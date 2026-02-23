Novosti Za 2 milijuna eura, mijenja se vizura grada na moru: Dobiva ogroman park na 13.000 kvadrata

23. veljača 2026.

Grad Zadar dobiva novu gradsku oazu za 2 milijuna eura. Posao podrazumijeva uređenje preko 12 tisuća kvadrata šume koja je trenutno zapuštena. Tu će se zadržati, ali i oplemeniti postojeće zelenilo, a između drveća ukomponirat će se razni sadržaji za svaku dob. U planu su boćališta, stijene za penjanje, i mnogo više. Sve bi trebalo realizirati do ovog ljeta zbog roka u kojemu su dodijeljena bespovratna sredstva, no prvo treba pronaći izvođača.

Novi park u Zadru trebao bi se graditi na 12 tisuća kvadrata | foto: snimka zaslona EOJN

U prilično privlačnoj zoni u Zadru, uz važnu prometnicu koja povezuje grad, gradi se novi golemi park. Nova gradska oaza u sjeverozapadnom dijelu Zadra trebala bi se realizirati uz Ulicu Kažimira Zankija, za 2 milijuna eura, a o projektu se priča već koju godinu. Sve je dio pilot projekta razvoja gradske zelene infrastrukture, za koje su osigurana sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za razdoblje do ljeta ove godine.

Novi park na skoro 13 tisuća kvadrata

U okvirima pilot projekta razvoja zelene infrastrukture, ali i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, u Gradu Zadru od 2022. najavljuje se i priprema izgradnja novog gradskog parka. Nalazio bi se uz popularnu prometnicu Kažimira Zankija, na potezu od Puta Bokanjca do Žmirica, a od ukupne procijenjene vrijednosti za provedbu osigurano je nešto više od pola milijuna.  Novac stiže iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a može se iskoristiti do 30. lipnja ove godine, zbog čega bi i realizacija parka trebala biti iza ugla.

Sudeći po iznosu radova, koji samo za drugu fazu iznose 2 milijuna eura, zapušteni gradski prostor uistinu će se preobraziti planiranim zahvatom na površini od lak 11.500 kvadrata, s oko 2.000 četvornih metara novih zelenih površina. No, zasad se tek traži izvođač koji će projektantske naputke provesti u djelo.

Novi park u Zadru trebao bi se graditi na 12 tisuća kvadrata | foto: snimka zaslona Grad Zadar (projekt)

Oplemenjivanje zelenila ‘domaćim’ vrstama

Park je isplaniran te je poznato kako bi trebao izgledati u koje sadržaje nuditi, no neki su isplanirani u okviru prve, a neki unutar druge faze uređenja. S amfiteatrom za predstave, dječjim igralištima, trim stazom, stolnim tenisom, boćalištem, rampom za rolere, umjetnom stijenom za penjanje i još puno toga, svakako bi trebao biti idealna sportsko-rekreacijska zona za sve dobne skupine.

Uz navedeno, odabrani prostor parka trebao bi se dodatno oplemeniti površinama od prirodnih materijala kamena, drva, pijeska i travnjaka, kako je navedeno u pripadajućem projektu uređenja. Predviđena je sadnja 205 stabala i 200 grmova autohtonih vrsta, kao i mirisni vrtovi s mediteranskim biljem kao što su lavanda, kadulja, ružmarin i smilje, pogodnim za oprašivače, a trebale bi se postaviti i kućice za ptice radi povećanja bioraznolikosti. Projekt uključuje i sustav navodnjavanja, krajobrazno uređenje te zaštitni zeleni pojas uz prometnicu, s ciljem smanjenja buke, emisija CO₂ i negativnih klimatskih utjecaja te poboljšanja kvalitete života građana, što također stoji u glavnom projektu.

Novi park u Zadru trebao bi se graditi na 12 tisuća kvadrata | foto: snimka zaslona Grad Zadar (projekt)

U popularnoj zoni gradit će se etapno

Lokacija zahvata nalazi se uz na području Novog Bokanjca, na već spomenutoj važnoj prometnici koja povezuje Put Bokanjca i Žmiriće te sjeverozapadne dijelove grada. Riječ je o mirnijem, pretežno stambenom dijelu u kojem se razvija nova zelena zona s prostorima za sport, rekreaciju i odmor, namijenjena obiteljima i mladima.

O početku projekta govorilo se još 2022., no u 2024. je bilo vijesti o prvim zahvatima, a radovi su predviđeni kroz više faza. Prva faza, izrađena u istom obuhvatu i od strane istog projektanta, temeljila se na zaštiti postojeće borove šume, analizi i valorizaciji zelenila te etapnoj realizaciji po građevinskim česticama kao autonomnim funkcionalnim cjelinama.

Uređenje parcela uključuje cjelovito vanjsko uređenje i infrastrukturu, uz maksimalno očuvanje postojećeg biljnog fonda, korištenje prirodnih materijala (kamen, drvo, šljunak, pijesak) i izradu hortikulturnog rješenja te sustava navodnjavanja. Uvjet realizacije pojedinih građevina vezan je uz potpuno uređenje okoliša i zelenih površina, uz obveznu krajobrazno-parkovnu obradu.

Novi park u Zadru trebao bi se graditi na 12 tisuća kvadrata | foto: snimka zaslona Grad Zadar (projekt)

Druga faza čeka izvođača

Krajem 2025. godine, točnije 31. prosinca, javno je objavljen natječaj za izgradnju druge faze parka uz Ulicu Kažimira Zankija, procijenjene vrijednosti oko 2 milijuna eura, s rokom za dostavu ponuda do 2. ožujka. Druga faza odnosi se na krajobrazno uređenje, a projekt je izradio Arhitektonski studio Rene, s glavnim projektantom Bogdanom Marovom.

Obuhvat uređenja dio je šire zone od 7,53 ha jugozapadno od Novog Bokanjca, omeđene Ulicom Hrvatskog sabora, Putom Vrela i Ulicom Franje Franceva, pri čemu zapuštena borova šuma čini ključnu vrijednost prostora i ‘tampon’ zonu između stambenih naselja i planiranih centralnih funkcija, kako piše u projektu.

Plan predviđa dominantno zeleni, otvoreni prostor s gradskim parkom na oko 4,8 hektara zapadnog dijela obuhvata, prometno povezivanje okolnih ulica te nisku, u šumu uklopljenu gradnju upravnih zgrada komunalnih poduzeća. Poseban naglasak stavlja se na očuvanje i obnovu postojeće šume, korištenje prirodnih materijala, uređenje staza od nabijene zemlje, kamena i šljunka, zaštitno zelenilo uz prometnice te parkovnu rasvjetu s minimalnim svjetlosnim zagađenjem, kako bi novi park funkcionirao kao prostor rekreacije, edukacije i odmora stanovnika sjevernog dijela grada, navodi projekt.

