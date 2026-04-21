Nova namjena za 5.000 kvadrata na zapadu Zagreba: Umjesto livade, dom zdravlja, knjižnica i podzemna garaža

Na mjestu prostrane livade u ulici Kutnjački put na Vrbanima bit će Dom zdravlja Zagreb-zapad. Ali i nova knjižnica i društveni dom. Ovo je rješenje.

Kvart na zapadu Zagreba trebao bi dobiti novi dom zdravlja, društveni dom i knjižnicu - sve u jednom. Riječ je o Vrbanima, gdje će se u sklopu novog kompleksa graditi i podzemna garaža, ali prvo treba izraditi projeknu dokumentaciju. Za pola milijuna eura, izvest će ju arhitektonski ured NFO, čiji projekt je nedavno odabran i za novu školu u Dubravi.

Pola milijuna eura za projektiranje

Kako je iz Grada Zagreba najavljeno u travnju 2025. godine, na prostranoj 'livadi' u ulici Kutnjački put izgradit će se prostori za novi Dom zdravlja Zagreb-zapad, knjižnicu i društveni dom. Procjenjuje se da će se tri nove ustanove na parceli od gotovo 5.000 kvadrata graditi za oko 10,7 milijuna eura.

Na upravo zaključenom javnom natječaju odlučeno je da će se raditi po urbanističko-arhitektonskom rješenju ureda NFO, koji sada trebaju izvesti dokumentaciju za izgradnju. U javnoj nabavi vidi se da je posao ugovoren za pola milijuna eura.

Odabrano je arhitektonsko rješenje

Rok za dostavu ponuda bio je 2. veljače, a Grad je postupak zaključio sklapanjem ugovora s odabranim izvođačem dana 15. travnja 2026. godine. Ugovorna obveza ugovaratelja je završiti izradu projektne dokumentacije u razdoblju od osam mjeseci, kako bi se mogao nastaviti postupak nabave za izgradnju kompleksa.

U sustavu javne nabave nisu dostupni detalji o postupku nabave. No, podsjećamo da se iz rezultata javnog natječaja, objavljenih u rujnu prošle godine, zna kako će nova građevina izgledati.

Rješenje za novi dom zdravlja i knjižnicu na Vrbanima | foto: DAZ

'Centralna pješačka transverzala'

Kako je početkom rujna 2025. godine objavljeno na stranicama Društva arhitekata Zagreba (DAZ), pobjedničko rješenje za novi kompleks koji će na istom mjestu objediniti nekoliko svrha, izradili su arhitekti iz ureda NFO. Prva nagrada u iznosu od 18.800 eura neto odlukom ocjenjivačkog suda dodijeljena je autorima Bojanu Soči, Dijani Modrić, Filipu Vidoviću, Kati Marunici, Mateu Lioviću, Nenadu Ravniću te suradnicima Luciji Jelenčić i Mariji Nikolaienko.

- Zgrada je svojevrsna spona grada i naselja koja dopušta neometani pješački protok od Horvaćanske do Kutnjačke ulice. Urbanističkim postavom rad stvara čvrstu, javnu, centralnu pješačku transverzalu s vrlo dobro definiranim ulazima u pojedini sadržaj tražen programom, navedeno je u odluci ocjenjivačkog suda.

Zdravstvene usluge, čitanje i podzemni parking

Iz objave uoči pokretanja arhitektonsko-urbanističkog natječaja zna se da će planirani objekt pružati zdravstvene usluge stanovnicima naselja Vrbani u kojem živi oko 11.000 stanovnika. U Domu zdravlja nalazit će se ordinacije različitih medicinskih specijalnosti, savjetovalište te usluge palijativne skrbi kao i medicinu rada.

Osim zdravstvene ustanove, na istoj adresi bit će i nova knjižnica koja će upotpuniti mrežu gradskih knjižnica, te društveni dom s multifunkcionalnom dvoranom. Drugim riječima, ovim natječajem će se oblikovati sadržaji za novo središte kulturnih i društvenih događanja na Vrbanima. U sklopu kompleksa predviđena je i izgradnja podzemne garaže s 84 mjesta te sklonište od 500 četvornih metara, a sve to objedinjuje odabrani rad NFO-a.

Ispred će biti 'mali natkriveni trgovi'

Kao posebnu kvalitetu rada, sud je ocijenio natkrivene ulaze, različitog karaktera koji, kako su naveli - postaju 'mali natkriveni trgovi'. Procjenjuju da će postati prostori za boravak, druženje, a možda čak i ekstenzija unutarnjeg prostora. Generalno su za sklop ocijenili da će dobro funkcionirati i uspješno ispunjavati svoju funkciju.

- Svojim urbanističkim i arhitektonskim kvalitetama odabrani rad će naselju Vrbani 3 donijeti novi kvalitetan javni prostor, dobro organizirane javne sadržaje i potrebnu prepoznatljivost, zaključili su o rješenju za koje će arhitekti sada izvesti i potrebne projekte za izvedbu.