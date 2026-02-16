Sjever Hrvatske dobiva 'drugačiji' bazen: Gradi se dvije godine, a ugovor se mijenja u zadnji čas

Rijeka, Zagreb i Osijek sve tiši: Lokali prazni, trgovine nestaju, a uredi preuzimaju
Izlozi u najvećim hrvatskim gradovima sve češće su zamračeni, problem praznih 'poslovnjaka' sve je slojevitiji.
16:13 12 h 26.02.2026
16. veljača 2026.
U sjeverozapadnom kutku Krapinsko-zagorske županije, u gradu Pregradi traje realizacija projekta biološkog bazena ukupne vrijednosti veće od 4,2 milijuna eura. Po svemu sudeći, radovi započeti na pragu 2024. u 2025. u poodmakloj su fazi.
Gradi se prirodni bazen u kojemu se voda pročišćava uz pomoć mikroorganizama i vodenih biljaka, bez korištenja klora. Ovo posebno kupalište po završetku radova trebali bi krasiti zelenilo, pješčana plaža i prostor za sunčanje, kao i dječje igralište i ugostiteljski objekt.
Projekt uključuje i produžetak turističko-rekreacijske ponude kroz opremanje bazena i pratećih sadržaja, za što je raspisan natječaj vrijedan 222.000 eura, a ipak se radi za nešto više. No, ugovor za taj dio, kao i onaj koji se odnosi na izgradnju samog bazena izmijenjen je – i to ne prvi puta.
Podsjetimo, najave projekta novog, posebnog bazena u Krapinsko-zagorskoj županiji objavljene su na stranicama Grada Pregrade u svibnju 2024., kada je navedeno da je za izgradnju biološkog bazena odobreno 4.236.339,74 eura. Za taj iznos trebao se izgraditi ekološki bazen s pješčanom plažom i pratećim sadržajima.
U prosincu 2024. potpisan je ugovor za izvođenje bazena s tvrtkom MDK Građevinar iz Velikog Trgovišća vrijedan 3,12 milijuna eura bez PDV-a, dok je s tvrtkom Čupa solarne elektrane sklopljen ugovor od 15.902,40 eura za opremanje bazena. Ugovori su sklapani u razdoblju od 22. studenog 2024. do 2. veljače 2026., a naknadno je u listopadu 2025. godine ugovoreno i opremanje s pratećim objektima i infrastrukturom, s ugovarateljem Kuna-Gora ZZ, u vrijednosti od 267.761,83 eura bez uključenog PDV-a.
Navedeni iznosi, podsjetimo, odnose se na izgradnju bazena, ali i dva pripadajuća prizemna objekta: ulazni objekt s ugostiteljskim i pratećim sadržajima te zgrada sa saunama. Obje građevine nalaze se arhitektonskim projektu iz studenoga 2021. U jednome bi bio bistro i prostor za posjetitelje s recepcijom, a u drugome garderobe, tuševi i ostali sadržaji.
Kako smo već naveli, za izvedbu je ugovoreno vrijeme izvođenja do veljače ove godine, odnosno u razdoblju od početka listopada do kraja studenog 2025. godine za opremanje bazena, ali oba ugovora su se mijenjala. Više puta su izmijenjeni i vrijeme trajanja i cijena izvedbe bazena i opremanja, evo za koliko i zašto.
Ugovor za izvedbu mijenjan je ukupno sedam puta u odnosu na prvotno ugovaranje. Od toga su četiri izmjene odnosile se na promjenu ugovorenog iznosa zbog dodatnih radova i korekcija cijene, dvije izmjene na produljenje trajanja radova, dok je jedna izmjena bila vezana uz uvođenje novog podugovaratelja bez promjene cijene i roka.
Rok izvođenja najprije je bio 12 mjeseci, potom produžen do 16. siječnja 2026., a zatim do 2. veljače 2026. Istodobno je ugovoreni iznos postupno povećavan s početnih 2.851.986,97 eura bez PDV-a na 3.122.672,68 eura bez PDV-a.
Izmjena je bilo i za posao opremanja bazena pratećom infrastrukturom izvorno ugovorenog 3. listopada 2025. godine, po iznosu od 258.330,83 EUR i rokom trajanja od 3. listopada 2025. do 29. studenoga 2025. Ugovor je prvi put izmijenjen 28. studenoga 2025. temeljem članka 316. ZJN 2016, pri čemu je došlo do promjene ugovorenog iznosa i trajanja. Novi iznos iznosio je 267.761,83 EUR (334.702,29 EUR s PDV-om), a rok trajanja produljen je do 16. siječnja 2026. Druga izmjena ugovora provedena je 16. siječnja, ove godine, a kojom je novi rok trajanja do 2. veljače 2026. godine.
