Prenamjena prastare pruge koja je skoro 100 godina povezivala Zagreb i još jedan grad, čeka se projekt

Još u veljači ove godine izvijestili smo o tome da bi na mjestu uskotračne željeznice poznate kao trasa Samoborčeka trebala doći pješačko-biciklistička magistrala. Riječ je o planu prenamjene pruge koja je od 1901. do 1979. godine povezivala Zagreb i Samobor, no prema ovom planu neće se aktivirati u cijelosti. Vijest i službeno stiže iz Grada dan nakon što je objavljeno da je 'pukao' posao na Greenwayu.

Skoro 100 godina vlaka između mjesta

Trasa Samoborčeka gotovo je 80 godina služila kao željeznička veza između Zagreba i Samobora, a sada bi trebala dobiti novu namjenu. Kako smo pisali još u veljači ove godine, plan je pretvoriti ju u oko 9 kilometara dugu pješačko-biciklističku magistralu koja bi povezivala zagrebačke četvrti Trešnjevku, Vrapče, Stenjevec, Prečko i Podsused s gradskim središtem. Naime, ranije ove godine raspisana je nabava za izradu idejnog rješenja procijenjene vrijednosti od 25 tisuća eura, s predviđenim rokom izrade od dva mjeseca.

- Uz biciklističku stazu uredit ćemo šetnicu i rekreacijski prostor širine od tri do sedam metara koji će povezati Trešnjevku i Donje Vrapče. Trasi Samoborčeka, koja već desetljećima nije u funkciji, dat ćemo novu javnu namjenu i pretvoriti je u prostor za svakodnevno kretanje, rekreaciju i boravak na otvorenom. Želimo stvoriti uvjete da što više građana biciklira, pješači ili koristi javni prijevoz jer svako putovanje koje se može obaviti bez automobila znači manje gužve na gradskim cestama, rekao je o novoj trasi gradonačelnik Zagreba, Tomislav Tomašević.

Nastavno na natječaj za idejno rješenje, traži se izrađivač projektne dokumentacije planiranog zahvata. Taj posao procijenjen je na vrijednost od 75.000 eura bez uključenog PDV-a, s predviđenim rokom projektiranja od 90 dana. Nakon izrade dokumentacije slijedi provedba javne nabave za odabir izvođača radova.

Na mjestu starog kolosijeka

Kako javljaju iz Grada Zagreba, buduća magistrala trebala bi povezati zapadni dio grada sa središtem, prolazeći kroz Trešnjevku, Vrapče, Stenjevec, Gajnice i Podsused. Kao prednost trase ističe se postojeći koridor nekadašnjeg kolosijeka, širine između 10 i 20 metara, koji će se moći urediti bez zadiranja u postojeće prometnice. Prednost će imati dionice na zemljištu u vlasništvu Grada Zagreba na kojima nisu potrebni složeniji zahvati, poput izmještanja instalacija ili dodatne zaštite postojeće infrastrukture, dodaju iz Grada.

Napomenimo da ova vijest stiže netom nakon što je Grad objavio da neće produljiti ugovor s izvođačima radova na Greenwayu, iako je prema podacima iz javne nabave posao označen kao 'izvršen'. Podsjećamo, ugovor o izvođenju šeste faze Greenwaya, državne biciklističke rute, u vrijednosti od 7,61 milijun eura sklopljen je 25. listopada 2024. sa zajednicom ponuditelja koju čine Županijske ceste Zagrebačke županije i tvrtka Fimak nekretnine. Rok za izvođenje radova bio je šest mjeseci.

Znatno nakon isteka ugovorenog roka Grad Zagreb odlučio je da neće nastaviti suradnju s izvođačima, a u ovom trenutku nije poznato kada bi se radovi mogli nastaviti. U javnoj nabavi navedeno je da je za posao isplaćeno 145.355 eura te da je označen kao završen, ali to se vjerojatno odnosi na dio za koji je provedena isplata. Greenway zasad ostaje nezavršen.