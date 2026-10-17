Zamjena električnih instalacija u starom stanu ili kući: Od cijene do trajanja i komplikacija

Ako stanujete u nešto starijoj kući ili stanu, znat ćete da instalacije, kako vodoopskrbne tako i instalacije grijanja, plinske, ali i električne instalacije, imaju svoj životni vijek. U nekretnini iz 1980-ih ili 1990-ih rasvjeta, utičnice, razvodni ormar i drugi elementi stari su već 30, odnosno 40 godina, što je ujedno i preporučeni životni vijek kabela, žica te razvodnih kutija. Drugim riječima, ako živite u takvoj nekretnini, vrijeme je za kompletnu zamjenu svega kako biste bili mirni i sljedećih 30-ak godina.

Inače, stare instalacije u novije su doba nezgodne i zbog toga što teško, ako uopće, podnose opterećenje modernih uređaja. Ako primijetite često iskakanje osigurača, stare osigurače, promjenu boje ili treperenje rasvjete, svakako biste trebali razmisliti o zamjeni. S pročelnikom Sekcije električara Udruženja obrtnika grada Zagreba, Damirom Mikulčićem razgovarali smo o razlozima, cijeni, trajanju i mogućim izazovima zamjene pa - evo na što sve treba računati.

Imamo uređaje koji nisu postojali

Mikulčića pitamo za instalacije stare nekoliko desetljeća. Pročelnik Sekcije električara objašnjava da su, čak i ako su instalacije izvedene u osamdesetim i devedesetim godinama prošlog stoljeća prema pravilima struke i najnovijim materijalima tada dostupnima na tržištu, u današnje vrijeme ipak problematične.