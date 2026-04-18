U blizini zagorskog dvorca prodaje se neobična vila, ima odvojenu kulu, a cijena je 'bagatela'

U bespućima interneta često se mogu pronaći neobične i zanimljive nekretnine, a jedna takva je i 'Villa Requiem', koja se nalazi u okolici dvorca Trakošćan. Smještena u mjestu Benkovec, tik uz općinu Bednja u Varaždinskoj županiji, ova kuća dio je zaštićenog područja prirode, na tromeđi Ravne gore, Strahinjčice i Ivanščice.

Kuća na 300 kvadrata

Riječ je o samostojećoj katnici ukupne stambene površine od 278 četvornih metara, uz dodatnih 25 kvadrata pomoćnih objekata, smještenoj na zemljištu površine oko tisuću četvornih metara. Kuća je u potpunosti uređena i opremljena kvalitetnim namještajem, a posebnu vrijednost daju autentični komadi, uključujući i klavir iz 18. stoljeća.

Nekretnina se sastoji od više funkcionalnih cjelina - četiri spavaće sobe, tri dnevna boravka, tri potpuno opremljene kuhinje te tri kupaonice s WC-om. Posebnost je i zasebna jedinica u obliku kule s vlastitim ulazom.

Od dodatnih sadržaja izdvajaju se bazen s toplinskom pumpom, jacuzzi, sauna te natkriveni prostor s roštiljem i krušnom peći. Tu su i vinoteka kapaciteta oko 500 boca, prostrano dvorište, vrt i vlastito parkiralište. Villa Requiem | Foto: Facebook

Tehnička opremljenost

Kuća raspolaže razvijenom infrastrukturom koja uključuje kotlovnicu s mogućnošću grijanja na lož ulje, plin ili drva, centralno grijanje putem radijatora te klimatizaciju u svim prostorijama. Osim priključka na gradski vodovod i plin, nekretnina ima i vlastiti izvor vode.

Energetski razred objekta je C, a vlasništvo je uredno, uz rješenje o izvedenom stanju. Nekretnina je registrirana za turističku djelatnost s četiri zvjezdice, uz mogućnost podizanja kategorije uz minimalna ulaganja.

Zahvaljujući lokaciji, sadržajima i postojećoj turističkoj funkciji, ova nekretnina predstavlja zanimljivu priliku za ulaganje, ali i za miran život u prirodnom okruženju. Tražena cijena iznosi 550.000 eura.

Kuće za odmor s pričom

Inače, objekt je uključen u projekt Varaždinske županije 'Kuće s pričom', što mu daje identitet, priču i tržišnu diferencijaciju. Glavni cilj projekta je razvoj turističke ponude na ruralnom području, povećanje broja smještajnih objekata te diverzifikacija ponude temeljena na kulturno-povijesnoj tradiciji i podizanju kvalitete. U projekt se do sada uključilo ukupno 56 nositelja standarda najboljeg smještaja u županiji, a vizija projekta je stvaranje prepoznatljivog brenda vezanog uz Varaždinsku županiju.

- Neka mjesto vašeg odmora bude u ‘Kući s pričom’ koja nosi oznaku kvalitete, u kojoj ćete pronaći smještaj po svojoj mjeri. Kao što je naš kraj raznolik, tako su i različite ‘priče’ ispričane kroz arhitekturu, predmete, doživljaj i ugođaj svake ‘Kuće za odmor s pričom’, poručuju iz Turističke zajednice Varaždinske županije.

Valja naglasiti i da sjever Hrvatske postaje sve zanimljiviji turistima željnim otkrivanja prirode, običaja i ljudi, uživanja u izvornim jelima, mirisima, užitka u vremenu i miru i neposrednom kontaktu s domaćinima.