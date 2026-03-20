Na 162 parcele rekonstrukcija dvije ulice i novo križanje: Kreće planiranje velikog posla usred Dalmacije

U Zadru se sprema još jedna prometna rekonstrukcija. Zahvatit će dvije ulice, a uključuje i izgradnju sasvim novog križanja. Uvjete opisuje projekt.

Sudeći prema broju projekata koji se u javnoj nabavi pokreću na području Zadra, u gradu se sprema priličan broj rekonstrukcija cesta i drugih javnih površina. Ovaj put, 'na piku' je ulica Denisa Špike te ulica Put Dikla, za koje, doduše, tek treba izraditi glavni i izvedbeni projekt. Mobilita Evolva, izvođač izabran za projektiranje, posao bi trebao završiti za šest mjeseci, nakon čega se može očekivati pokretanje natječaja za građevinske radove.

Rekonstrukcija dvije ulice

Projekt predviđa rekonstrukciju dijela ulice Denisa Špike i ulice Put Dikla u Zadru u duljini od oko 1.200 metara, u skladu s Prostornim planom uređenja Grada Zadra koji na tom području predviđa prometnicu većeg poprečnog profila od postojeće. U Projektnom zadatku navedeno je da su postojeće prometnice široke oko šest metara, da su asfaltirane i uglavnom jednosmjerne, s nedostatnim uvjetima za sigurno odvijanje prometa pješaka i vozila.

Rekonstrukcijom se planira značajno poboljšanje prometnih uvjeta kroz proširenje kolnika, uvođenje dvosmjernog prometa na dijelu trase, izgradnju nogostupa i biciklističkih staza kao i razdvajanje različitih oblika prometa. Time se želi povećati sigurnost svih sudionika u prometu te ubrzati komunikacija između istočnog i zapadnog dijela grada.

Obuhvat zahvata | foto: EOJN

Jedan smjer postat će dva

Ulica Denisa Špike planira se prenamijeniti iz jednosmjerne u dvosmjernu prometnicu s dva prometna traka širine 3,25 metara, uz obostrane nogostupe i dvosmjernu biciklističku stazu širine 2,5 metra. Uz to je na raskrižju s ulicama Asje Petričić i Antuna Mihanovića predviđena izgradnja kružnog raskrižja. Ulica Put Dikla pak djelomično zadržava jednosmjerni režim, ali se također proširuje i oprema nogostupima i biciklističkom stazom.

Projekt uključuje i izgradnju oborinske odvodnje te rekonstrukciju i izgradnju javne rasvjete i distributivne telekomunikacijske kanalizacije (DTK). U pojedinim dijelovima predviđena je i izgradnja potpornih zidova zbog visinskih razlika terena, a izvedba nije planirana 'odjednom'.

Radit će se u četiri faze

Radovi su planirani u četiri faze: prva faza obuhvaća 35 katastarskih čestica, druga 40, treća 81, a četvrta šest čestica, sve u katastarskoj općini Zadar. Uz to, predviđena je izrada glavnog i izvedbenog projekta prometnice za svaku fazu, kao i pripadajućih troškovnika te projektne dokumentacije za javnu rasvjetu i DTK.

Predviđeni rok za izradu projektne dokumentacije je šest mjeseci. Procijenjena vrijednost posla iznosila je 60.000 eura, no s odabranim ponuditeljem Mobilita Evolva netom je sklopljen ugovor u iznosu od 39.640 eura bez uključenog PDV-a. Za završetak glavnog i izvedbenog projekta imaju razdoblje od šest mjeseci.