Kako bi Dubrovnik trebao izgledati za 30 godina? ‘Gradovi pripadaju ljudima, a ne automobilima’

Tko će za 20 godina obnavljati Dubrovnik? 'Majstora za kamen je sve manje'
Dubrovnik čuva stoljetnu graditeljsku baštinu, no sve je manje majstora koji je znaju obnavljati tradicionalnim metodama.
16:15 24 d 08.09.2026
15. rujan 2026.
Dubrovnik budućnosti vidi kao grad ljudi, zelenila i kvalitetnog javnog prostora, uz promet i infrastrukturu koji prate takav razvoj.
Nedavno smo bili u Dubrovniku i tamo snimili novi Bauštela.hr podcast, i to na možda najljepšoj lokaciji do sada - u novouređenom parku Pile, tik uz gradske zidine. Gost nam je bio Mario Obuljen, građevinski inženjer i predsjednik Društva građevinskih inženjera Dubrovnik, s kojim smo već razgovarali o novom GUP-u, infrastrukturi, problemu nedostatka majstora i tome kako bi grad trebalo planirati za idućih nekoliko desetljeća.
No, osim prostornih planova i konkretnih građevinskih problema, dotaknuli smo se i šireg pitanja, kakav Dubrovnik uopće želimo gledati za deset, dvadeset ili trideset godina. Obuljen tu nema dvojbe: grad po njegovu mišljenju mora biti više okrenut ljudima, zelenilu, parkovima i javnom prostoru, a manje automobilima.
Obuljen je u podcastu vrlo jasno rekao kako zamišlja Dubrovnik budućnosti.
- Gradovi pripadaju ljudima, a ne motornim vozilima. Moramo se pobrinuti da što više ljudi bude na zraku, u parkovima i perivojima. To će značiti da smo riješili i pitanje urbanizma i pitanje sigurnosti življenja na ovom prostoru, pojasnio je.
Tko će za 20 godina obnavljati Dubrovnik? 'Majstora za kamen je sve manje'
Dubrovnik čuva stoljetnu graditeljsku baštinu, no sve je manje majstora koji je znaju obnavljati tradicionalnim metodama.
16:15 24 d 08.09.2026
Novi GUP mijenja Dubrovnik, a jedan problem mogao bi postati još veći: ‘Majstora je sve manje’
U novom Bauštela.hr podcastu u goste nam je stigao Mario Obuljen, s kojim smo razgovarali o budućnosti Dubrovnika.
10:12 27 d 05.09.2026
Po njemu, najbolja slika uspješnog grada nisu samo nove zgrade, uređene fasade ili prometnice, nego ljudi koji koriste javni prostor.
- Kako bih ga ja volio vidjeti i kako ćemo se truditi da ga vidimo? Da parkovi budu lijepo uređeni i održavani, ali prije svega da u njima vidimo ljude, od djece do ljudi treće životne dobi, opuštene i nasmijane, kaže Obuljen.
Tu je povukao i usporedbu sa Zürichom, gradom koji ga je, kako kaže, upravo po tom pitanju posebno dojmio.
- U centru Züricha, usred tjedna, ako odete u četiri, pet ili šest popodne, vidjet ćete od najmlađih do umirovljenika kako sjede, igraju se loptom ili kartaju. To govori da ljudi imaju određenu sigurnost u životu, poslovnu i stambenu sigurnost, bezbrižnost, pa mogu jednostavno sjesti i uživati, kaže.
Takvu sliku volio bi vidjeti i u Dubrovniku.
- Nadam se da ćemo to vidjeti i kod nas. Da ćemo sačuvati ovo kulturno dobro, urediti parkove i imati još više zelenih i hodnih površina, istaknuo je.
Upravo se ta ideja dobrim dijelom veže i na raspravu o novom GUP-u. Obuljen je već ranije naglasio kako urbanizam ne bi smio biti samo pitanje građevinskih zona i toga gdje se još nešto može izgraditi. Po njegovu mišljenju, najprije treba riješiti promet, odvodnju, oborinske vode i ostalu infrastrukturu, a tek onda razmišljati o daljnjoj gradnji i širenju grada.
To je posebno važno u Dubrovniku, gradu s vrlo ograničenim prostorom, zahtjevnim krškim i brdovitim terenom te velikom razlikom između ljetnog i zimskog opterećenja. Upravo zbog toga svaki novi zahvat dodatno opterećuje prometnu i komunalnu infrastrukturu, a pogreške u prostornom planiranju puno je teže naknadno ispraviti.
Obuljen je u razgovoru više puta istaknuo kako se u prošlosti često događalo upravo suprotno - najprije bi se gradilo, a potom bi se pokušavalo prilagoditi prometnice, odvodnju i ostalu infrastrukturu.
