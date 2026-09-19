Odgoda za dio važnog pravca na sjeveru: Novih 22,5 kilometara prema granici tek se projektira

Dok se jedna cesta gradi, a rok za završetak se pomiče, traje projektiranje njenog nastavka. Cijeli projekt jako je važan za vezu Zagreba i granice.

Dionica nove brze ceste D10 od Križevaca do Kloštra Vojakovačkog duljine 7,5 kilometara, gradi se od proljeća 2021. godine. Nakon potpisivanja ugovora s naručiteljem Hrvatskim cestama u studenom 2020. godine, odabrani izvođač Kamgrad uveden je u posao nekoliko mjeseci kasnije. Otad grade izvode projekt od oko 30 milijuna eura. Završetak radova očekivao se početkom ljeta ove godine, no ipak je vjerojatnije da će biti krajem ove godine, a donosimo i što se mijenjalo u ugovoru.

Nastavak još nije na vidiku

Trenutačno se završava malo više od 7 kilometara duga dionica između Križevaca i Kloštra Vojakovačkog. Nakon što tvrtka Kamgrad završi radove, krenut će nastavak prema Koprivnici, ali početak tih radova ne očekuje se u ovoj godini. U prosincu 2025. tek je pokrenuta nabava za izradu glavnog projekta za preostalu dionicu do Koprivnice.

U ponudama koje su otvorene u veljači vidi se da su se za taj projekt procijenjene vrijednosti 1,8 milijuna eura javila četiri ponuditelja. Ponude su poslali ZG-projekt, zajednica Instituta IGH te Rijekaprojekt, zatim Geoprojekt, a i Inženjerski projektni zavod.

Sve ponude dosta su niže od procijenjene vrijednosti, ali najpovoljniji iznos poslao je Inženjerski projektni zavod. Ako je sve ostalo ispravno s ponudom, trebala bi prevagnuti prema kriteriju ekonomske povoljnosti, no još nema znakova da će se odluka i donijeti.

Što se tiče ovog dijela, lokacijskom dozvolom iz ožujka 2025. godine odobren je zahvat izgradnje dionice Kloštar Vojakovački-Koprivnica na brzoj cesti, u duljini od 22,5 kilometara. Gradilo bi se na području Grada Križevaca, Općine Sokolovac i Grada Koprivnice. Prema javno dostupnom dokumentu, gradnja je predviđena u dvije etape i u šest odvojenih faza, uključujući premještanje infrastrukture te izgradnju sjevernog i južnog kolnika. Izmjena ugovora za brzu cestu | foto: EOJN, screenshot

Aktivno gradilište poskupjelo

Lokacijske uvjete definira idejni projekt koji već postoji. Dok se čeka izbor izvođača glavnih i izvedbenih projekata, s ishođenjem građevinskih dozvola, mijenja se ugovor za završetak izgradnje prethodnih 7,5 kilometara.

Najnovijom izmjenom cijena se mijenja s izvorno ugovorenih 30,37 milijuna eura, koji će se izvoditi 30 mjeseci, na 30,6 milijuna eura. Uz ovo manje poskupljenje, kako se čini, rok ostaje nepromijenjen.

- Iznos se mijenja u odnosu na osnovni ugovor za 131.501,50 eura bez PDV-a i uvode se novi podugovaratelji, stoji u nabavi ugovorenoj 9. lipnja ove godine. Stjepko Gambiroža iz Podravskog lista početkom rujna ove godine pisao je kako će se prema posljednjim informacijama iz Hrvatskih cesta (HC) projekt završiti tek krajem ove godine.

Povezivanje u etapama

Podsjetimo, sve zajedno dio je i velikog projekta prometnog povezivanja Zagreba s Podravinom i Mađarskom. Nova cesta trebala bi rasteretiti postojeće veze i iz naselja 'izvući' tranzitni promet, povećavajući sigurnost vožnje. Dugoročno se planira nova brza cesta između Zagreba, Križevaca i Koprivnice.

Sveukupno, u planu je izgradnja brze ceste DC10 na potezu između Vrbovca i Gole, na granici s Mađarskom. Nova prometnica bila bi najkraća veza između koridora posavske autoceste te buduće podravske brze ceste D2. Ujedno, ova cesta bila bi direktna veza prema Republici Mađarskoj.