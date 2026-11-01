Sedam bazena i kilometri šetnica: Na sjeveru Hrvatske završene obnove vrijedne više od 50 milijuna eura

Na sjeveru Hrvatske, u Varaždinskoj županiji, sve je spremno za otvorenje dviju velikih investicija. Revitalizirani Arboretum Opeka u Vinici i obnovljeni hotel Minerva u Varaždinskim Toplicama otvaraju svoja vrata nakon velikih radova. Kako je objavila Varaždinska županija, ukupna vrijednost tih ulaganja premašuje 50 milijuna eura. Radovi su obuhvatili obnovu hotelskih i terapijskih prostora, bazena, perivoja i prateće infrastrukture.

Opeka dobila tisuće novih biljaka

Revitalizacija Arboretuma Opeka vrijedna je približno 10,5 milijuna eura. Iz europskih fondova osigurano je 6,6 milijuna, dok je ostatak financiran iz županijskog proračuna.

Zahvat je obuhvatio čišćenje raslinja i uklanjanje opasnih grana na više od 70.000 četvornih metara. Iz jezera je uklonjeno gotovo 5.000 kubičnih metara mulja, a hortikulturno je uređeno više od 25.000 četvornih metara perivoja. Posađeno je preko 12.000 grmova, više od 15.500 trajnica i cvjetnica te više od 260 stabala. Arboretum Opeka i hotel Minerva | Foto: Varaždinska županija

Obnovljene šetnice i povijesna ledenica

Uređeno je više od 6,5 kilometara šetnica te postavljeno približno 34 kilometra cijevi za navodnjavanje. Izvedeni su i sustavi za prikupljanje i korištenje kišnice.

Obnovljeni bazen dobio je novu školjku i vodeni zid, a zamišljen je i kao kulisa za manifestacije. Uređena je povijesna ledenica promjera 6,3 metra te senzorni vrt s povišenim gredicama prilagođenima osobama s invaliditetom. Posjetiteljima će informacije o stablima biti dostupne putem više od 3.000 botaničkih oznaka s QR kodovima. Arboretum Opeka i hotel Minerva | Foto: Varaždinska županija

Ulaz besplatan do uređenja parkirališta

Arboretum će nakon otvorenja primati posjetitelje od 8 do 16 sati, osim nedjeljom i blagdanima. Ulaz će biti besplatan dok se ne uredi parkiralište, za što se procjenjuje da će trebati mjesec do dva.

Upravljanje preuzima Centar za upravljanje kulturnom baštinom Varaždinske županije CUKUR. Nadležna tijela ustanove odlučit će o budućoj naplati ulaznica, a razmatra se i prijedlog da stanovnici županije dvaput mjesečno imaju besplatan ulaz.

Minerva obnovljena za oko 40 milijuna eura

Rekonstrukcija i opremanje Minerve dosežu približno 40 milijuna eura, od čega građevinski radovi iznose oko 35 milijuna s PDV-om. Iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osigurano je 17,1 milijun eura, a iz državnog proračuna gotovo 15 milijuna dodatnih sredstava.

Obnovljeno je sedam bazena: tri vanjska, tri unutarnja rekreacijska i jedan terapijski. Njihova ukupna vodena površina iznosi oko 2.200 četvornih metara. Ugrađeni su novi sustavi filtracije, dogrijavanja i održavanja kvalitete vode.

Arboretum Opeka i hotel Minerva | Foto: Varaždinska županija

Nove sobe, kuhinje i terapijski prostori

Radovi su obuhvatili sobe, kupaonice, restorane, tri kuhinje, kongresnu dvoranu te vodovodnu i kanalizacijsku mrežu. Ugrađeno je 21.500 četvornih metara keramičkih pločica.