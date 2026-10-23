Istarski briljant Angela Meyera propada više od desetljeća: Preživio požar, zamalo postao hotel, a sada obnova

Nakon što su riješeni imovinskopravni odnosi između Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), otvoren je put obnovi palače Scracin, vrijednog kulturnog dobra u samom središtu Pule. HZMO bi uskoro trebao pokrenuti postupak javne nabave za izradu projekta obnove, a nakon pripreme dokumentacije i ishođenja potrebnih dozvola trebali bi uslijediti i građevinski radovi, izvijestio je Grad Pula.

Potvrđeno je to na sastanku održanom u pulskoj Komunalnoj palači, na kojem su sudjelovali gradonačelnik Peđa Grbin sa suradnicima te predstojnica Područnog ureda HZMO-a Pula-Pola Jelena Žugčić sa suradnicama. Predstavnici HZMO-a izvijestili su Grad da su riješena sva otvorena imovinskopravna pitanja s HZZO-om, čime je uklonjena jedna od ključnih prepreka obnovi. Sljedeći je korak pokretanje javne nabave za izradu projektne dokumentacije, koja će biti povjerena ovlaštenim arhitektima s konzervatorskom licencom. Krajnji je cilj da se HZMO nakon dovršetka obnove ponovno useli u palaču.

Gradonačelnik Grbin pozdravio je najavljene aktivnosti, izrazivši zadovoljstvo što se otvara mogućnost obnove vrijedne povijesne zgrade u gradskom središtu. Najavio je i podršku Grada u realizaciji projekta, posebno imajući u vidu da su neke od susjednih nekretnina u gradskom vlasništvu.

Napuštena od 2015. godine

Palača Scracin, smještena u neposrednoj blizini Zlatnih vrata, već je više od desetljeća jedan od upečatljivijih primjera propadanja vrijedne arhitektonske baštine u središtu Pule. Zgrada, u kojoj su godinama djelovale službe mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, ostala je prazna nakon požara koji je u kolovozu 2014. zahvatio prostorije na drugom katu.

HZMO je zgradu napustio tijekom 2015. godine, dok se HZZO iselio krajem iste godine. Otad je palača prepuštena propadanju, a njezino dotrajalo pročelje s vremenom je postalo i sigurnosni problem zbog otpadanja dijelova fasade.

Zamalo hotel

Palača je svojedobno trebala prijeći u privatne ruke, a za njezinu je kupnju bio zainteresiran poznati pulski poduzetnik Kristijan Floričić, jedan od osnivača investicijskog fonda Aureus Invest. Na natječaju koji su 2018. raspisali HZMO i HZZO ponudio je oko 16 milijuna kuna, odnosno približno 2,12 milijuna eura, a Vlada je 2019. godine dala suglasnost za prodaju.

Floričić je tada najavljivao obnovu zapuštene palače i njezino oživljavanje novim sadržajima, dok se u javnosti spominjala i mogućnost prenamjene u hotel. Ipak, od kupnje je odustao, pri čemu je ostao bez uplaćene jamčevine od 785 tisuća kuna, odnosno oko 104 tisuće eura.

Iako se u medijima nagađalo da su razlog odustajanja bili strogi konzervatorski uvjeti, Floričić je za glasistre.hr početkom 2020. godine pojasnio da mu ti uvjeti nisu bili neprihvatljivi, nego se nakon dodatnih analiza planirani projekt pokazao financijski neodrživim. Nakon njegova odustajanja HZMO i HZZO ponovno su ponudili palaču na prodaju za 15,7 milijuna kuna, odnosno približno 2,08 milijuna eura, ali na ponovljeni natječaj nije pristigla nijedna ponuda. Tako je propala mogućnost obnove privatnim kapitalom, a vrijedna povijesna zgrada nastavila je propadati. Palača Scracin | foto: Grad Pula

Ostavština Angela Meyera

Prema podacima Gradske knjižnice i čitaonice Pula, palača Scracin izgrađena je 1889. i 1890. godine prema projektu Angela Meyera, jednog od graditelja koji su oblikovali Pulu tijekom njezina intenzivnog razvoja u austrougarskom razdoblju. Ime je dobila po prvom vlasniku, pulskom poduzetniku i industrijalcu Giacomu Scracinu (1844. – 1925.).

Dvokatna palača izgrađena je u historicističkom stilu, s izraženim neorenesansnim obilježjima, a njezino reprezentativno pročelje okrenuto je prema Trgu Portarata. Zgrada ima i važnu ulogu u kulturnoj povijesti grada jer je od 1891. do 1898. godine u njoj djelovala prva hrvatska čitaonica u Puli. Posebnu vrijednost predstavljaju sačuvani dijelovi unutrašnjosti, među kojima su izvorna drvena stolarija, zidni oslici te veliki mural iz 1949. godine, rad studenata prve poslijeratne generacije zagrebačke Akademije likovnih umjetnosti.

Zaštićeno kulturno dobro

Palača Scracin ima status zaštićenog kulturnog dobra i upisana je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod oznakom Z-7198. Prije toga, od rujna 2015. godine, bila je pod preventivnom zaštitom.

U novijoj povijesti palaču su koristili HZMO i HZZO, koji su bili suvlasnici nekretnine u omjeru 60 prema 40 posto. Nakon požara 2014. godine i iseljavanja službi zgrada je ostala prazna, a njezino je stanje s godinama postajalo sve lošije.

Sada, nakon rješavanja imovinskopravnih odnosa između dvaju zavoda, HZMO najavljuje pripremu projekta obnove i povratak svojih službi u povijesnu zgradu. Iako konkretni rokovi još nisu poznati, najavljeni postupak projektiranja prvi je korak prema obnovi jednog od vrijednih, ali godinama zapuštenih arhitektonskih zdanja u središtu Pule.