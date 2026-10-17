Zamjena električnih instalacija u starom stanu ili kući: Od cijene do trajanja i komplikacija

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13:58 1 d 15.10.2026
17. listopad 2026.
U razgovoru s električarom otkrivamo što sve, od cijene do trajanja morate znati odlučite li se za zamjenu instalacija u stanu ili kući iz 80-tih.
Ako stanujete u nešto starijoj kući ili stanu, znat ćete da instalacije, kako vodoopskrbne tako i instalacije grijanja, plinske, ali i električne instalacije, imaju svoj životni vijek. U nekretnini iz 1980-ih ili 1990-ih rasvjeta, utičnice, razvodni ormar i drugi elementi stari su već 30, odnosno 40 godina, što je ujedno i preporučeni životni vijek kabela, žica te razvodnih kutija. Drugim riječima, ako živite u takvoj nekretnini, vrijeme je za kompletnu zamjenu svega kako biste bili mirni i sljedećih 30-ak godina.
Inače, stare instalacije u novije su doba nezgodne i zbog toga što teško, ako uopće, podnose opterećenje modernih uređaja. Ako primijetite često iskakanje osigurača, stare osigurače, promjenu boje ili treperenje rasvjete, svakako biste trebali razmisliti o zamjeni. S pročelnikom Sekcije električara Udruženja obrtnika grada Zagreba, Damirom Mikulčićem razgovarali smo o razlozima, cijeni, trajanju i mogućim izazovima zamjene pa - evo na što sve treba računati.
Mikulčića pitamo za instalacije stare nekoliko desetljeća. Pročelnik Sekcije električara objašnjava da su, čak i ako su instalacije izvedene u osamdesetim i devedesetim godinama prošlog stoljeća prema pravilima struke i najnovijim materijalima tada dostupnima na tržištu, u današnje vrijeme ipak problematične.
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Naša pretplata je jedan od najboljih digitalnih projekata u Hrvatskoj
Projekt pretplate na portalima Pametne kuće ušao je u uži izbor natjecanja SoMo Borac, regionalnog natjecanja najboljih digitalnih projekata.
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