Za 51 sat Hrvati razgrabili 38 milijuna eura! Ovaj državni natječaj za obiteljske kuće je apsolutni hit

Nepovratno se moglo dobiti i do 50 posto investicije u neki od sustava korištenja obnovljivih izvora energije ili sustava za pohranu energije.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 2. rujna u 9 sati otvorio je javni poziv vrijedan 38 milijuna eura. Natječaj se pokazao kao apsolutni hit, zatvoren je nakon samo 51 sat unutar kojih je, prema procjenama, zasigurno 'potrošeno' 38 milijuna eura koliko je država osigurala za zelenu tranziciju građana u 2026. godini.

Sufinancira se ugradnja dizalica topline i fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju, a prvi put građanima su dostupni i poticaji za baterijske sustave za pohranu električne energije. Cilj je osigurati energetsku neovisnost i podići razinu održivosti hrvatskih kućanstva.

Navala od prvog sata

Već prvi dan prijave pokazao se ogroman interes Hrvata za ulaganje u održivost svojih domova. Zaprimljeno je oko 8.500 prijava. Građani su sufinanciranje zatražili za oko 7.700 fotonaponskih elektrana i 1.250 dizalica topline, a 1.330 je sredstva zatražilo i za ulaganje u baterijske sustave.

Prema izvještaju Fonda za zaštitu okoliša, do obustave slanje prijava, a do koje je došlo 4. rujna u 12 sati zaprimljeno je ukupno 9.320 prijava. U konačnoj računici, po razdjelima, stoji kako se očekuje ulaganje uz državne subvencije u 8.300 fotonaponskih elektrana i 1.324 dizalica topline, dok je 1.460 kućanstva sredstva zatražilo za ulaganje u baterijske sustave.

- Ovako velik odaziv još jednom potvrđuje rastući interes građana za vlastitu proizvodnju energije i povećanje energetske neovisnosti kućanstava. Kroz dosadašnje programe, Fond je već sufinancirao ugradnju oko 15 tisuća fotonaponskih elektrana diljem Hrvatske, a s poticanjem ulaganja u OIE nastavlja i dalje. U idućih dva mjeseca planira se objaviti još jedan poziv, ovaj put namijenjen građanima koji su svoje fotonaponske elektrane ugradili i pustili u pogon između prosinca 2025. i srpnja 2026. godine, poručuju iz Fonda. kućne solarne elektrane | foto: Fond za zaštitu okoliša

Digitalno

Prijave su se podnosile isključivo elektroničkim putem kroz sustav eFZOEU, kojem se pristupalo putem sustava e-Građani. Za prijavu je bilo potrebno pripremiti i učitati svu potrebnu dokumentaciju, poput dokaza vlasništva, prebivališta, ponuda i ostale tehničke dokumentacije propisane pozivom. Naravno, za ostvarivanje više stope sufinanciranja bilo je potrebno dokazati i ispunjavanje kriterija vezanih uz dohodak kućanstva.

No, nije sve išlo baš glatko. Na dan otvaranja natječaja tisuće građana je u minutama prije 9 sati bilo je spremno za računalom i samo čekalo znak za prijavu. Ona je uključivala popunjavanje obrasca i učitavanje dokumenata, među kojima se po važnosti posebno ističe glavni projekt. Svi su oni prethodno morali angažirati stručnjake za njegovu izradu.

Preopterećenje sustava

S jednom obitelji proces prijave popratili smo i mi, te se uvjerili kako to nije bilo lak posao. Popunjavanje rubrika još je nekako išlo, no kada je nakon dvije minute na red došao prijenos dokumenata, sve je stalo. Pretpostavka je da je razlog bilo veliko opterećenje sustava.

Dokumenti su se toliko sporo učitavali da je u jednom trenutku bilo upitno prolazi li prijava uopće ili ne. Dok se glavni projekt učitavao, telefonski smo provjerili situaciju s još nekoliko osoba koje su se u tom trenutku prijavljivale za subvenciju. Svi su bili u istom 'sosu'.

Naposljetku je samo za učitavanje glavnog projekta našoj obitelji trebalo čak 18 minuta, dok je cijeli proces na kraju trajao 24 minute. Daleko je to više od predviđenog vremena za one koji su htjeli biti prvi i 100 posto sigurni da će osigurati subvenciju za svoje projekte. Solarni paneli | foto: Pixabay

Maksimalno 6.250 eura

Podsjećamo, sufinanciranje je bilo dostupno vlasnicima obiteljskih kuća koji u njima imaju prebivalište. Nepovratno se moglo dobiti i do 50 posto investicije u neki od sustava korištenja obnovljivih izvora energije ili sustava za pohranu energije.

Fotonaponske elektrane se sufinanciraju s do 6.000 eura, odnosno do 600 eura po kilovatu instalirane snage, dok se za ugradnju dizalice topline može dobiti do 6.250 eura, a za baterijski sustav do 5.600 eura, odnosno do 350 eura po kilovatsatu kapaciteta.

Uz napomenu kao je za kućanstva u riziku od energetskog siromaštva osigurana je stopa sufinanciranja od 70%. Takvi korisnici mogu dobiti do 8.750 eura za dizalicu topline, do 8.400 eura za fotonaponsku elektranu te do 7.840 eura za baterijski sustav.

Natječaj za izvršene projekte

Iz Fonda za zaštitu okoliša po otvaranju natječaja rekli su nam kako se u iduća dva mjeseca planira objaviti još jedan poziv, namijenjen građanima koji su svoje fotonaponske elektrane ugradili i pustili u pogon između prosinca 2025. i srpnja 2026. godine. Uz isticanje činjenice da se osjeća rast interesa građana u obnovljive izvore energije.

- Ovako velik odaziv još jednom potvrđuje rastući interes građana za vlastitu proizvodnju energije i povećanje energetske neovisnosti kućanstava. Kroz dosadašnje programe, Fond je već sufinancirao ugradnju oko 15 tisuća fotonaponskih elektrana diljem Hrvatske, a s poticanjem ulaganja u OIE nastavlja i dalje, kažu iz Fonda.