- GUP koji ćemo donijeti moramo sagledavati dugoročno, odnosno kako će Dubrovnik izgledati za deset, dvadeset, trideset ili četrdeset godina. On utječe na to gdje će se ljudi širiti i kako će se grad dalje razvijati, rekao je.
Zato smatra da u izradi takvog dokumenta ne bi trebali sudjelovati samo arhitekti, nego i građevinski inženjeri, konzervatori, povjesničari umjetnosti, sociolozi i drugi stručnjaci. Velik broj primjedbi koje su stigle tijekom javne rasprave o GUP-u također ne vidi kao problem, nego kao dokaz da građani žele sudjelovati u odlučivanju o budućnosti svog grada.
Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
15:09 1 d 01.10.2026
Arhitekti i investitori ne biraju iz kataloga: Evo gdje se dogovaraju poslovi za 2027.
Izlagači, arhitekti te investitori i ove se godine susreću na Design Districtu. Sajam se održava od 27. do 29. studenog u Tvornici duhana Rovinj.
15:26 3 d 29.09.2026
Došli smo do PDF-ova koje javnost nije mogla pročitati: Evo što se zapravo krije u projektu novog Maksimira
Dokumentacija novog Maksimira napokon se može normalno pročitati, a otkriva niz dosad nevidljivih detalja, kao što su tri nova ulaza u garažu.
17:11 11 h 02.10.2026
HAC sprema veliku rekonstrukciju dva ključna odmorišta na A4: Za 4 milijuna eura totalna modernizacija
Planirano je značajno povećanje kapaciteta za parkiranje svih vozila te uređenje postojećih površina za promet u mirovanju. No, to nije sve.
16:58 11 h 02.10.2026
Dubrovnik je obnovio gotovo sve parkove, stručnjak kaže što sada slijedi: ‘Nije poanta samo ih urediti’
Nakon velikog ciklusa obnove dubrovačkih parkova, fokus se seli na sadržaje, održavanje i zelene površine.
15:44 14 d 18.09.2026
Milijuni mijenjaju Dubrovnik: Stručnjak otkriva koji su projekti važniji od velikih arhitektonskih zahvata
Dubrovnik je veliko gradilište, ali građevinski stručnjak Mario Obuljen upozorava da najvažniji projekti često nisu i oni najatraktivniji.
16:04 15 d 17.09.2026
VIDEO: Otvorena proširena avenija i budući novi ulaz u Zagreb, automobili na još 'vrućem' asfaltu
Nova cesta i tramvajska zona u Zagrebu izgrađeni su u dvije godine, a danas je otvorena prometnica. Kad HAC završi vijadukt, bit će novi ulaz u grad.
12:40 16 h 02.10.2026
Veliki zahvat u Splitu: Za samo 300 metara šetnice nasut će čak 25.700 kubika materijala
U Stobreču se planira velika promjena obale, uz novu šetnicu, biciklističku stazu i uređene plaže.
10:57 17 h 02.10.2026
Najveći željeznički posao u Hrvatskoj: 900 milijuna eura i prvi europski projekt za Indijce
Potpisivanjem povijesnog ugovora HŽ pokreće jedan od najvećih željezničkih projekata koji je Hrvatska dosad vidjela.
16:50 1 d 01.10.2026
Veliki energetski projekt ide dalje: Svaka nova bušotina traži gradilište veličine gotovo dva nogometna terena
Bjelovar planira pet novih geotermalnih bušotina, velike radne platoe i mrežu čeličnih toplovodnih cjevovoda.
16:47 1 d 01.10.2026
Ekološka hrana uvodi se i u vrtiće: 'Važno je paziti da se kod djece ne stvara osjećaj srama'
Projekt ekološke prehrane širi se na devet zagrebačkih vrtića. Jasmina Zorko iz udruge Mali zmaj naglašava da su vrtići važni za usvajanje navika.
16:30 12 h 02.10.2026
U studentskom domu prazno ostalo 178 mjesta! Ni jesenski natječaj nije pomogao
U šibenskom studentskom domu nakon drugog natječaja prazno je 178 mjesta. U Dubrovniku 275 kreveta nema studenta, ali nisu raspisali drugi natječaj.
16:06 12 h 02.10.2026
Isplate iz fondova u koje tvrtke uplaćuju za mirovinu radnika: Dosegle skoro milijun eura
Isplate iz ZDMF-ova iznosile su oko 972.000 eura u kolovozu. Najviši iznos isplaćen je zbog promjene fondova, a najmanji zbog smrti štediša.
15:48 13 h 02.10.2026
Kreću prijave za božićnice: Evo koliko mogu dobiti umirovljenici i starije osobe
Umirovljenici i stariji iz Samobora i Županje od sljedećeg tjedna mogu se prijaviti za božićnice. I Općina Peteranec isplatit će božićnice starijima.
15:46 13 h 02.10.2026