kompleksa. A prije nego prijedlog bude upućen Gradskom vijeću, građani će se moći upoznati s obje idejne varijante te iznijeti svoje mišljenje i prijedloge na javnim prezentacijama 23. i 30. lipnja. Detalji se mogu vidjeti na stranicama Grada.