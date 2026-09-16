Na A4 stižu dva neobična zahvata: Na jednom mostu skidaju asfalt do betona, kod drugog rade tajni prolaz

Na autocesti A4 Goričan - Zagreb uskoro bi se trebala otvoriti dva vrlo zanimljiva gradilišta, i to na različitim lokacijama. Jedno se nalazi na mostu Drava I, gdje je kolnik već ozbiljno oštećen pa će sanacija ići sve do betonske konstrukcije, dok se drugo planira kod mosta Mura, tik uz mađarsku granicu. Tamo Hrvatske autoceste (HAC) žele izgraditi poseban službeni prolaz kroz razdjelni pojas kako bi interventna vozila, prema potrebi, mogla brzo prijeći s jednog kolnika na drugi. Ukupna procijenjena vrijednost dvaju zahvata iznosi oko 310 tisuća eura.

Na mostu Drava asfalt je u vrlo lošem stanju

Prvi zahvat odnosi se na most Drava I na desnom kolniku A4, u kilometru 23+217, na dionici Čakovec - Ludbreg. Most je dug 507,70 metara, širok gotovo 11 metara, dok kolnik ima dvije vozne trake ukupne širine 8,5 metara, bez zaustavne trake. Konstrukcija se sastoji od 15 polja, a rasponski sklop čini pet predgotovljenih prednapetih betonskih nosača povezanih kolničkom pločom.

Problem je, međutim, na površini već itekako vidljiv. U tehničkoj dokumentaciji navodi se pojava mrežastih pukotina i kontinuirano otvaranje udarnih rupa, uz ocjenu da je asfalt općenito u vrlo lošem stanju. Fotografije u dokumentaciji dodatno pokazuju veća lokalna oštećenja i raspucavanje kolnika. HAC je zato objavio otvoreni postupak nabave za sanaciju oštećenja kolničke ploče i asfalta, procijenjene vrijednosti 200 tisuća eura. Radovi na autocesti A4 | Foto: EOJN, Canva

Neće se samo presvući asfalt

Riječ je o vrlo ozbiljnim radovima. U široj zoni oštećenja po cijeloj širini mosta uklanjat će se postojeći asfalt sve do hidroizolacije. Nakon toga slijedi uklanjanje hidroizolacije, visokotlačno pranje te hidrodinamičko uklanjanje degradiranog betona u dubini od dva do pet centimetara, a prema potrebi i više, sve dok se ne dođe do zdravog betona.

Ako se utvrdi da je armatura oštećena, predviđena je i njezina zamjena. Slijede injektiranje pukotina, reprofilacija konstrukcije reparaturnim mortom klase R4 i epoksidnim mortom te priprema podloge za novu hidroizolaciju. Tek nakon toga ponovno dolaze novi slojevi asfalta i horizontalna signalizacija.

Posebno je zanimljiv i postupak sanacije pukotina. One širine 0,3 milimetra i više injektirat će se dvokomponentnom epoksidnom smolom, a pakeri se ugrađuju u razmaku od 20 do 25 centimetara. Tlak injektiranja postupno se povećava, ali ne smije prijeći dva bara.

Radovi na autocesti A4 | Foto: EOJN, Canva

Novi asfalt tek nakon sanacije betona

Nakon zahvata na betonskoj konstrukciji slijedi nova hidroizolacija, a zatim i novi asfaltni slojevi. Predviđen je zaštitni asfaltni sloj prosječne debljine pet centimetara, a preko njega habajući sloj od još četiri centimetra. Ugradnja mora biti izvedena strojno, pri suhom vremenu i temperaturama višim od pet stupnjeva, dok temperatura asfaltne mješavine pri razastiranju ne smije biti niža od 150 stupnjeva.

Prema projektu, radovi na desnom kolniku trebali bi trajati oko 45 radnih dana. Za to vrijeme predviđena je privremena regulacija prometa, uz odvijanje dvosmjernog prometa po drugom kolniku i ograničenje brzine na 40 km/h u zoni radova.

Radovi na autocesti A4 | Foto: EOJN, Canva

Kod Mure se gradi prolaz za interventna vozila

Drugi zahvat nalazi se gotovo na samom početku hrvatskog dijela A4, kod mosta Mura, na dionici granica Mađarske - Goričan, oko kilometra 0+275.

Tamo HAC planira novi službeni prolaz između dvaju odvojenih kolnika autoceste. Ideja je jednostavna, ali vrlo važna - u slučaju potrebe interventna vozila moći će brzo prijeći s jednog kolnika na drugi, bez dugog obilaska do čvora ili nekog drugog mjesta za okretanje.

Prolaz će biti dug oko 37 metara i širok približno 2,6 metara. U razdjelnom pojasu iskopat će se postojeći materijal, nakon čega će se izvesti nova kolnička konstrukcija ukupne debljine najmanje 51 centimetar. Ona uključuje 40 centimetara kamenog tampona, sedam centimetara nosivog asfaltnog sloja te završna četiri centimetra asfalta. Radovi na autocesti A4 | Foto: EOJN, Canva

Ograda koja se može maknuti za 15 minuta

Najzanimljiviji detalj projekta ipak je zaštitna ograda. Na mjestu prolaza postavit će se demontažna odbojna ograda, s brzo izmjenjivim dijelom dugim šest metara. Projektom je odabrano rješenje koje se može ukloniti jednostavnim ručnim alatom za otprilike 15 minuta, čime se interventnim službama otvara prolaz između dva kolnika.

Rješenje je dodatno prilagođeno postojećim instalacijama u razdjelnom pojasu, gdje se nalaze magistralni telekomunikacijski kabel i energetski kabel javne rasvjete. Upravo zbog njih ograda nije postavljena klasično u sredinu pojasa, već je projektirana tako da se izbjegne njihovo oštećivanje.

Uz sam prolaz zahvatit će se i odvodnja. Predviđena je linijska kanalica duljine oko 50 metara, spojena na postojeći slivnik, a premjestit će se i dio prometne signalizacije.

Za vrijeme gradnje službenog prolaza planirana je privremena regulacija prometa u trajanju od približno 14 dana. Zatvarat će se pretjecajne trake u oba smjera, dok će se promet voditi voznim trakama. Brzina će se prije zone radova postupno smanjivati sa 130 na 100, zatim na 80 i 60 km/h, a kroz samu zonu radova bit će ograničena na 80 km/h.