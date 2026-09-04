Velika promjena na Jadranskoj magistrali: Stiže novi rotor, četvrti izlaz vodi potpuno novom cestom

Otvorena važna obilaznica u Gorskom kotaru, mali grad se spasio od kamionskog prometa i krkljanaca
Trasa obilaznice je položena uz postojeću željezničku prugu Rijeka–Zagreb.
16:34 32 d 31.08.2026
04. rujan 2026.
Uz nove i rekonstruirane krakove uređivat će se i pješačke površine.
Novi Vinodolski važan je turistički grad na Jadranskoj magistrali, a jedno od ključnih raskrižja uskoro bi trebalo dobiti potpuno novo lice. Hrvatske ceste (HC) pokrenule su postupak javne nabave za rekonstrukciju raskrižja državne ceste DC8 i Riječke ulice u Novom Vinodolskom.
Postojeće trokrako raskrižje trebalo bi potpuno promijeniti izgled te postati novo kružno raskrižje s četiri privoza. Procijenjena vrijednost radova iznosi 1,4 milijuna eura, a projekt ne donosi samo novi rotor, gradit će se i nova prometnica, nogostupi, potporni zidovi, oborinska odvodnja, rasvjeta i više od dva kilometra kabelske kanalizacije.
Glavna promjena je rekonstrukcija postojećeg trokrakog raskrižja DC8 i Riječke ulice u kružno raskrižje s četiri privoza. Postojeći pravci DC8 prema Rijeci i Novom Vinodolskom, kao i Riječka ulica, rekonstruirat će se uglavnom unutar sadašnjih prometnih koridora. Četvrti krak bit će potpuno nov, gradit će se nerazvrstana cesta prema zoni Panos.
Također, predviđena je i izgradnja, odnosno uređenje Ulice Hrastić sa spojem na Riječku ulicu, a zahvat uključuje nove kolničke i pješačke površine, potporne i obložne zidove, sustav oborinske odvodnje te javnu rasvjetu i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu. Prema projektnoj dokumentaciji, novi rotor smjestit će se na postojećoj DC8, odnosno Jadranskoj magistrali, uz povezivanje pravaca prema Rijeci, Novom Vinodolskom, Riječkoj ulici i zoni Panos.
Projektna dokumentacija otkriva i konkretne dimenzije budućih prometnica. Privoz iz smjera Rijeke na DC8 bit će dug oko 80 metara, s dvije prometne trake širine po 3,55 metara i jednostranim nogostupom širokim dva metra.
Najzanimljiviji je potpuno novi krak prema zoni Panos. Ta će prometnica biti duga približno 130 metara, s kolnikom širine šest metara i nogostupima s obje strane.
Privoz iz smjera Novog Vinodolskog bit će dug oko 125 metara, dok će Riječka ulica biti obuhvaćena u duljini od približno 70 metara. Projektirana je i trasa Ulice Hrastić duljine oko 90 metara, također s kolnikom širine šest metara i obostranim nogostupima.
Također, projekt obuhvaća oko 3.820 četvornih metara kolnika, 1.260 kvadrata nogostupa, 550 četvornih metara zelenih površina te još 610 kvadrata bankina i bermi. Ukupna površina svih dijelova prometne infrastrukture iznosi približno 6.240 četvornih metara.
Otvorena važna obilaznica u Gorskom kotaru, mali grad se spasio od kamionskog prometa i krkljanaca
Trasa obilaznice je položena uz postojeću željezničku prugu Rijeka–Zagreb.
16:34 32 d 31.08.2026
Promjena ugovora sa Sarajlijama: Godinama nakon ugovaranja raste cijena za hiper-važan projekt u Dalmaciji
Čvor Vučevica prva je točka jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u Dalmaciji i u Hrvatskoj. Godinama nakon ugovaranja raste mu vrijednost.
10:07 34 d 29.08.2026
Velik dio posla neće biti vidljiv kada gradilište jednom završi. Projektom je predviđeno 509 metara oborinskog kolektora, 510 metara kabelske kanalizacije za javnu rasvjetu i čak 2.154 metra kabelske kanalizacije za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu.
Sustav oborinske odvodnje uključivat će slivnike, linijsku odvodnju i vodonepropusne kolektore. Predviđeni su i separatori kojima će se iz oborinske vode izdvajati pijesak, nečistoće i zauljene tvari, nakon čega će se voda preko upojnih građevina ispuštati u podzemlje.
