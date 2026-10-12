Velika obnova dnevnog boravka Splita: Bačvice dobivaju nove šetnice i skoro 2.500 stabljika zelenila

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15:30 34 d 08.09.2026
12. listopad 2026.
Jedan od prepoznatljivih zelenih prostora Splita trebao bi dobiti novo ruho, znamo kako će to izgledati.
U Gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu održano je javno predstavljanje projekta krajobraznog uređenja Perivoja Bačvice, koje su organizirali Grad Split i gradska tvrtka Parkovi i nasadi. Riječ je o projektu kojim se planira temeljita obnova jednog od omiljenih mjesta za šetnju, odmor i druženje, a građani su imali priliku doznati što se sve namjerava promijeniti te iznijeti vlastite prijedloge i primjedbe.
Okupljenima se na početku obratila zamjenica splitskog gradonačelnika, Matea Dorčić, istaknuvši kako je cilj obnoviti perivoj, ali pritom sačuvati njegov prepoznatljivi identitet.
- Bačvice su jedan od najprepoznatljivijih dijelova našeg grada, a Perivoj Bačvice prostor je svakodnevnog života njegovih stanovnika. Želimo ga temeljito obnoviti, sačuvati njegov mediteranski karakter i učiniti ga zelenijim, sigurnijim i ugodnijim za sve generacije, poručila je Dorčić.
Podsjetila je kako Grad Split godišnje izdvaja gotovo sedam milijuna eura za održavanje zelenih površina, a uz Bačvice pripremaju se i projekti uređenja parka Emanuela Vidovića te parka na Pujankama. Naglasila je i da je upravo sada, dok je projekt još u fazi pripreme, važno čuti mišljenja građana jer postoji prostor za prilagodbu planiranih zahvata njihovim potrebama.
Otvoreno milijunsko gradilište koje se čeka od 1986. godine! Ova cesta konačno postaje dio gradske mreže
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Projekt su predstavile Antonia Miletić i Željka Lukač iz projektnog ureda Parkova i nasada, dok je njegova autorica njihova kolegica Sanja Marušić. Prema predstavljenom rješenju, Perivoj Bačvice trebao bi dobiti znatno bogatiji biljni fond.
Planirana je sadnja 120 novih stablašica i polustablašica, 1911 grmova i 450 trajnica, odnosno ukupno 2481 nove biljke. Predviđena je i obnova travnatih površina, pri čemu će se birati vrste prilagođene mediteranskoj klimi.
Posebna pozornost posvetit će se postojećim stablima. Vrijedni i zdravi primjerci trebali bi biti očuvani, dok je uklanjanje predviđeno za bolesna, dotrajala i sigurnosno rizična stabla, na temelju stručnih procjena.
Osim sadnje novog zelenila, projekt uključuje ugradnju automatskog sustava navodnjavanja, čime bi se trebalo omogućiti kvalitetnije održavanje biljaka, osobito tijekom vrućih i sušnih ljetnih mjeseci.
Promjene se neće odnositi samo na zelenilo. Planirana je i obnova postojećih pješačkih staza, kao i izgradnja novih kojima bi se omogućio lakši pristup unutrašnjosti perivoja. Za uređenje pješačkih površina predviđena je uporaba vodopropusnih materijala, a u prostoru će se postaviti nove klupe i druga urbana oprema. Uredit će se i postojeća česma za pitku vodu te postaviti dodatna pristupačna slavina.
Direktorica Parkova i nasada, Maja Smrke, istaknula je kako se uređenjem želi stvoriti prostor u kojem će jednako uživati stanovnici Bačvica, ostali Splićani i posjetitelji grada.
- Perivoj Bačvice predstavlja svojevrsni dnevni boravak, kako za stanovnike ovog dijela grada, tako i za sve ostale građane, ali i za turiste. Naša je namjera stvoriti mjesto ugodno za druženje i boravak, pravu oazu u gradu, kazala je Smrke, zahvalivši građanima na interesu za projekt.
Nakon predstavljanja projekta uslijedila je rasprava u kojoj su građani postavljali pitanja i iznosili prijedloge o budućem izgledu perivoja. Posebno zanimanje izazvala je sudbina postojećih stabala, kao i odabir novih biljnih vrsta. Raspravljalo se i o planiranim pješačkim komunikacijama, očuvanju povijesnog i prostornog identiteta perivoja te načinu na koji će se novo uređenje uklopiti u širi prostor Bačvica.
Građane su zanimali i financijski aspekti projekta, a njihova pitanja i primjedbe trebali bi poslužiti kao podloga za njegovu daljnju razradu. Iz Grada Splita i Parkova i nasada poručuju kako je uključivanje javnosti važan dio pripreme ovakvih zahvata te su zahvalili svima koji su sudjelovali u raspravi.
Perivoj Bačvice tako bi, prema predstavljenim planovima, trebao dobiti obnovljene zelene površine i kvalitetnije sadržaje za svakodnevni boravak, uz nastojanje da zadrži karakter po kojem je desetljećima prepoznatljiv. Konkretna vrijednost radova i rokovi njihove realizacije nisu navedeni u predstavljenim informacijama.
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