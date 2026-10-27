Nostalgija iz 1972. u novom ruhu: Obnovljen kultni centar u Istri, preko pola milijuna eura za 90 dana radova

Jedan od najpoznatijih sportskih objekata u Puli ponovno je spreman za sportaše. Završena je sanacija Sportskog centra Mirna, čija povijest seže u 1972. godinu. U obnovu je uloženo ukupno 530.913,32 eura bez PDV-a, a radovi su obuhvatili gotovo sve ključne dijelove kompleksa, od unutrašnjosti sportske dvorane i krovišta do vanjskih igrališta i pristupnih površina.

Završetak projekta predstavljen je 23. listopada na konferenciji za medije, na kojoj su sudjelovali pulski gradonačelnik, Peđa Grbin, i predsjednik Uprave gradskog društva Pula usluge i upravljanje, Damir Milanović. Kako je istaknuto, cilj zahvata nije bio samo estetski osvježiti dotrajali objekt, već poboljšati njegovu funkcionalnost, sigurnost i pristupačnost. Obnovljena dvorana uskoro će ponovno otvoriti vrata sportskim klubovima i drugim korisnicima.

Od novog parketa do sanacije krovišta

Radovi su obuhvatili gotovo sve ključne dijelove sportskog kompleksa. U unutrašnjosti su u potpunosti sanirane svlačionice i sanitarni čvorovi, zajedno sa sustavima grijanja i ventilacije. U glavnoj sportskoj dvorani obnovljen je parket namijenjen košarci i odbojci, postavljena je nova rasvjeta te ugrađen novi semafor. Saniran je i dio krovišta, čime je obuhvaćen još jedan važan građevinski segment objekta.

Obnova se nije zaustavila na zatvorenim prostorima. Uređeni su koturalište, vanjsko košarkaško igralište i dvorište, dok su zidovi ogradnog zida sanirani i ponovno obojeni. Nabavljene su nove sjedalice te je pojačana vanjska rasvjeta.

– Sanacijom su obuhvaćeni ključni unutarnji i vanjski prostori Sportskog centra Mirna, s ciljem poboljšanja uvjeta za treniranje, održavanje sportskih aktivnosti i korištenje objekta od strane sportaša, klubova i drugih korisnika, rekao je Damir Milanović, predsjednik Uprave društva Pula usluge i upravljanje. sportski centar Mirna | foto: Grad Pula

Novi ulaz i prostor ispod tribina

Jedan od važnijih zahvata odnosi se na pristupačnost sportskog centra. Izveden je dodatni ulaz prilagođen osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti, čime je olakšan pristup dvorani korisnicima koji su se ranije mogli suočavati s arhitektonskim preprekama.

Istodobno je zatvoren i uređen prostor ispod tribina, koji će se ubuduće moći koristiti za dodatne treninge sportskih klubova. Na taj način povećani su raspoloživi kapaciteti centra bez potrebe za izgradnjom zasebnog novog objekta. Riječ je o zahvatima kojima se postojeća sportska infrastruktura nastoji prilagoditi suvremenim potrebama korisnika, uz bolje iskorištavanje prostora kojim centar već raspolaže.

Pola milijuna eura, dva izvora financiranja

Ukupna vrijednost sanacije i dodatnih ulaganja iznosi 530.913,32 eura bez PDV-a. Projekt je sufinanciralo Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske s približno 250.438 eura, dok su preostalih 280.475,32 eura osigurali Grad Pula i gradsko društvo Pula usluge i upravljanje.

Time je državno sufinanciranje pokrilo približno 47 posto vrijednosti ulaganja, dok je nešto više od polovice osigurano na lokalnoj razini. Za Pulu je riječ o ulaganju u postojeću sportsku infrastrukturu koja svakodnevno služi različitim sportskim disciplinama, od košarke i odbojke do borilačkih sportova i drugih aktivnosti.

Grbin: Jedan od najosobnijih projekata

Mirna za brojne Puljane ima i posebnu emocionalnu vrijednost, potvrdio je gradonačelnik Peđa Grbin, koji je istaknuo kako ga uz ovu dvoranu vežu brojne uspomene.

– Možda uređenje Pattinaggia nije najveći gradski projekt, ali meni je zasigurno jedan od najosobnijih i najposebnijih. Uz ovu dvoranu vežu me brojne uspomene, a obnovom smo joj dali novi život i stvorili kvalitetnije uvjete za sportaše i klubove, rekao je Grbin.

Posebno je izdvojio obnovu svlačionica i poboljšanje pristupačnosti osobama s invaliditetom, ali i najavio nastavak ulaganja. Naime, u gradskom proračunu za 2027. godinu planira se predvidjeti novac za klimatizaciju judo dvorane. To znači da završetak aktualne sanacije ne predstavlja i kraj radova na poboljšanju uvjeta u sportskom kompleksu. Prema najavi gradonačelnika, prva odbojkaška utakmica u obnovljenoj dvorani predviđena je za nedjelju, 25. listopada, dok se redoviti korisnici i sportski klubovi u prostor vraćaju od 2. studenoga. sportski centar Mirna | foto: Grad Pula

Od otvorenog borilišta do kultnog statusa

Mirna nije tek još jedan sportski objekt u Puli. Njegova povijest seže u 1972. godinu, kada je izgrađen prostor koji će tijekom sljedećih desetljeća postati jedno od najvažnijih okupljališta pulskog sporta. Mirna je prije natkrivanja bio otvoreno sportsko borilište na kojem su se, osim sportskih utakmica, održavali boksački mečevi i različita društvena događanja.

Generacije Puljana ondje su pratile košarkaški klub Istra-građevno, a prostor je s vremenom prerastao u jedno od središta gradskog dvoranskog sporta. Danas ga koriste košarkaši, odbojkaši, judaši i koturaljkaši, ali i učenici srednjih škola za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture. Upravo zbog intenzivnog korištenja i starosti objekta, njegova je sanacija bila važna za nastavak sportskih aktivnosti. Rekonstrukcija SC Mirna | foto: FB Filip Zorčić / Molozero

90 dana radova

Podsjetimo, početak obnove najavljen je u lipnju ove godine, kada je uvođenjem izvođača u posao pokrenut prvi veći zahvat na objektu nakon više od pola stoljeća. Radovi su bili planirani u trajanju od približno 90 dana, uz etapnu izvedbu kako bi se što manje remetio raspored treninga i nastave. Posao je nakon provedenog postupka javne nabave povjeren zajednici ponuditelja koju čine Idea projekt kao nositelj, elektroinstalaterski obrt Sigmatel, vlasnika Igora Radole, te tvrtka Stijena.

Zanimljivo je da je u trenutku pokretanja projekta vrijednost radova bila navedena u iznosu od 502.944,22 eura s PDV-om. Prema sada objavljenim podacima, ukupna vrijednost izvedenih radova i dodatnih ulaganja iznosi 530.913,32 eura bez PDV-a. Pritom treba naglasiti da početni ugovoreni iznos i završna vrijednost svih ulaganja nisu izravno usporedivi jer se razlikuju i po obuhvatu i po načinu iskazivanja PDV-a.