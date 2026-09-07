Poluotok vina i kamenica ima milijunski zdravstveni projekt na 3.500 kvadrata: Konji, kišni vrt i trg

Općina Ston investira 3,5 milijuna eura u nešto skorz novo. Natječaj samo što nije.

Općina Ston priprema zanimljiv natječaj koji se dugo čekao. Riječ je o izgradnji i opremanju Centar za rehabilitaciju i hipoterapiju na Pelješac čija je procijenjena vrijednost 3,5 milijuna eura. Projekt se trenutačno nalazi u javnom savjetovanju koje je otvoreno do 12. rujna ove godine, nakon čega slijedi otvaranje natječaja za izvođača radova.

Novi Centar gradit će se u Putnikoviću, a riječ je o objektu javne i društvene namjene koji će objediniti rehabilitaciju, različite oblike terapije te hipoterapiju za djecu i osobe s teškoćama u razvoju. Planirana je samostojeća građevina s prizemljem i katom, maksimalnih dimenzija 21,10 puta 73,65 metara. Prema izvedbenom projektu, građevinska bruto površina trebala bi iznositi oko 1.467 četvornih metara, dok je u iskazu površina navedeno ukupno 1.559,27 četvornih metara neto površine.

Hipoterapija u središtu

Središnji dio prizemlja zauzimat će zatvoreni i natkriveni prostor za hipoterapiju, dok će se u južnom dijelu nalaziti prostorije za različite vrste terapija za djecu i osobe s teškoćama, višenamjenska dvorana te prostorije udruge Djeca Pelješca.

Projektom su predviđeni i sadržaji potrebni za rad stručnog osoblja, a na katu uredskog dijela osigurat će se prostor za povremeni smještaj gostujućih stručnjaka. Time Centar nije zamišljen samo kao prostor za hipoterapiju, nego kao mjesto u kojem će na jednoj lokaciji biti objedinjene različite rehabilitacijske i prateće aktivnosti.

Centar za rehabilitaciju i hipoterapiju, Pelješac | foto: screen shot EOJN

Prostor i za konje

Poseban dio kompleksa prilagođen je terapijskim konjima, no oni u Putnikoviću neće biti smješteni stalno. Projekt predviđa pet izdvojenih prostora za njihov povremeni poludnevni boravak, dok će se konji prema potrebi dovoziti s druge lokacije radi provođenja terapija tijekom dana.

Na sjevernom dijelu Centra zbog toga će biti izgrađena i garaža za vozilo kojim će se konji dovoziti, a ona će natkrivenim prolazom biti povezana s prostorom za njihov boravak. U gospodarskom dvorištu predviđena su i korita s pitkom vodom za životinje te servisna korita za pranje.

Park, radionice i vinograd

Velik zahvat planiran je i izvan same zgrade. Oko 2.070 četvornih metara obuhvatit će krajobrazno uređene, kolne, pješačke i boravišne površine, a vanjski prostor podijeljen je na pristupni trg s parkiralištem, gospodarsko dvorište i južni parkovni dio.

Na pristupnom trgu planirane su klupe, česma s pitkom vodom, stalak za bicikle i rasvjeta, dok će južni park dobiti dječju spravu te stolove i klupe za radionice na otvorenom. Zanimljiv detalj je i pokazni vinograd, čime se uređenje Centra povezuje s lokalnim ambijentom, a projekt predviđa i dodatni prostor za boravak kao svojevrsni nastavak unutarnjih sadržaja na otvorenom. Centar za rehabilitaciju i hipoterapiju, Pelješac | foto: screen shot EOJN

Sunčana elektrana

Centar bi trebao imati i niz rješenja kojima će se smanjiti potrošnja energije. Na krovu je projektirana fotonaponska elektrana snage 35 kW, s planiranom godišnjom predajom energije u mrežu od 40.000 kWh.