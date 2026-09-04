Velika promjena na Jadranskoj magistrali: Stiže novi rotor, četvrti izlaz vodi potpuno novom cestom

Uz nove i rekonstruirane krakove uređivat će se i pješačke površine.

Novi Vinodolski važan je turistički grad na Jadranskoj magistrali, a jedno od ključnih raskrižja uskoro bi trebalo dobiti potpuno novo lice. Hrvatske ceste (HC) pokrenule su postupak javne nabave za rekonstrukciju raskrižja državne ceste DC8 i Riječke ulice u Novom Vinodolskom.

Postojeće trokrako raskrižje trebalo bi potpuno promijeniti izgled te postati novo kružno raskrižje s četiri privoza. Procijenjena vrijednost radova iznosi 1,4 milijuna eura, a projekt ne donosi samo novi rotor, gradit će se i nova prometnica, nogostupi, potporni zidovi, oborinska odvodnja, rasvjeta i više od dva kilometra kabelske kanalizacije.

Umjesto trokrakog raskrižja stiže rotor s četiri izlaza

Glavna promjena je rekonstrukcija postojećeg trokrakog raskrižja DC8 i Riječke ulice u kružno raskrižje s četiri privoza. Postojeći pravci DC8 prema Rijeci i Novom Vinodolskom, kao i Riječka ulica, rekonstruirat će se uglavnom unutar sadašnjih prometnih koridora. Četvrti krak bit će potpuno nov, gradit će se nerazvrstana cesta prema zoni Panos.

Također, predviđena je i izgradnja, odnosno uređenje Ulice Hrastić sa spojem na Riječku ulicu, a zahvat uključuje nove kolničke i pješačke površine, potporne i obložne zidove, sustav oborinske odvodnje te javnu rasvjetu i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu. Prema projektnoj dokumentaciji, novi rotor smjestit će se na postojećoj DC8, odnosno Jadranskoj magistrali, uz povezivanje pravaca prema Rijeci, Novom Vinodolskom, Riječkoj ulici i zoni Panos.

Rekonstrukcija raskrižja, Novi Vinodolski | Foto: EOJN, Grad Novi Vinodolski

Nova cesta prema Panosu bit će duga oko 130 metara

Projektna dokumentacija otkriva i konkretne dimenzije budućih prometnica. Privoz iz smjera Rijeke na DC8 bit će dug oko 80 metara, s dvije prometne trake širine po 3,55 metara i jednostranim nogostupom širokim dva metra.

Najzanimljiviji je potpuno novi krak prema zoni Panos. Ta će prometnica biti duga približno 130 metara, s kolnikom širine šest metara i nogostupima s obje strane.

Privoz iz smjera Novog Vinodolskog bit će dug oko 125 metara, dok će Riječka ulica biti obuhvaćena u duljini od približno 70 metara. Projektirana je i trasa Ulice Hrastić duljine oko 90 metara, također s kolnikom širine šest metara i obostranim nogostupima.

Također, projekt obuhvaća oko 3.820 četvornih metara kolnika, 1.260 kvadrata nogostupa, 550 četvornih metara zelenih površina te još 610 kvadrata bankina i bermi. Ukupna površina svih dijelova prometne infrastrukture iznosi približno 6.240 četvornih metara.

Ispod novog rotora stotine metara infrastrukture

Velik dio posla neće biti vidljiv kada gradilište jednom završi. Projektom je predviđeno 509 metara oborinskog kolektora, 510 metara kabelske kanalizacije za javnu rasvjetu i čak 2.154 metra kabelske kanalizacije za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu.

Sustav oborinske odvodnje uključivat će slivnike, linijsku odvodnju i vodonepropusne kolektore. Predviđeni su i separatori kojima će se iz oborinske vode izdvajati pijesak, nečistoće i zauljene tvari, nakon čega će se voda preko upojnih građevina ispuštati u podzemlje.

Novi prometni čvor dobit će i moderniju javnu rasvjetu. Projektirani su osam metara visoki čelični stupovi s cestovnim LED svjetiljkama, dok će se nova kabelska kanalizacija polagati duž glavnih trasa i kućnih priključaka. Rekonstrukcija raskrižja, Novi Vinodolski | Foto: EOJN, Grad Novi Vinodolski

Uređuju se i nogostupi, zidovi i sigurnosni elementi

Uz nove i rekonstruirane krakove uređivat će se pješačke površine, a projektna dokumentacija uključuje rampe nogostupa, pješačke i zaštitne ograde te rješenja za kretanje osoba smanjene pokretljivosti.

U sklopu zahvata predviđena je i gradnja potpornih i obložnih zidova, što dodatno pokazuje da je riječ o znatno širem zahvatu od samog postavljanja kružnog toka. Zanimljivo je i da faznost gradnje nije predviđena, pa je cijeli projekt zamišljen kao jedna građevinska cjelina.