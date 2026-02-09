Konačno šetnja ispod pruge: Spoj između dva zagrebačka kvarta čekao se 10 godina

Rijeka, Zagreb i Osijek sve tiši: Lokali prazni, trgovine nestaju, a uredi preuzimaju
Izlozi u najvećim hrvatskim gradovima sve češće su zamračeni, problem praznih 'poslovnjaka' sve je slojevitiji.
16:13 11 h 26.02.2026
09. veljača 2026.
Nakon deset godina čekanja, stanovnici dva naselja u Novom Zagrebu konačno mogu ‘skratiti’ put prolaskom ispod željezničke pruge. Sada ispod nje prolaze sigurnim pješačko-biciklističkim pothodnikom, sagrađenim za oko 1,5 milijuna eura, bez uključenog PDV-a.
Iz Grada Zagreba, stigla je obavijest kako je konačno završen novi, armiranobetonski pothodnik ispod željezničke pruge. Navode da je otvaranjem pothodnika značajno unaprijeđena sigurnost pješačkog i biciklističkog prometa, a radovi su dovršeni u nastavku Ulice Leopolda Tepeša.
– Realizacijom ovog projekta značajno smo unaprijedili sigurnost i kvalitetu kretanja pješaka i biciklista te trajno riješili višegodišnji problem stanovnika ovog dijela grada koji su bili prisiljeni pješačiti stotine metara do postojećeg pothodnika odnosno pružnog prijelaza. Novi pothodnik sada osigurava brzu, sigurnu i funkcionalnu poveznicu između dvaju naselja Novog Zagreba, istaknuo je zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba, Luka Korlaet.
Pothodnik je dug 12.2 metra, širok 4.5 metra i visok 3 metra. U sklopu projekta izgrađena je i nova pješačko-biciklistička staza duljine 100 metara, a duž cijele trase, kao i unutar samog pothodnika, a postavljena je i nova javna rasvjeta.
Inače, zbog postojećih prostornih uvjeta, s obzirom na to da se s jugoistočne strane željezničke pruge nalazi servisna cesta čija je razina bila približno 2.2 metra viša od razine nove pješačko-biciklističke staze, izvedeni su i radovi na spuštanju servisne ceste u duljini od oko 50 metara s obje strane pothodnika. Vrijedi dodati da su sredstva za izgradnju osigurana na inicijativu Vijeća gradske četvrti Novi Zagreb-zapad, uz intenzivnu suradnju s Hrvatskim željeznicama. Projekt je realiziran u sklopu kontinuiranih ulaganja Grada Zagreba u povećanje sigurnosti i kvalitete života građana u svim gradskim četvrtima.
Velik korak naprijed: Stara tvornica drva postaje novi centar kulture od 13 milijuna
Nakon duljeg zatišja, revitalizacija skladišta ExportDrva u Rijeci konačno je u pokretu. Riječ je o projektu od 13 milijuna eura.
13:43 14 h 26.02.2026
Zadrani će dobiti dva top projekta: Željeznički tunel i novi aerodrom
Zadarska županija priprema velike infrastrukturne projekte. Gradit će se novi aerodrom, ali i željeznički tunel.
12:02 15 h 26.02.2026
Novi luksuzni nautičko-turistički kompleks na jugu imat će sve, razvija ga međunarodni tim
U uvali kod Cavtata planira se realizacija velikog projekta Marina Resort Cavtat. Riječ je o turističkom kompleksu koji se pozicionira kao jedna od top investicija u luksuzni turizam u RH.
14:15 13 h 26.02.2026
Otvara se gradilište na graničnom prijelazu sa Srbijom, posao dobila jaka domaća tvrtka
Posao prilagodbe kolodvora Tovarnik dobio je Texo Molior, a obavit će ga za gotovo 8 milijuna eura. Konkurencija je tražila više.
13:18 14 h 26.02.2026