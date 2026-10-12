Velika obnova dnevnog boravka Splita: Bačvice dobivaju nove šetnice i skoro 2.500 stabljika zelenila

U Gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu održano je javno predstavljanje projekta krajobraznog uređenja Perivoja Bačvice, koje su organizirali Grad Split i gradska tvrtka Parkovi i nasadi. Riječ je o projektu kojim se planira temeljita obnova jednog od omiljenih mjesta za šetnju, odmor i druženje, a građani su imali priliku doznati što se sve namjerava promijeniti te iznijeti vlastite prijedloge i primjedbe.

Okupljenima se na početku obratila zamjenica splitskog gradonačelnika, Matea Dorčić, istaknuvši kako je cilj obnoviti perivoj, ali pritom sačuvati njegov prepoznatljivi identitet.

- Bačvice su jedan od najprepoznatljivijih dijelova našeg grada, a Perivoj Bačvice prostor je svakodnevnog života njegovih stanovnika. Želimo ga temeljito obnoviti, sačuvati njegov mediteranski karakter i učiniti ga zelenijim, sigurnijim i ugodnijim za sve generacije, poručila je Dorčić.

Podsjetila je kako Grad Split godišnje izdvaja gotovo sedam milijuna eura za održavanje zelenih površina, a uz Bačvice pripremaju se i projekti uređenja parka Emanuela Vidovića te parka na Pujankama. Naglasila je i da je upravo sada, dok je projekt još u fazi pripreme, važno čuti mišljenja građana jer postoji prostor za prilagodbu planiranih zahvata njihovim potrebama.

Sadnja više od 2.400 novih biljaka

Projekt su predstavile Antonia Miletić i Željka Lukač iz projektnog ureda Parkova i nasada, dok je njegova autorica njihova kolegica Sanja Marušić. Prema predstavljenom rješenju, Perivoj Bačvice trebao bi dobiti znatno bogatiji biljni fond.

Planirana je sadnja 120 novih stablašica i polustablašica, 1911 grmova i 450 trajnica, odnosno ukupno 2481 nove biljke. Predviđena je i obnova travnatih površina, pri čemu će se birati vrste prilagođene mediteranskoj klimi.

Posebna pozornost posvetit će se postojećim stablima. Vrijedni i zdravi primjerci trebali bi biti očuvani, dok je uklanjanje predviđeno za bolesna, dotrajala i sigurnosno rizična stabla, na temelju stručnih procjena.

Osim sadnje novog zelenila, projekt uključuje ugradnju automatskog sustava navodnjavanja, čime bi se trebalo omogućiti kvalitetnije održavanje biljaka, osobito tijekom vrućih i sušnih ljetnih mjeseci. Perivoj Bačvice | foto: ilustracija, Grad Split

Nove staze, klupe i pitka voda

Promjene se neće odnositi samo na zelenilo. Planirana je i obnova postojećih pješačkih staza, kao i izgradnja novih kojima bi se omogućio lakši pristup unutrašnjosti perivoja. Za uređenje pješačkih površina predviđena je uporaba vodopropusnih materijala, a u prostoru će se postaviti nove klupe i druga urbana oprema. Uredit će se i postojeća česma za pitku vodu te postaviti dodatna pristupačna slavina.

Direktorica Parkova i nasada, Maja Smrke, istaknula je kako se uređenjem želi stvoriti prostor u kojem će jednako uživati stanovnici Bačvica, ostali Splićani i posjetitelji grada.

- Perivoj Bačvice predstavlja svojevrsni dnevni boravak, kako za stanovnike ovog dijela grada, tako i za sve ostale građane, ali i za turiste. Naša je namjera stvoriti mjesto ugodno za druženje i boravak, pravu oazu u gradu, kazala je Smrke, zahvalivši građanima na interesu za projekt. Perivoj Bačvice | foto: ilustracija, Grad Split

Postojeća stabla

Nakon predstavljanja projekta uslijedila je rasprava u kojoj su građani postavljali pitanja i iznosili prijedloge o budućem izgledu perivoja. Posebno zanimanje izazvala je sudbina postojećih stabala, kao i odabir novih biljnih vrsta. Raspravljalo se i o planiranim pješačkim komunikacijama, očuvanju povijesnog i prostornog identiteta perivoja te načinu na koji će se novo uređenje uklopiti u širi prostor Bačvica.

Građane su zanimali i financijski aspekti projekta, a njihova pitanja i primjedbe trebali bi poslužiti kao podloga za njegovu daljnju razradu. Iz Grada Splita i Parkova i nasada poručuju kako je uključivanje javnosti važan dio pripreme ovakvih zahvata te su zahvalili svima koji su sudjelovali u raspravi.