Novi prometni čvor dobit će i moderniju javnu rasvjetu. Projektirani su osam metara visoki čelični stupovi s cestovnim LED svjetiljkama, dok će se nova kabelska kanalizacija polagati duž glavnih trasa i kućnih priključaka.
Uz nove i rekonstruirane krakove uređivat će se pješačke površine, a projektna dokumentacija uključuje rampe nogostupa, pješačke i zaštitne ograde te rješenja za kretanje osoba smanjene pokretljivosti.
U sklopu zahvata predviđena je i gradnja potpornih i obložnih zidova, što dodatno pokazuje da je riječ o znatno širem zahvatu od samog postavljanja kružnog toka. Zanimljivo je i da faznost gradnje nije predviđena, pa je cijeli projekt zamišljen kao jedna građevinska cjelina.
Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
15:09 1 d 01.10.2026
Arhitekti i investitori ne biraju iz kataloga: Evo gdje se dogovaraju poslovi za 2027.
Izlagači, arhitekti te investitori i ove se godine susreću na Design Districtu. Sajam se održava od 27. do 29. studenog u Tvornici duhana Rovinj.
15:26 3 d 29.09.2026
Došli smo do PDF-ova koje javnost nije mogla pročitati: Evo što se zapravo krije u projektu novog Maksimira
Dokumentacija novog Maksimira napokon se može normalno pročitati, a otkriva niz dosad nevidljivih detalja, kao što su tri nova ulaza u garažu.
17:11 11 h 02.10.2026
HAC sprema veliku rekonstrukciju dva ključna odmorišta na A4: Za 4 milijuna eura totalna modernizacija
Planirano je značajno povećanje kapaciteta za parkiranje svih vozila te uređenje postojećih površina za promet u mirovanju. No, to nije sve.
16:58 11 h 02.10.2026
VIDEO: Otvorena proširena avenija i budući novi ulaz u Zagreb, automobili na još 'vrućem' asfaltu
Nova cesta i tramvajska zona u Zagrebu izgrađeni su u dvije godine, a danas je otvorena prometnica. Kad HAC završi vijadukt, bit će novi ulaz u grad.
12:40 16 h 02.10.2026
Veliki zahvat u Splitu: Za samo 300 metara šetnice nasut će čak 25.700 kubika materijala
U Stobreču se planira velika promjena obale, uz novu šetnicu, biciklističku stazu i uređene plaže.
10:57 17 h 02.10.2026
Najveći željeznički posao u Hrvatskoj: 900 milijuna eura i prvi europski projekt za Indijce
Potpisivanjem povijesnog ugovora HŽ pokreće jedan od najvećih željezničkih projekata koji je Hrvatska dosad vidjela.
16:50 1 d 01.10.2026
Veliki energetski projekt ide dalje: Svaka nova bušotina traži gradilište veličine gotovo dva nogometna terena
Bjelovar planira pet novih geotermalnih bušotina, velike radne platoe i mrežu čeličnih toplovodnih cjevovoda.
16:47 1 d 01.10.2026
Ekološka hrana uvodi se i u vrtiće: 'Važno je paziti da se kod djece ne stvara osjećaj srama'
Projekt ekološke prehrane širi se na devet zagrebačkih vrtića. Jasmina Zorko iz udruge Mali zmaj naglašava da su vrtići važni za usvajanje navika.
16:30 12 h 02.10.2026
U studentskom domu prazno ostalo 178 mjesta! Ni jesenski natječaj nije pomogao
U šibenskom studentskom domu nakon drugog natječaja prazno je 178 mjesta. U Dubrovniku 275 kreveta nema studenta, ali nisu raspisali drugi natječaj.
16:06 12 h 02.10.2026
Isplate iz fondova u koje tvrtke uplaćuju za mirovinu radnika: Dosegle skoro milijun eura
Isplate iz ZDMF-ova iznosile su oko 972.000 eura u kolovozu. Najviši iznos isplaćen je zbog promjene fondova, a najmanji zbog smrti štediša.
15:48 12 h 02.10.2026
Kreću prijave za božićnice: Evo koliko mogu dobiti umirovljenici i starije osobe
Umirovljenici i stariji iz Samobora i Županje od sljedećeg tjedna mogu se prijaviti za božićnice. I Općina Peteranec isplatit će božićnice starijima.
15:46 12 h 02.10.2026