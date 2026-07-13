Hrvatska do građevinske dozvole čeka gotovo pet mjeseci: U nekim zemljama sve je gotovo za 28 dana

Od dokumentacije do dozvole u Hrvatskoj prođe 146 dana, a u susjedstvu su procesi još i sporiji.

Koliko traje put od predaje dokumentacije do građevinske dozvole? Prema infografici koju je na LinkedInu objavila Bojana Milošević, arhitektica, projektantica i licencirana urbanistica, razlike među državama su ogromne. Podaci prikazuju prosječno vrijeme potrebno za završetak postupka ishođenja građevinskih dozvola, uključujući potrebna odobrenja, prijave, inspekcije i priključke.

Prema onome što je napisala u komentaru objave, izvori podataka su World Bank Doing Business, nacionalna tijela za izdavanje dozvola i međunarodna izvješća o graditeljstvu. Važno je naglasiti da brojke predstavljaju prosjek za međunarodnu usporedbu, pa stvarno trajanje postupka može varirati ovisno o gradu, općini, vrsti projekta i složenosti dokumentacije.

Brže od Slovenije i Rumunjske, sporije od Srbije

Hrvatska je u ovoj usporedbi navedena s prosječnim rokom od 146 dana za dobivanje građevinske dozvole. U regionalnom kontekstu to je sredina ljestvice. Srbija je, prema infografici, puno brža s prosjekom od 102 dana, dok se u Sloveniji i Rumunjskoj čeka znatno dulje - u Sloveniji 247 dana, a u Rumunjskoj čak 260 dana.

Takva razlika ne mora nužno značiti da je jedan sustav jednostavno 'bolji' od drugog, ali upućuje na različite administrativne procedure, razinu digitalizacije, broj uključenih tijela i način organizacije procesa. U praksi, investitorima i projektantima upravo ti rokovi često odlučuju kada projekt može krenuti na gradilište. gradilište | foto: Freepik

A gdje je ostatak Europe?

Na europskoj ljestvici najbrže se do dozvole, prema infografici, dolazi u Danskoj, gdje postupak prosječno traje 64 dana. Slijede Finska sa 65 dana i Ukrajina sa 72 dana. U Ujedinjenom Kraljevstvu prosjek je 86 dana, u Portugalu 113 dana, Njemačkoj 126 dana, Poljskoj 137 dana, Hrvatskoj 146 dana, Španjolskoj 147 dana, Švicarskoj 156 dana, Francuskoj 183 dana i Italiji 189 dana.

Najdulji rokovi među prikazanim europskim državama zabilježeni su u Češkoj, Sloveniji i Rumunjskoj. Češka je na 246 dana, a kao što smo već spomenuli, Slovenija na 247, odnosno Rumunjska na 260 dana. Drugim riječima, razlika između Danske i Rumunjske iznosi gotovo 200 dana, što poprilično slikovito pokazuje koliko administrativni tempo može utjecati na razvoj građevinskih projekata.

Najbrži su Južna Koreja i Singapur, najsporiji Argentina i Brazil

U globalnoj usporedbi najbrže prikazane države su Južna Koreja s 28 dana i Singapur s 36 dana. Vrlo brzo dozvole se, prema infografici, dobivaju i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje prosjek iznosi 48 dana, te u Maleziji s 54 dana.

S druge strane, među najsporijima su Brazil s 338 dana i Argentina s 341 danom. U Sjevernoj Americi SAD i Meksiko stoje na 81 dan, dok Kanada odskače s 249 dana. U Oceaniji Novi Zeland ima 93 dana, a Australija 112 dana.

Ova usporedba pokazuje da građevinska dozvola nije samo 'dozvola', nego i pokazatelj učinkovitosti sustava. Ona može biti akcelerator ili usporivač građevinskih projekata. Za investitore, projektante i izvođače razlika između 60, 140 ili 260 dana može značiti razliku između brzog ulaska u projekt i višemjesečnog čekanja prije nego što gradnja uopće počne.