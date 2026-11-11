Treća sreća za ‘kraljicu crijepa’? Tvornica koja je hranila cijeli kraj nudi se za nešto više od milijun eura

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13:53 5 d 05.11.2026
11. studeni 2026.
Nakon dvije neuspjele dražbe, dio nekadašnje tvornice u središtu Bedekovčine nudi se za četvrtinu procjene.
Dio nekadašnje Zagorke, tvornice opeke, crijepa i keramike u središtu Bedekovčine, ponovno ide na bubanj. Za kompleks od više od 10.000 četvornih metara početna je cijena na prvoj dražbi iznosila nešto više od tri milijuna eura, na drugoj nešto više od dva milijuna, a na trećoj će nadmetanje krenuti od 1.012.500 eura. Ponude će se primati u siječnju.
Nekretnina je procijenjena na 4.050.000 eura. Na prvoj dražbi, na kojoj se nadmetalo od 29. srpnja do 13. kolovoza 2026., početna cijena bila je oko 3,04 milijuna eura. U drugom krugu, koji je završio 5. studenoga, spuštena je na 2.025.000 eura, o čemu smo već dva puta pisali i na našem portalu.
U trećem je krugu početna cijena ponovno prepolovljena. Ona je ujedno i najniži iznos za koji se nekretnina može prodati, a dražbeni korak iznosi 2.500 eura. Prodaja se provodi preko Fine u sklopu stečajnog postupka pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, pod poslovnim brojem ST-33/2025.
Na prodaju su dvije katastarske čestice, 3420/3 i 3420/6, ukupne površine 10.530 četvornih metara. Na glavnoj parceli, koja se vodi kao zgrada i neplodno industrijsko dvorište, nalaze se tri objekta i veliko dvorište. Druga je upisana kao neplodno zemljište. Obje se prodaju zajedno.
Kako smo naveli u ranijem tekstu, na nekretnini su upisana založna prava, među ostalim u korist Privredne banke Zagreb i Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Na dijelu zemljišta upisana je i služnost kanalizacijskog voda u korist Zagorskog vodovoda.
Treća elektronička dražba otvorena je 6. studenoga, dok samo nadmetanje počinje 14. siječnja 2027. u 13 sati. Ponude se primaju do 28. siječnja u 12:59:59, uz mogućnost produljenja za deset minuta ako pred kraj nadmetanja stigne valjana ponuda.
Za sudjelovanje je potrebno uplatiti 405.000 eura jamčevine do 5. siječnja 2027. Zainteresirani mogu razgledati nekretninu i dokumentaciju uz prethodni dogovor sa stečajnim upraviteljem. Kupac ima 30 dana od pravomoćnosti rješenja o dosudi za uplatu kupovnine, a plaća i PDV ili porez na promet nekretnina, ovisno o tome koji se primjenjuje.
Zagorka je osnovana 1889. godine kao Tvornica šamota i cigala braće Stejskal. Nalazišta gline i blizina željezničke pruge pogodovali su razvoju proizvodnje, a iz Bedekovčine su desetljećima izlazili opeka, crijep, šamot, kanalizacijske cijevi i ukrasna keramika. U 1980-ima tvornica je zapošljavala oko 850 ljudi i godišnje proizvodila milijune komada opeke i crijepa.
Nakon privatizacije početkom 1990-ih tvrtka je podijeljena na više dijelova, a proizvodnju crijepa preuzeo je austrijski Tondach. Crijep se u Bedekovčini prestao proizvoditi 2013. godine. Dio pogona poslije je koristila tvrtka Zagorka PGM, dok su drugi dijelovi kompleksa zatvarani ili prodavani. Dio stare ciglane zaštićen je kao kulturno dobro.
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