Propala tekstilna tvornice ide na drugu dražbu: Za 10.000 kvadrata cijena prepolovljena

Propali poslovni kompleksi, zapuštene hale i velika industrijska zemljišta sve češće završavaju na dražbama diljem Hrvatske, a nerijetko se prodaju i za milijunske iznose. Jedan takav slučaj dolazi iz Novske, gdje se po drugi put na sudskoj e-Dražbi prodaje nekretnina stečajnog dužnika Hakadesch.

Riječ je o industrijskom kompleksu u Obrtničkoj ulici, ukupne površine 9.492 četvorna metra. Nekretnina se sastoji od gospodarskog dvorišta površine 6.224 četvorna metra te poslovne zgrade, odnosno poslovno-proizvodne hale na adresi Obrtnička ulica 31a, površine 3.268 četvornih metara.

Druga dražba kreće od pola utvrđene vrijednosti

Prodaja se provodi odlukom Trgovačkog suda u Zagrebu, u stečajnom postupku pod poslovnim brojem ST-3189/2024. Utvrđena vrijednost nekretnine iznosi 2.100.000 eura, dok je na drugoj dražbi početna cijena za nadmetanje određena na 1.050.000 eura.

To je ujedno i minimalna zakonska cijena ispod koje se nekretnina ne može prodati. Iznos dražbenog koraka iznosi 2.500 eura, a trenutačna cijena predmeta prodaje u nadmetanju iznosi 1.050.000 eura. Taj je podatak informativnog karaktera i nije obvezujući jer konačnu odluku o prodajnoj cijeni i kupcu donosi nadležno tijelo.

Nadmetanje počinje 25. kolovoza 2026. u 10 sati, a završetak je predviđen za 8. rujna 2026. u 9:59 sati. Jamčevina za sudjelovanje iznosi 210.000 eura, a rok za njezinu uplatu je 14. kolovoza 2026. Trenutačno je evidentiran jedan uplatitelj jamčevine. Kupac je dužan položiti kupovninu u roku od 30 dana od pravomoćnosti rješenja o dosudi.

Hakadesch, Novska | Foto: Google Earth

Brojni tereti i mogućnost prijeboja tražbine

Budući da je riječ o imovini stečajnog dužnika, prodaja se provodi radi namirenja vjerovnika. Na nekretnini su upisana brojna razlučna prava, odnosno hipoteke i založna prava u korist banaka, državnih institucija i više trgovačkih društava, što upućuje na dugotrajne financijske probleme koji su prethodili stečaju.

U uvjetima prodaje posebno je navedeno da prvi razlučni vjerovnik u prednosnom redu može izjaviti da kupuje nekretninu i da stavlja u prijeboj svoju tražbinu s protutražbinom stečajnog dužnika po osnovi cijene, i to u visini utvrđene vrijednosti nekretnine. Razgledavanje nekretnine moguće je dogovoriti sa stečajnim upraviteljem na broj 095 894 4301.

Od tvornice s 200 radnika do praznih pogona

Tekstilna tvornica Hakadesch osnovana je 2005. godine, a u godinama koje su slijedile proširila je poslovanje i zapošljavala do 200 radnika. No zbog nagomilanih dugova i neispunjenih obveza prema radnicima i državi proizvodnja je postupno stala, pogoni su ostali prazni, a radnici su u više navrata prosvjedovali zbog neisplaćenih plaća.

Dio radnika ipak je uspio ostvariti barem djelomičnu naknadu, a priča je poslije dobila novi zaokret dolaskom njemačke kompanije Zum Ochsen GmbH. Ta je tvrtka preuzela dio pogona i obveza te pokrenula novu tvrtku Ox Europe u Gradišci.

Bivši radnici obeštećeni su u visini jedne i pol plaće, dok je dio njih ponovno zaposlen kod novog poslodavca. Danas u novoj tvrtki radi oko 35 zaposlenih, plaće su redovite, a radnici imaju osigurane dodatke poput toplog obroka i prijevoza.