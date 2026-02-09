Konačno šetnja ispod pruge: Spoj između dva zagrebačka kvarta čekao se 10 godina

Deset godina čekalo se na povezivanje dva kvarta u zapadnom dijelu Novog Zagreba, prije nego su stanovnici Trokuta i Savskog gaja konačno dobili siguran prolazak ispod željezničke pruge. Iz Grada Zagreba netom su izvijestili o završetku radova na pješačko-biciklističkom željezničkom pothodniku između ovih naselja, dugom 12,2, širokom 4,5 i visokom 3 metra. Sredstva za izgradnju su osigurana na inicijativu Vijeća gradske četvrti Novi Zagreb-zapad, uz intenzivnu suradnju s Hrvatskim željeznicama.

Nakon deset godina čekanja, stanovnici dva naselja u Novom Zagrebu konačno mogu ‘skratiti’ put prolaskom ispod željezničke pruge. Sada ispod nje prolaze sigurnim pješačko-biciklističkim pothodnikom, sagrađenim za oko 1,5 milijuna eura, bez uključenog PDV-a.

Dva kvarta konačno povezana

Iz Grada Zagreba, stigla je obavijest kako je konačno završen novi, armiranobetonski pothodnik ispod željezničke pruge. Navode da je otvaranjem pothodnika značajno unaprijeđena sigurnost pješačkog i biciklističkog prometa, a radovi su dovršeni u nastavku Ulice Leopolda Tepeša.

– Realizacijom ovog projekta značajno smo unaprijedili sigurnost i kvalitetu kretanja pješaka i biciklista te trajno riješili višegodišnji problem stanovnika ovog dijela grada koji su bili prisiljeni pješačiti stotine metara do postojećeg pothodnika odnosno pružnog prijelaza. Novi pothodnik sada osigurava brzu, sigurnu i funkcionalnu poveznicu između dvaju naselja Novog Zagreba, istaknuo je zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba, Luka Korlaet.

Spuštena i servisna cesta

Pothodnik je dug 12.2 metra, širok 4.5 metra i visok 3 metra. U sklopu projekta izgrađena je i nova pješačko-biciklistička staza duljine 100 metara, a duž cijele trase, kao i unutar samog pothodnika, a postavljena je i nova javna rasvjeta.

Inače, zbog postojećih prostornih uvjeta, s obzirom na to da se s jugoistočne strane željezničke pruge nalazi servisna cesta čija je razina bila približno 2.2 metra viša od razine nove pješačko-biciklističke staze, izvedeni su i radovi na spuštanju servisne ceste u duljini od oko 50 metara s obje strane pothodnika. Vrijedi dodati da su sredstva za izgradnju osigurana na inicijativu Vijeća gradske četvrti Novi Zagreb-zapad, uz intenzivnu suradnju s Hrvatskim željeznicama. Projekt je realiziran u sklopu kontinuiranih ulaganja Grada Zagreba u povećanje sigurnosti i kvalitete života građana u svim gradskim četvrtima.