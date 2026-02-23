Za 2 milijuna eura, mijenja se vizura grada na moru: Dobiva ogroman park na 13.000 kvadrata

Grad Zadar dobiva novu gradsku oazu za 2 milijuna eura. Posao podrazumijeva uređenje preko 12 tisuća kvadrata šume koja je trenutno zapuštena. Tu će se zadržati, ali i oplemeniti postojeće zelenilo, a između drveća ukomponirat će se razni sadržaji za svaku dob. U planu su boćališta, stijene za penjanje, i mnogo više. Sve bi trebalo realizirati do ovog ljeta zbog roka u kojemu su dodijeljena bespovratna sredstva, no prvo treba pronaći izvođača.

U prilično privlačnoj zoni u Zadru, uz važnu prometnicu koja povezuje grad, gradi se novi golemi park. Nova gradska oaza u sjeverozapadnom dijelu Zadra trebala bi se realizirati uz Ulicu Kažimira Zankija, za 2 milijuna eura, a o projektu se priča već koju godinu. Sve je dio pilot projekta razvoja gradske zelene infrastrukture, za koje su osigurana sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za razdoblje do ljeta ove godine.

Novi park na skoro 13 tisuća kvadrata

U okvirima pilot projekta razvoja zelene infrastrukture, ali i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, u Gradu Zadru od 2022. najavljuje se i priprema izgradnja novog gradskog parka. Nalazio bi se uz popularnu prometnicu Kažimira Zankija, na potezu od Puta Bokanjca do Žmirica, a od ukupne procijenjene vrijednosti za provedbu osigurano je nešto više od pola milijuna. Novac stiže iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a može se iskoristiti do 30. lipnja ove godine, zbog čega bi i realizacija parka trebala biti iza ugla.

Sudeći po iznosu radova, koji samo za drugu fazu iznose 2 milijuna eura, zapušteni gradski prostor uistinu će se preobraziti planiranim zahvatom na površini od lak 11.500 kvadrata, s oko 2.000 četvornih metara novih zelenih površina. No, zasad se tek traži izvođač koji će projektantske naputke provesti u djelo.

Oplemenjivanje zelenila ‘domaćim’ vrstama

Park je isplaniran te je poznato kako bi trebao izgledati u koje sadržaje nuditi, no neki su isplanirani u okviru prve, a neki unutar druge faze uređenja. S amfiteatrom za predstave, dječjim igralištima, trim stazom, stolnim tenisom, boćalištem, rampom za rolere, umjetnom stijenom za penjanje i još puno toga, svakako bi trebao biti idealna sportsko-rekreacijska zona za sve dobne skupine.

Uz navedeno, odabrani prostor parka trebao bi se dodatno oplemeniti površinama od prirodnih materijala kamena, drva, pijeska i travnjaka, kako je navedeno u pripadajućem projektu uređenja. Predviđena je sadnja 205 stabala i 200 grmova autohtonih vrsta, kao i mirisni vrtovi s mediteranskim biljem kao što su lavanda, kadulja, ružmarin i smilje, pogodnim za oprašivače, a trebale bi se postaviti i kućice za ptice radi povećanja bioraznolikosti. Projekt uključuje i sustav navodnjavanja, krajobrazno uređenje te zaštitni zeleni pojas uz prometnicu, s ciljem smanjenja buke, emisija CO₂ i negativnih klimatskih utjecaja te poboljšanja kvalitete života građana, što također stoji u glavnom projektu.

U popularnoj zoni gradit će se etapno

Lokacija zahvata nalazi se uz na području Novog Bokanjca, na već spomenutoj važnoj prometnici koja povezuje Put Bokanjca i Žmiriće te sjeverozapadne dijelove grada. Riječ je o mirnijem, pretežno stambenom dijelu u kojem se razvija nova zelena zona s prostorima za sport, rekreaciju i odmor, namijenjena obiteljima i mladima.

O početku projekta govorilo se još 2022., no u 2024. je bilo vijesti o prvim zahvatima, a radovi su predviđeni kroz više faza. Prva faza, izrađena u istom obuhvatu i od strane istog projektanta, temeljila se na zaštiti postojeće borove šume, analizi i valorizaciji zelenila te etapnoj realizaciji po građevinskim česticama kao autonomnim funkcionalnim cjelinama.

Uređenje parcela uključuje cjelovito vanjsko uređenje i infrastrukturu, uz maksimalno očuvanje postojećeg biljnog fonda, korištenje prirodnih materijala (kamen, drvo, šljunak, pijesak) i izradu hortikulturnog rješenja te sustava navodnjavanja. Uvjet realizacije pojedinih građevina vezan je uz potpuno uređenje okoliša i zelenih površina, uz obveznu krajobrazno-parkovnu obradu.

Druga faza čeka izvođača

Krajem 2025. godine, točnije 31. prosinca, javno je objavljen natječaj za izgradnju druge faze parka uz Ulicu Kažimira Zankija, procijenjene vrijednosti oko 2 milijuna eura, s rokom za dostavu ponuda do 2. ožujka. Druga faza odnosi se na krajobrazno uređenje, a projekt je izradio Arhitektonski studio Rene, s glavnim projektantom Bogdanom Marovom.

Obuhvat uređenja dio je šire zone od 7,53 ha jugozapadno od Novog Bokanjca, omeđene Ulicom Hrvatskog sabora, Putom Vrela i Ulicom Franje Franceva, pri čemu zapuštena borova šuma čini ključnu vrijednost prostora i ‘tampon’ zonu između stambenih naselja i planiranih centralnih funkcija, kako piše u projektu.

Plan predviđa dominantno zeleni, otvoreni prostor s gradskim parkom na oko 4,8 hektara zapadnog dijela obuhvata, prometno povezivanje okolnih ulica te nisku, u šumu uklopljenu gradnju upravnih zgrada komunalnih poduzeća. Poseban naglasak stavlja se na očuvanje i obnovu postojeće šume, korištenje prirodnih materijala, uređenje staza od nabijene zemlje, kamena i šljunka, zaštitno zelenilo uz prometnice te parkovnu rasvjetu s minimalnim svjetlosnim zagađenjem, kako bi novi park funkcionirao kao prostor rekreacije, edukacije i odmora stanovnika sjevernog dijela grada, navodi projekt.