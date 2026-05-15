U planu novo gradilište na zapadu Zagreba: Gradit će se još jedan pothodnik, opet ispod kolosijeka

Nakon otvaranja pothodnika Trokut-Savski gaj, ovo prvo naselje sad će dobiti poveznicu s još jednim kvartom. Radovi bi trebali biti jeftiniji.

Nakon najave uređenja važnog pothodnika na Aveniji Marina Držića u Zagrebu, odmah pored Gradske petlje koja je i dalje 'u rekonstrukciji', stiže i vijest o posve novom pothodniku, ali u Novom Zagrebu.

Na granici naselja Trokut-Trnsko Grad Zagreb planira izgradnju biciklističko-pješačkog pothodnika, a radovi bi se mogli izvesti i za manje od milijun eura, u malo više od pola godine. Početkom godine, vrlo blizu već je završen jedan prolaz ispod pruge.

Cijena, manje od milijun

Podsjećamo, u veljači ove godine, Grad Zagreb se pohvalio završetkom izgradnje pothodnika koji pješacima i biciklistima omogućuje siguran prolaz između Trokuta i Savskog gaja. Još jedan pothodnik gradit će se nedaleko od ovog, također ispod željezničke pruge, a omogućit će prolaz između naselja Trokuta i Trnskog.

Dok se ovaj prethodni izgradio za 1,5 milijuna eura, vrijednost izgradnje novog pothodnika procijenjena je na 800 tisuća eura. Rok za prijavu je 9. lipnja 2026., a nakon tog roka vidjet će se hoće li se ponude zainteresiranih tvrtki poklapati s procijenjenom vrijednosti izgradnje naručitelja, Grada Zagreba.

Tehničke značajke

Detalji konstrukcije opisani su u projektnoj dokumentaciji u sustavu javne nabave. Kako je navedeno, planira se pješačko-biciklistička staza ispod željezničke pruge M502-1 u kilometraži 419+767.

Pothodnik je predviđen sa svijetlim otvorom širine 4,5 metra, visine od 2,93 do 3,59 metara, duljine 25,1 metara. Novi pothodnik prolazit će ispod pruge pod kutom od 90 stupnjeva, stoji u tehničkom opisu.

Detalji o konstrukciji

Konstrukcija je projektirana kao armiranobetonski upeti okvir raspona pet metara, s pločom debljine 40 do 45 centimetara i zidovima debljine 50 centimetara. Na pothodnik se nastavljaju krila koja pridržavaju pružni nasip, a izvedena su kao zasebne, dilatirane konstrukcije. Temeljenje pothodnika i krila predviđeno je plitko, a prema opisu konstrukcija će biti izvedena od betona klase C35/45 i armature B500A i B500B.

Nadalje, zapadni i istočni poluokviri razlikuju se po duljini i visini, a ukupna širina pothodnika je 5,5 metara, uz svijetli razmak zidova od 4,5 metra. Korisna širina između parapeta iznosit će 9,5 metara.

S obje strane pothodnika predviđene su pješačke staze širine 1,2 metra s čeličnim ogradama visine 1,1 metar te kanalice za pružne instalacije, pokrivene armiranobetonskim poklopcima. Vidljivi dijelovi konstrukcije izvest će se u glatkoj oplati, zadano je u javno dostupnoj dokumentaciji.

Demontirat će se kolosijek

Opisana konstrukcija trebala bi se graditi u četiri faze. Točnije, u prvoj bi se pripremalo gradilište i pristupna prometnica za dolazak mehanizacije i radove u novoj etapi.

Druga faza uključuje 36-satni zatvor pruge tijekom kojeg će se demontirati kolosijek, pragovi i tucanik, izvesti široki iskop za temelje provizornog mosta te zaštita građevne jame čeličnim talpama. Nakon pripreme podloge postavit će se predgotovljeni armiranobetonski temelji i ugraditi čelični provizorni most duljine 21 metar, uz pokusno opterećenje. Potom slijedi zatrpavanje temelja, uređenje posteljice i ponovno puštanje željezničkog prometa uz ograničenje brzine na 20 kilometara na sat i zabranu kočenja.

U trećoj fazi izvest će se ostatak zaštite građevne jame, iskopi, zamjena temeljnog tla te gradnja armiranobetonskog pothodnika s hidroizolacijom. Uslijedilo bi zasipavanje.

Četvrta faza predviđa 24-satni zatvor pruge radi uklanjanja provizornog mosta, završnog zatrpavanja, uređenja kolosijeka i uspostave prometa u usporenom režimu do završetka radova.

Planovi za kolosijek

U projektnoj dokumentaciji posebno su izdvojene informacije o kolosijeku u radovima. Navedeno je da će se na novom pothodniku zadržati postojeća jednokolosiječna pruga s uzdužnim nagibom od 5,6 promila i horizontalnom krivinom radijusa 1.900 metara.

No, projekt pritom predviđa mogućnost buduće dogradnje drugog kolosijeka s desne strane postojećeg, u skladu s GUP-om, navodi tehnički opis. Odlučeno je i da će se zadržati postojeća kolosiječna konstrukcija s betonskim pragovima i tračnicama UIC 60.

Ispod pragova ugradit će se novi slojevi tucanika i tampona, ukupne debljine do 117 centimetara iznad samog pothodnika, kako bi se osigurala stabilnost pruge. Minimalna debljina pružnog nasipa iznad konstrukcije pothodnika bit će 72 centimetra. Pothodnik će imati ugrađenu rasvjetu, a njegova konstrukcija dodatno će biti zaštićena od atmosferskih utjecaja.

Prema informacijama u sustavu javne nabave, gradit će se oko 7 mjeseci, a koja tvrtka će izvesti radove moglo bi se znati u lipnju.